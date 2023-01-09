Lao vào bạn gái sau những ngày xa cách nhớ nhung, nào ngờ vừa bước đến giường, em nói câu khiến tôi khuỵu gối

Tôi năm nay 39 tuổi, hiện đang làm chủ một công ty kinh doanh các mặt hàng về gỗ xuất khẩu. Tôi tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Trước đây, tôi quen khá nhiều bạn gái nhưng thấy không hợp nên cũng sớm nói lời chia tay. Tôi viết câu chuyện của mình lên đây để nhờ mọi người tư vấn đề chuyện tình cảm của mình.

Tôi với bạn gái hẹn hò đã lâu nhưng bạn gái tôi vẫn nhất quyết giữ gìn. Đến khi tôi đòi hỏi thì cô ấy giận dỗi, đòi chia tay tôi.

Uyên khá chăm chỉ, đảm đang và khéo léo. Mỗi lần tôi đưa Uyên về ăn cơm cùng gia đình, em đều vào bếp nấu nướng, bày biện khiến cả nhà tôi đều trầm trồ. Tóm lại, sau 1,5 năm hẹn hò, tôi từ thích đã chuyển sang yêu Uyên và muốn cưới cô ấy làm vợ.

Tôi quen biết với Uyên- bạn gái hiện tại của tôi qua lời giới thiệu của người bạn thân. Uyên năm nay 28 tuổi, hiền lành và dễ mến. Trước đây, tôi từng hẹn hò với các cô gái cá tính, sexy. Không hiểu sao lần này tôi lại rung động trước người con gái có phần truyền thống, hiền thục, nết na.

Vấn đề nằm ở chỗ Uyên khá truyền thống, đặc biệt là trong chuyện ấy. Mấy lần tôi rủ Uyên đi du lịch riêng để hai đứa có thời gian gần nhau mà cô ấy đều tìm cớ từ chối. Khi Uyên đến nhà tôi chơi thì cô ấy ngủ với em gái tôi.

Lúc đầu, tôi thấy hơi hụt hẫng vì thú thực tôi đã hẹn hò với nhiều cô gái. Đa phần sau 3-4 tháng quen nhau là chúng tôi quan hệ. Vậy mà đến khi gặp Uyên, cô ấy lại từ chối tôi như vậy.

Tôi hỏi thì bạn gái chỉ nói rằng em chưa chắc chắn trong chuyện tình cảm nên cần thêm thời gian. Tôi yêu em thật lòng nên cũng không làm khó về chuyện này nữa.

Đỉnh điểm là vừa rồi, tôi có chuyến công tác xa 1 tháng. Tôi nhớ Uyên rất nhiều và đếm từng ngày để trở về bên cô ấy. Ngày về tôi không báo trước mà đến thẳng nhà em vì muốn tạo bất ngờ. Khi vào đến nhà, mẹ em bảo Uyên đang ngủ ở trong phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi điện nhưng em không nghe máy nên đã lên phòng gõ cửa. Khi Uyên mở cửa phòng ra, tôi thực sự rất nhớ em nên đã ôm em và bế em lên giường vì muốn làm chuyện ấy. Nào ngờ, sau một nụ hôn rất sâu thì Uyên đẩy tôi ra và nói tôi xuống phòng khách ngồi khiến tôi hụt hẫng.

Sau đó, em nhắn tin nói tôi hãy đi về vì em không muốn nói chuyện với tôi. Tôi hỏi Uyên vì sao em giận tôi thì Uyên nói không ngờ tôi dám làm chuyện đó ngay trong nhà em khi mẹ em cũng đang ở nhà.

Từ lúc đó đến nay gần 1 tuần, tôi tìm đủ cách để liên lạc với Uyên nhưng cô ấy chỉ nói rằng muốn chấm dứt chuyện yêu đương với tôi. Tôi giải thích với Uyên rằng đó là chuyện rất bình thường giữa các cặp đôi.

Tôi yêu thương em, nhớ nhung em vì cả tháng không gặp nhưng Uyên lại không hiểu. Tôi nhắn tin xin lỗi nhiều, còn gửi cả hoa đến nhà nhưng Uyên không phản hồi.

Thực sự từ trước giờ tôi chưa từng gặp tình trạng khó xử này nên cũng không rõ nên giải quyết thế nào thì em mới hết giận. Bình thường với các bạn gái cũ, tôi chỉ cần tặng hoa, quà và 1 cái ôm là xong nhưng với Uyên, tôi thực sự hết cách.

Trong vòng 1,5 năm yêu nhau, tôi cầu hôn Uyên không dưới 3 lần nhưng cô ấy vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu. Nhờ mọi người tư vấn xem tôi nên làm sao để cô ấy hết giận và quay lại với tôi đây?