Con dâu bụng mang dạ chửa phải làm ca đêm trong trời rét, bố chồng tối nào cũng nấu cho nồi cháo, khuya về háo hức mở nắp ra chỉ là cháo trắng, đến khi nhìn đáy nồi mắt tôi đỏ hoe

Vợ chồng tôi xuất phát điểm thấp lại không ăn học tới nơi tới chốn nên 2 đứa chỉ làm công nhân cho 1 xí nghiệp giày gần nhà. Lương tháng của cả 2 vợ chồng cộng lại được khoảng gần 10 triệu, đủ để chi tiêu và trang trải cho gia đình, đóng tiền học cho em chồng. Còn bố chồng bị huyết áp cao nên quanh năm uống thuốc. Sợ trở thành gánh nặng của các con nên ông đi làm bảo vệ cho một spa gần nhà để có đồng ra đồng vào.

Tôi về nhà chồng làm dâu là khi mẹ anh đã mất vài năm trước. Vì thế nhà chỉ có bố chồng, chồng tôi và đứa em gái nhỏ đang học cấp 2. Tuy neo người và khá nghèo nhưng gia đình tôi lúc nào cũng ấm áp tiếng cười nói. Nhất là bố chồng, ông quan tâm tới con dâu rất nhiều.

Khi tôi bầu bí đều nhận được sự quan tâm của cả nhà. Ngoài được đỡ đần mọi việc, tôi còn được chồng mua cho các món ăn vặt ăn. Hay có những khi bố chồng đi làm về sớm, thấy quả gì ngon người ta bán, ông lại xách 1-2kg về cho con dâu, bảo:

Về nhà chồng, tôi đã đảm nhiệm ngay nhiệm vụ tay hòm chìa khóa. Ngoài đi làm theo ca, những lúc ở nhà tôi lại cơm nước phục vụ cả nhà. Có những ngày tôi làm ca đêm thì khi về, chồng tôi hay bố tự nấu. Nói chung cuộc sống ở nhà chồng dù hơi hạn hẹp kinh tế song khá thoải mái.

“Con cất về phòng mà ăn cho tiện, thích ăn lúc nào thì ăn”.

“Thôi con để đây để cả nhà cùng ăn, một mình con ăn sao hết”.

“Con mang về phòng đi, để đây tí em con đi học về nó lại ăn tranh hết của cháu ngay đấy”.

Trong bữa ăn, dù bữa cơm ngày nào cũng chỉ đơn giản và đạm bạc nhưng lúc nào bố và em luôn gắp cho tôi phần ngon nhất và giục ăn nhiều để 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Tuần vừa rồi, gió lạnh đầu mùa về khiến thời tiết trở nên lạnh giá. Lại đúng tuần tôi phải làm ca đêm nên bố chồng thương lắm. Không chiều tối nào tôi đi làm ông không dặn:

“Trời về khuya lạnh lắm, con lại đang bầu bí nên nhớ mặc thật ấm, mang thêm cái áo khoác để sẵn vào cốp xe, đêm khuya đi lại ngoài đường thật cẩn thận nhé”.

“Vâng con biết rồi, bố đừng lo, con về cùng mấy chị trong xóm làm cùng công ty nữa mà”.

Hôm nào con dâu đi làm ca khuya về đến cổng là đã thấy ông ở trong nhà bật điện sáng. Rồi ông lúi húi hâm lại đồ ăn nóng cho ăn. Hôm vừa rồi, tôi vừa bước chân vào nhà thì ông giục rửa tay để ăn bát cháo nóng. Ông bảo ông đã ninh để trên bếp, cứ thế lấy ra mà ăn cho ấm bụng.

Hôm nào con dâu đi làm ca khuya về đến cổng là đã thấy ông ở trong nhà bật điện sáng. Rồi ông lúi húi hâm lại đồ ăn nóng cho ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đêm khuya trời lạnh, tôi háo hức mở nồi cháo nóng hổi ra nhưng mặt lại ngắn khi thấy chỉ là cháo trắng. Song chẳng lẽ bố chồng thức đêm hôm nấu cho mà lại chê không ăn nên tôi miễn cưỡng lấy bát ra bếp định múc 1 bát nhỏ. Nào ngờ khi khuấy dưới đáy nồi, tôi lại thấy có gì đó lợn cợn bên dưới. Thì ra ông còn để 2 quả trứng vịt lộn.

Thật sự ngồi ăn cháo mà mắt tôi đỏ hoe, bố chồng đúng là thương con dâu bầu những tháng cuối nhất hệ mặt trời, dù không có điều kiện nhưng sợ con đi làm mệt vẫn thức nấu cháo tẩm bổ cho.

Đôi khi hạnh phúc chẳng ở đâu xa chỉ là đi làm về đêm khuya được ăn bát cháo người thân nấu cũng thấy ấm cúng vô bờ mọi người nhỉ.