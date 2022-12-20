Lập kế hoạch tỉ mỉ để âm mưu cưới được chồng giàu, vào ngày đám hỏi, khi mở 9 tráp rồng phượng, cả nhà tôi run rẩy bàng hoàng nhìn xấp giấy bên trong

Tâm sự 20/12/2022 06:43

Quá thất vọng và uất hận, tôi lập tức tuyên bố hủy hôn. Vừa nghe xong Hưng nổi khùng lên như người mất trí, anh ta bảo vì tôi mà anh ta ly hôn vợ, tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi dám hủy hôn thì anh ta sẽ liều chết với tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, trong một gia đình đông anh chị em. Ra trường đi làm, tôi nhận thấy nếu chỉ sống bằng đồng lương, đi lên bằng chính năng lực của mình thì chẳng biết tới khi nào mới giàu có. 

Học vấn và một công việc đàng hoàng chỉ có thể đem lại cho tôi cái danh “gái nhà lành” mà thôi. Lương hơn chục triệu, một buổi mua sắm quần áo, mỹ phẩm và giày dép cũng gần hết. Chỉ có lấy chồng giàu mới là con đường duy nhất để tôi có cuộc sống giàu sang phú quý.

Rồi tôi quen Hưng, thiếu gia một gia đình giàu có, tương lai sẽ thừa kế chuỗi nhà hàng ăn uống của gia đình. Khổ nỗi Hưng đã có vợ con đề huề. Ngày nào tôi cũng vào Facebook vợ Hưng ngắm nhìn cuộc sống sang chảnh của chị ta, ngập tràn đồ hiệu và những chuyến vui chơi đắt đỏ. Đó mới chính là cuộc sống mà tôi luôn khao khát có được. 

Có được Hưng không khó vì tôi có nhan sắc, tuổi trẻ lại thừa thông minh và quyến rũ. Nhưng duy trì được mối quan hệ lâu dài và nhất là thành công vượt lên chính thất mới là điều khó khăn. Để làm được điều ấy tôi đã phải nỗ lực rất lớn, thậm chí không tiếc sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau. Tôi đi học nấu ăn, mỗi lần Hưng đến chơi đều nấu cho anh những món yêu thích. Để anh thấy được không khí gia đình, biết tôi là người đảm đang, khéo léo, có thể chăm lo tốt cho anh.

Tôi còn học tập thêm kỹ năng giường chiếu, người thầy của tôi chính là một ả gái gọi hạng sang. Muốn giỏi về lĩnh vực nào đó tất nhiên phải tìm người có chuyên môn sâu sắc. Cũng chính vì thế mà những đêm nồng nàn bên tôi, Hưng luôn thăng hoa và đê mê không thể nào quên. 

Lập kế hoạch tỉ mỉ để âm mưu cưới được chồng giàu, vào ngày đám hỏi, khi mở 9 tráp rồng phượng, cả nhà tôi run rẩy bàng hoàng nhìn xấp giấy bên trong - Ảnh 1
Hưng nhanh chóng say tôi như điếu đổ không thể dứt ra được - Ảnh minh họa: Internet

Hưng nhanh chóng say tôi như điếu đổ không thể dứt ra được. Vợ Hưng phát hiện ra, yêu cầu chồng chấm dứt với tôi nhưng Hưng đâu làm được. Cuối cùng họ cãi nhau nảy lửa rồi quyết định ly hôn. Thế là tôi chính thức trở thành bạn gái Hưng, sau đó 4 tháng dưới sự dụ dỗ nài nỉ của tôi, Hưng đã gật đầu cưới tôi làm vợ.

Hưng kết hôn lần 2 nhưng với gia đình giàu có, bề thế như nhà anh thì đám cưới dành cho tôi vẫn rất rình rang. Lúc bố mẹ Hưng hỏi tiền thách cưới, bố mẹ tôi nào dám nói nhiều, chỉ bảo tùy tâm họ. Đám hỏi diễn ra, 9 tráp rồng phượng khiến ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ tôi vô cùng. Sau khi nhà trai và khách khứa ra về hết, gia đình tôi tò mò mở chiếc tráp nhỏ đựng đồ dẫn cưới, không biết nhà Hưng dẫn cưới bao nhiêu cây vàng hay số tiền khủng tới mức nào. 

Để rồi khi mở tráp ra, bên trong lại là một xấp giấy. Cầm lên xem, nhìn rõ nội dung trên những tờ giấy đó, cả nhà tôi run rẩy bàng hoàng. Tất cả đều là giấy nợ, là bản phô tô, cả nợ ngân hàng lẫn nợ cá nhân, tổng số tiền nợ trong những tờ giấy ấy lên đến cả 100 tỷ đồng! Tôi học về kinh tế nên trước đó đã định giá chuỗi nhà hàng của gia đình Hưng trị giá khoảng 50 tỷ. Tổng tài sản chỉ có 50 tỷ nhưng nợ đến 100 tỷ thì đủ biết việc kinh doanh đang lao đao đứng trên bờ vực phá sản!

Lập kế hoạch tỉ mỉ để âm mưu cưới được chồng giàu, vào ngày đám hỏi, khi mở 9 tráp rồng phượng, cả nhà tôi run rẩy bàng hoàng nhìn xấp giấy bên trong - Ảnh 2
Quá thất vọng và uất hận, tôi lập tức tuyên bố hủy hôn - Ảnh minh họa: Internet

Gọi điện cho Hưng, anh thở dài bảo chúng tôi sắp là vợ chồng rồi, anh không muốn giấu nữa, còn chủ ý để giấy nợ vào tráp ăn hỏi là mẹ anh đưa ra. "Em nghĩ nếu nhà anh còn làm ăn phát đạt thì cô ta dễ dàng nhả ra hay sao?", Hưng cười mỉa mai. Hóa ra là vậy, Hưng và vợ cũ đã có hai đứa con với nhau, chị ta buông tay nhanh chóng chắc hẳn phải có lý do, đáng lẽ tôi nên sớm hiểu ra mới phải.

Hưng bảo đợi đám cưới xong xuôi gia đình anh sẽ tuyên bố phá sản. Sau đó tôi và anh sang nước ngoài làm ăn một thời gian, kiếm vốn rồi quay về gây dựng lại cơ nghiệp. "Anh sẽ bù đắp cho em, em đừng lo", Hưng hứa chắc như đinh đóng cột. Tôi sụp đổ trong lòng, nếu Hưng thật sự tài giỏi thì đã chẳng đến mức để công ty đi tới bước đường này. 

Chưa nói chuyện vượt biên ra nước ngoài là phạm pháp mà sang bên đấy tôi và Hưng sẽ phải lao động chân tay để kiếm tiền. Tôi có bị điên đâu mà lao vào cuộc sống như thế. Quá thất vọng và uất hận, tôi lập tức tuyên bố hủy hôn. Vừa nghe xong Hưng nổi khùng lên như người mất trí, anh ta bảo vì tôi mà anh ta ly hôn vợ, tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi dám hủy hôn thì anh ta sẽ liều chết với tôi.

Tôi vừa sợ hãi vừa căm hận không thôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi anh ta?

Chồng đêm nào cũng thức khuya, hôm nọ tôi giả vờ ngủ rồi mò sang phòng làm việc của anh thì đứng hình khi thấy anh khóc sướt mướt, nhìn lên màn hình máy tính mà sững người

Chồng đêm nào cũng thức khuya, hôm nọ tôi giả vờ ngủ rồi mò sang phòng làm việc của anh thì đứng hình khi thấy anh khóc sướt mướt, nhìn lên màn hình máy tính mà sững người

Lấy chồng 3 năm, đúng là tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. Một tình huống khiến tôi không biết khóc hay nên cười.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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