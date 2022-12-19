33 tuổi vẫn còn trinh tiết, tôi chán đời cưới anh mù trong vỏn vẹn 1 tuần, nào ngờ đêm tân hôn anh lôi từ trong túi quần ra 1 thứ khiến tôi sung sướng như ‘trúng số độc đắc’

Tâm sự 19/12/2022 11:08

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong có 1 tuần. Ngày hôn lễ thay vì được chồng dắt ra lễ đường thì chính Hà phải dắt chồng đi. Cô cũng chẳng quan tâm vì xác định lấy chồng cho có, cho họ hàng làng xóm khỏi dị nghị chứ nhìn anh ta thì biết gia đình chắc nghèo rớt thôi.

Y͏ê͏u͏ n͏h͏a͏u͏ n͏ửa͏ n͏ă͏m͏ t͏h͏ì H͏à v͏à b͏ạn͏ t͏r͏a͏i͏ q͏u͏y͏ết͏ đ͏ịn͏h͏ đ͏i͏ t͏ới͏ h͏ô͏n͏ n͏h͏â͏n͏. L͏úc͏ n͏ày͏ H͏à đ͏ã b͏ư͏ớc͏ s͏a͏n͏g͏ t͏u͏ổi͏ 33 r͏ồi͏ n͏ê͏n͏ c͏ô͏ c͏ũn͏g͏ k͏h͏ô͏n͏g͏ m͏u͏ốn͏ k͏éo͏ d͏ài͏ t͏h͏ời͏ g͏i͏a͏n͏ y͏ê͏u͏ đ͏ư͏ơ͏n͏g͏ n͏h͏i͏ều͏ n͏ă͏m͏ n͏h͏ư͏ c͏ác͏ c͏ặp͏ đ͏ô͏i͏ c͏òn͏ t͏r͏ẻ k͏h͏ác͏. B͏ạn͏ t͏r͏a͏i͏ c͏ô͏ h͏ơ͏n͏ c͏ô͏ 2 t͏u͏ổi͏ c͏ũn͏g͏ đ͏ồn͏g͏ q͏u͏a͏n͏ đ͏i͏ểm͏.

Trưa ấy, sau khi ra mắt hai gia đình và được sự đồng ý của cả 2, Hà và bạn trai quyết định ra nhà nghỉ để kiểm niệm 6 tháng yêu nhau và cũng là chuẩn bị đón nhận cuộc sống chung nhà trong thời gian không xa nữa. Và rồi ngay khi nụ hôn nóng bỏng của bạn trai vừa kết thúc, Hà đã thủ thỉ vào tai anh:

– Em còn trinh đấy nên anh nhẹ nhàng thôi nhé.

– 33 tuổi mà vẫn còn trinh thì có vấn đề nặng rồi. 1 là cô là loại không bình thường, 2 là cô vá trinh để lừa tôi thôi. Chứ lên giường với tôi toàn em 20, 21 đã mất hết trinh rồi kia kìa.

– Anh nói cho nó tử tế. Tôi đâu phải là loại lẳng lơ mà dễ dàng trao cái ngàn vàng cho đàn ông được.

– Vậy cô giữ lấy cái ngàn vàng của cô mà thờ. Tôi không cưới nữa đâu, 33 tuổi mà còn trinh như cô thì chắc cũng có vấn đề rồi.

Bạn trai Hà mặc nhanh quần áo rồi lao thẳng ra khỏi nhà nghỉ mặc ngồi thất thần trên giường chết lặng. Đám cưới bị hủy bỏ với lý do không ai có thể ngờ. Anh ấy nghi ngờ cái trinh tiết của Hà và không chấp nhận cưới, thậm chí còn nói cô giả tạo đưa anh ta vào bẫy.

33 tuổi vẫn còn trinh tiết, tôi chán đời cưới anh mù trong vỏn vẹn 1 tuần, nào ngờ đêm tân hôn anh lôi từ trong túi quần ra 1 thứ khiến tôi sung sướng như ‘trúng số độc đắc’ - Ảnh 1
Hà cay đắng cùng cực, chán đời Hà thơ thẩn một mình như người mất hồn - Ảnh minh họa: Internet

Hà cay đắng cùng cực, cứ ngỡ sau 8 năm đóng cửa trái tim khi mối tình đầu thất bại giờ gặp được người đàn ông tử tế lấy làm chồng. Ai ngờ đâu cơ sự lại như thế này. Chán đời Hà thơ thẩn một mình như người mất hồn. Cô không dám gọi điện thông báo cho bố mẹ ở quê biết chuyện này vì xấu hổ. Đêm ấy uống quá nhiều rượu nên Hà đã gõ cửa nhầm căn phòng trọ.

Cô định vào nhà cô bạn ở phòng số 3 thì cô lại gõ nhầm phòng số 2 mà hôm đó thì cô bạn cũng về quê rồi đâu có ở phòng trọ. 1 người đàn ông bước ra tay quờ quạng dường như anh ta không nhìn thấy đường. Anh ta bị mù…

– Ai vậy?

– Cho tôi vào, cho tôi vào đi. Sao anh lại ở đây.

Vừa dứt lời thì Hà ngã nhào về phía anh ta. Hơi men nồng nặc tỏa ra từ người cô nên có lẽ anh ta cũng biết Hà đang say. Anh ta vẫn dìu Hà vào giường để cô nằm đó.

Hà nói 1 tràng trong cơn say không biết gì cả. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy cô sốc ngất khi biết mình đang nằm trên giường cùng người đàn ông lạ. Cố nhớ lại những gì tối qua cô chỉ mơ màng nhớ tới giây phút mình gõ cửa phòng và người đàn ông mù này bước ra.

33 tuổi vẫn còn trinh tiết, tôi chán đời cưới anh mù trong vỏn vẹn 1 tuần, nào ngờ đêm tân hôn anh lôi từ trong túi quần ra 1 thứ khiến tôi sung sướng như ‘trúng số độc đắc’ - Ảnh 2
Đêm ấy uống quá nhiều rượu nên Hà đã gõ cửa nhầm căn phòng trọ - Ảnh minh họa: Internet

Thấy mấy giọt máu trinh trên giường. Hà biết cô đã trao cái ngàn vàng cho anh ta mất rồi. Anh ta cũng rối rít xin lỗi, nói rằng đã không kiềm chế được. Mọi chuyện đã rồi, có trách anh ta cũng chẳng được gì, Hà quyết định làm đám cưới với người đàn ông mù này đúng ngày đám cưới đã lên kế hoạch với bạn trai cũ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong có 1 tuần. Ngày hôn lễ thay vì được chồng dắt ra lễ đường thì chính Hà phải dắt chồng đi. Bố mẹ chồng không tới dự vì anh ta nói ông bà bận việc ở quê không lên được. Cô cũng chẳng quan tâm vì xác định lấy chồng cho có, cho họ hàng làng xóm khỏi dị nghị chứ nhìn anh ta thì biết gia đình chắc nghèo rớt thôi.

33 tuổi vẫn còn trinh tiết, tôi chán đời cưới anh mù trong vỏn vẹn 1 tuần, nào ngờ đêm tân hôn anh lôi từ trong túi quần ra 1 thứ khiến tôi sung sướng như ‘trúng số độc đắc’ - Ảnh 3
Đêm tân hôn diễn ra trong căn phòng trọ của chính Hà, đêm ấy Hà cũng chẳng mong đợi gì vì chồng mù thì chuyện ấy cũng chỉ diễn ra cho có lệ mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn diễn ra trong căn phòng trọ của chính Hà. Đêm ấy Hà cũng chẳng mong đợi gì vì chồng mù thì chuyện ấy cũng chỉ diễn ra cho có lệ mà thôi. Cũng chẳng biết đêm cô say anh ta xoay sở kiểu gì. Nhưng rồi ngay khi chồng mò mẫm lên giường Hà đã choáng váng suýt ngất khi anh ta đeo 1 cái kính khác (thay vì kính đen như mọi khi) rồi phán 1 câu xanh rờn:

 

– Cái váy ren này thực sự rất cuốn hút đấy vợ ạ.

– Cái gì, chẳng phải anh mù sao?

– Anh trêu em thôi, thực ra là anh cận nặng. Đêm em say gõ cửa là anh không đeo kính nên mới mò mẫm thế. Ngay đêm ấy anh đã kết em rồi nên mới làm liều chuyện đó với em. Sau đó em cứ nói anh mù nên anh cũng đeo kính đen cho nó giống.

Hà đứng hình không nói được câu gì. Chồng từ từ rút trong túi quần ra một thứ khiến Hà còn choáng váng hơn.

– Bố mẹ Anh không về được đâu, ông bà ở nước ngoài cơ nhưng ông bà đã đặt cho vợ chồng mình 1 chuyến du lịch châu Âu ở khách sạn sang để hưởng tuần trăng mật rồi. Em xem ảnh có thích không? – Vừa nói anh vừa chìa ảnh trong điện thoại ra.

 

Hà thực sự muốn hét lên thật to vì sung sướng nhưng cố kiềm lòng. Cứ tưởng cưới đại chồng mù cho có chồng ai ngờ cô trúng số độc đắc rồi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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