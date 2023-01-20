Lấy vợ già hơn 10 tuổi, đêm tân hôn tôi phải thay ngay bộ đồ đang mặc trên người vì lí do không thể nào ngặt nghẽo hơn

Tâm sự 20/01/2023 06:45

Ngày lấy em, tôi hạnh phúc vì hưởng trọn những điều mà mình mơ ước. Dù em là mẹ đơn thân nhưng không vấn đề gì vì em đúng là gu bạn gái của tôi.

Khác với những chàng trai thích yêu các cô gái ít tuổi hoặc bằng tuổi thì tôi lại có gu yêu các chị. Tôi không thích những cô gái trẻ tuổi hơn mình, bởi vì tôi không chiều được họ. Con gái ít tuổi hơn bạn trai rất hay làm nũng, giận dỗi và "đào mỏ" người yêu cũng có. Vậy nên, mẫu bạn gái và vợ lý tưởng tôi là phải hơn từ 3-5 tuổi, tự lập, mạnh mẽ, ổn định về kinh tế.

Cũng vì lẽ đó mà tôi toàn yêu những chị, ở bên họ tôi cảm thấy thật thoải mái, thư giãn. Phụ nữ lớn tuổi họ từng trải, nên biết cách thấu hiểu, biết tâm sự chia sẻ, động viên bạn trai, không khiến đàn ông chúng tôi mệt mỏi. Yêu nhiều nhưng tôi chẳng đến được với ai cho đến khi gặp Trinh.

Cô ấy hơn tôi 10 tuổi, hiện đang là mẹ đơn thân, mới đổ vỡ hôn nhân 3 năm. Chồng cũ và Trinh có 2 đứa con, nhưng chồng nuôi đứa lớn, em nuôi đứa nhỏ giờ mới được gần 2 tuổi. Ở bên Trinh tôi thấy bình yên, nhẹ nhàng. Cô ấy đúng kiểu phụ nữ tôi thích: Thấu hiểu, mạnh mẽ, tự lập, không dựa dẫm vào đàn ông… và Trinh cũng đẹp nữa, em 35 tuổi nhưng vẫn còn trẻ và xinh hơn khối cô gái 25 - 27 tuổi.

Lấy vợ già hơn 10 tuổi, đêm tân hôn tôi phải thay ngay bộ đồ đang mặc trên người vì lí do không thể nào ngặt nghẽo hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai đứa tôi hẹn hò gần 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Đưa mẹ con Trinh về, gia đình tôi phản đối dữ lắm, nhưng tôi cứ quyết họ đành chịu. Chẳng ai thích con mình trai tân lại lấy gái đã qua lần đò, giờ lại nuôi con người khác. Tôi hiểu cảm giác đó của bố mẹ nên không trách móc gì họ. Tôi và Trinh sẽ chứng minh cho gia đình thấy chúng tôi đến với nhau là đúng đắn.

Trước khi gật đầu làm vợ tôi, Trinh mặc cả phải đưa con em về sống cùng hoặc sẽ không cưới xin gì hết. Tôi đồng ý và hứa với em coi cu Khoai như con đẻ của mình. Nó rất đáng yêu và tôi cũng quý nó. Vậy là chúng tôi kết hôn, tôi sẽ về căn chung cư hơn 100m2 của mẹ con Trinh ở, cùng em lo cho thằng bé.

Đám cưới có lời ra tiếng vào nhưng tôi mặc kệ, vợ chồng tôi hạnh phúc là được. Thế nhưng đêm tân hôn tôi thực sự thấy sợ và coi như ác mộng. Khi sắp sửa tắt điện, tôi giục cu Khoai sang ngủ với bác giúp việc, thế nhưng vợ lại ôm chặt con ra điều kiện phải để con ngủ chung, nằm giữa. Cô ấy không yên tâm khi để con cho giúp việc cho ngủ. Sự quả quyết của Trinh buộc tôi phải bằng lòng.

Đêm tân hôn của tôi mà cu Khoai phá nát tất cả, nó ngủ giữa xoay tứ phía, chân đạp vào người, vào mặt tôi. Chưa kể thằng bé ngủ đái dầm liên tục dính hết vào quần tôi. Tính tôi ưa sạch sẽ nên dính thứ vừa bẩn vừa khai này không chịu được phải dậy thay quần. 1 đêm tân hôn thay 5 cái quần, ga giường cũng ướt.

Lấy vợ già hơn 10 tuổi, đêm tân hôn tôi phải thay ngay bộ đồ đang mặc trên người vì lí do không thể nào ngặt nghẽo hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cằn nhằn với vợ không đóng bỉm cho con, ở bẩn thế sao chịu được. Cô ấy lại cười khì bảo hết bỉm quên chưa mua, Trinh quen với việc này, mùi này rồi nên thấy bình thường. Bực mình vì người thứ 3 xen vào đêm tân hôn của mình, tôi ôm ra ngoài ghế sofa nằm co ro ngủ trong hậm hực. Tôi đề nghị cô ấy cho con ngủ giường riêng để bên cạnh, tôi không thể nào ngủ được với thằng bé nhưng Trinh không chịu.

Sau đêm tân hôn đáng nhớ đó, tôi và Trinh liên tục cãi vã nhau vì cu Khoai. Tôi xúi em đưa con về ngoại nhưng vợ không chịu. Mọi thứ với tôi và Trinh đều hoàn hảo, không có gì cho đến khi cu Khoai chen vào cuộc sống vợ chồng tôi.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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