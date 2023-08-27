Lấy phi công trẻ hơn 4 tuổi, ai cũng nghĩ tôi có đời sống vợ chồng nồng cháy, nào ngờ cứ mỗi đêm gần gũi xong tôi thất kinh khi chứng kiến điều này

Tâm sự 27/08/2023 01:33

29 tuổi tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty, tôi có nhà riêng, có ôtô, có tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống của một người thành đạt, vì vậy Tuyển làm chồng tôi chẳng thiếu thốn, chẳng phải lo lắng, áp lực gì.

Tuyển làm việc dưới quyền tôi được nửa năm sau ngày cưới thì Tuyển bảo tôi để anh chuyển qua công ty khác bởi không muốn vợ, chồng cùng cơ quan, lại luôn nghe dư luận đàm tiếu là “chiếu dưới” so với vợ. Thông cảm với điều khó xử của chồng trẻ, tôi ủng hộ để Tuyển làm theo ý mình.

Chỗ làm mới của Tuyển cách nhà quá xa nên tôi đầu tư cho Tuyển một chiếc ôtô 4 chỗ mới tinh và luôn chuyển vào tài khoản của Tuyển với số tiền đủ để Tuyển chủ động tiêu dùng khi không có tôi bên cạnh. Ngoài tình vợ, chồng tôi chăm sóc, lo lắng cho Tuyển như người chị gái với cậu em còn nhỏ của mình.

Nhiều lần bố, mẹ tôi lên thăm thấy tôi chiều Tuyển vô điều kiện bố, mẹ có ý nhắc nhở tôi đừng đáp ứng mọi yêu cầu của Tuyển sẽ không tốt cho cuộc hôn nhân của chúng tôi khi mà tuổi vợ chồng chênh lệch, công việc của tôi lại bận rộn còn Tuyển thời gian rảnh quá nhiều. Bố mẹ cũng gần, xa nhắc chuyện sớm có con để bố mẹ được lên chức ông bà ngoại chứ em trai tôi lấy vợ, cháu đích tôn của bố, mẹ đã đón sinh nhật lần thứ 3 rồi.

Lấy phi công trẻ hơn 4 tuổi, ai cũng nghĩ tôi có đời sống vợ chồng nồng cháy, nào ngờ cứ mỗi đêm gần gũi xong tôi thất kinh khi chứng kiến điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc vợ, chồng vui vẻ tôi tâm sự với Tuyển chuyện muốn có em bé, tưởng Tuyển hưởng ứng nào ngờ Tuyển gạt phắt luôn. Tuyển bảo anh chưa tròn 27 tuổi, công việc ở chỗ làm mới còn chưa quen, bận bịu con cái lúc này sao vững vàng sự nghiệp được?

Vợ muốn mà chồng không đồng lòng nên cuối cùng tôi đành chờ đợi vậy. Từ khi chuyển qua công ty khác tôi thấy Tuyển có nhiều thay đổi, ngoài chuyện liên tục sắm sửa quần áo hợp mốt, giày dép hợp màu, Tuyển còn hay vắng nhà, có khi lấy lí do công việc đột xuất anh qua đêm đâu đó mà tôi không sao quản lí được, có hôm Tuyển say khướt trở về nhà với mùi nước hoa, mùi son phấn đàn bà còn vương trên người.

Rồi tôi nghe đồng nghiệp bàn tán là Tuyển cặp bồ với một cô gái trẻ, đẹp mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc làm nhưng sống đủ đầy sung sướng vì có Tuyển chu cấp tiền tiêu.

Chưa biết phải bắt đầu từ đâu để kiểm chứng tin đồn, thì chiều nay cô nhân viên mới, tên Thanh Lan bí mật mang lên phòng tôi một gói quà. Nhìn tên người nhận là Thanh Lan, tên người gửi trùng khớp với chồng tôi và cả địa chỉ của nhà tôi, tôi hết sức ngạc nhiên.

Khi nghe Thanh Lan giải thích tôi mới biết chồng tôi bỏ tiền thuê một căn hộ chung cư cho cô bồ cũng có tên Thanh Lan để thường xuyên ăn ở cùng nhau. Gói quà đi nhầm địa chỉ do cô nhân viên của tôi ở phòng số 8 nhưng tầng 6, còn Thanh Lan bồ của chồng ở phòng số 8 tầng 9.

Cô nhân viên của tôi có ý định cho tôi bằng chứng để biết sự thật. Gói quà vẫn nằm nguyên trên bàn phấn của tôi, tôi không muốn mở, vì sẽ mang tiếng là xâm phạm vào quyền riêng tư của chồng. Tôi đợi Tuyển đi công tác về, buộc Tuyển phải tự tay mở và cho tôi rõ mọi chuyện…

 

 

Một đêm say nồng nàn với chồng kém tuổi mới cưới, đến sáng dậy chẳng thấy anh đâu, ai ngờ gã trai trẻ đã cho tôi một cú lừa có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới

Một đêm say nồng nàn với chồng kém tuổi mới cưới, đến sáng dậy chẳng thấy anh đâu, ai ngờ gã trai trẻ đã cho tôi một cú lừa có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới

Trong mắt bạn bè, người thân thì tôi là hình mẫu của người phụ nữ đẹp, thành đạt, giàu sang. Bởi ở tuổi 48 tôi đã là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp khá đắt khách.

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