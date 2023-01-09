Lao vào bạn gái sau những ngày xa cách nhớ nhung, nào ngờ vừa bước đến giường, em nói câu khiến tôi khuỵu gối

Tâm sự 09/01/2023 23:49

Những giây phút chờ đợi cũng đã quá lâu, kể ra hôm nay cũng vô cùng tiện để tôi 'chiếm trọn' lấy em nhưng nào ngờ...

Tôi với bạn gái hẹn hò đã lâu nhưng bạn gái tôi vẫn nhất quyết giữ gìn. Đến khi tôi đòi hỏi thì cô ấy giận dỗi, đòi chia tay tôi.

Tôi năm nay 39 tuổi, hiện đang làm chủ một công ty kinh doanh các mặt hàng về gỗ xuất khẩu. Tôi tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Trước đây, tôi quen khá nhiều bạn gái nhưng thấy không hợp nên cũng sớm nói lời chia tay. Tôi viết câu chuyện của mình lên đây để nhờ mọi người tư vấn đề chuyện tình cảm của mình.

Tôi quen biết với Uyên- bạn gái hiện tại của tôi qua lời giới thiệu của người bạn thân. Uyên năm nay 28 tuổi, hiền lành và dễ mến. Trước đây, tôi từng hẹn hò với các cô gái cá tính, sexy. Không hiểu sao lần này tôi lại rung động trước người con gái có phần truyền thống, hiền thục, nết na.

Lao vào bạn gái sau những ngày xa cách nhớ nhung, nào ngờ vừa bước đến giường, em nói câu khiến tôi khuỵu gối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uyên khá chăm chỉ, đảm đang và khéo léo. Mỗi lần tôi đưa Uyên về ăn cơm cùng gia đình, em đều vào bếp nấu nướng, bày biện khiến cả nhà tôi đều trầm trồ. Tóm lại, sau 1,5 năm hẹn hò, tôi từ thích đã chuyển sang yêu Uyên và muốn cưới cô ấy làm vợ.

 

Vấn đề nằm ở chỗ Uyên khá truyền thống, đặc biệt là trong chuyện ấy. Mấy lần tôi rủ Uyên đi du lịch riêng để hai đứa có thời gian gần nhau mà cô ấy đều tìm cớ từ chối. Khi Uyên đến nhà tôi chơi thì cô ấy ngủ với em gái tôi.

Lúc đầu, tôi thấy hơi hụt hẫng vì thú thực tôi đã hẹn hò với nhiều cô gái. Đa phần sau 3-4 tháng quen nhau là chúng tôi quan hệ. Vậy mà đến khi gặp Uyên, cô ấy lại từ chối tôi như vậy.

Tôi hỏi thì bạn gái chỉ nói rằng em chưa chắc chắn trong chuyện tình cảm nên cần thêm thời gian. Tôi yêu em thật lòng nên cũng không làm khó về chuyện này nữa.

 

Đỉnh điểm là vừa rồi, tôi có chuyến công tác xa 1 tháng. Tôi nhớ Uyên rất nhiều và đếm từng ngày để trở về bên cô ấy. Ngày về tôi không báo trước mà đến thẳng nhà em vì muốn tạo bất ngờ. Khi vào đến nhà, mẹ em bảo Uyên đang ngủ ở trong phòng.

Lao vào bạn gái sau những ngày xa cách nhớ nhung, nào ngờ vừa bước đến giường, em nói câu khiến tôi khuỵu gối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi điện nhưng em không nghe máy nên đã lên phòng gõ cửa. Khi Uyên mở cửa phòng ra, tôi thực sự rất nhớ em nên đã ôm em và bế em lên giường vì muốn làm chuyện ấy. Nào ngờ, sau một nụ hôn rất sâu thì Uyên đẩy tôi ra và nói tôi xuống phòng khách ngồi khiến tôi hụt hẫng.

Sau đó, em nhắn tin nói tôi hãy đi về vì em không muốn nói chuyện với tôi. Tôi hỏi Uyên vì sao em giận tôi thì Uyên nói không ngờ tôi dám làm chuyện đó ngay trong nhà em khi mẹ em cũng đang ở nhà.

Từ lúc đó đến nay gần 1 tuần, tôi tìm đủ cách để liên lạc với Uyên nhưng cô ấy chỉ nói rằng muốn chấm dứt chuyện yêu đương với tôi. Tôi giải thích với Uyên rằng đó là chuyện rất bình thường giữa các cặp đôi.

Tôi yêu thương em, nhớ nhung em vì cả tháng không gặp nhưng Uyên lại không hiểu. Tôi nhắn tin xin lỗi nhiều, còn gửi cả hoa đến nhà nhưng Uyên không phản hồi.

Thực sự từ trước giờ tôi chưa từng gặp tình trạng khó xử này nên cũng không rõ nên giải quyết thế nào thì em mới hết giận. Bình thường với các bạn gái cũ, tôi chỉ cần tặng hoa, quà và 1 cái ôm là xong nhưng với Uyên, tôi thực sự hết cách.

Trong vòng 1,5 năm yêu nhau, tôi cầu hôn Uyên không dưới 3 lần nhưng cô ấy vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu. Nhờ mọi người tư vấn xem tôi nên làm sao để cô ấy hết giận và quay lại với tôi đây?

 

Sau đêm cuồng nhiệt với bạn gái, tôi ‘vỡ tim’ khi thấy người ngồi ở đầu giường, câu tuyên bố danh phận nghe như sét đánh ngang tai

Sau đêm cuồng nhiệt với bạn gái, tôi ‘vỡ tim’ khi thấy người ngồi ở đầu giường, câu tuyên bố danh phận nghe như sét đánh ngang tai

Trong giây phút ấy, tôi điếng người đầy kinh ngạc, từng câu người ấy thốt ra khiến tôi chỉ sửng sốt chưa từng nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 46 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 31 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng