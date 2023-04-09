Lần nào sang nhà người yêu cũng bị ‘ép’ làm chuyện này, tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng ấy vì chỉ nghĩ tới là ám ảnh

Tâm sự 09/04/2023 23:42

Không biết có ai như em lại vướng phải cảnh ấy ạ, dù chỉ mới ra mắt nhưng em đã phải làm những chuyện mệt mỏi này.

Chưa cưới nhưng nhà người yêu đã coi mình như con dâu trong nhà

Câu chuyện của mình là thế này. Mình và người yêu mình quên nhau 3 tháng, đôi bên có tìm hiểu để đi tới hôn nhân. Mình cũng sang nhà người yêu chơi mấy lần và người yêu cũng sang nhà mình chơi rồi.

Điều mình thấy lạ là mình và người yêu mới quen nhau và tìm hiểu nhưng sang nhà người yêu coi như là con dâu rồi ý. Coi ở đây nghĩa là có việc gì là gọi sang làm giúp việc gì cũng để mình làm kiểu như làm quen dần luôn ý. Nhà người yêu hay tụ tập ăn uống nên mỗi khi sang là làm cơm sấp mặt, dọn dẹp rửa bát, dọn nhà bếp đổ rác, gọt hoa quả mời cả nhà ăn. Lúc nào sang tới nơi chưa đặt túi xách xuống người yêu đã bảo "xuống bếp làm cùng mẹ đi" mình chỉ biết vâng.

Lần nào sang nhà người yêu cũng bị ‘ép’ làm chuyện này, tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng ấy vì chỉ nghĩ tới là ám ảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày chuyển bát hương cũng bảo mình qua nấu cỗ thắp hương, trong khi mình đi làm cả đêm không được ngủ tới tận chiều mới về xong đêm lại đi làm. Nhà người yêu khai xuân tổ chức ăn uống, bố người yêu bảo mình mai xin nghỉ làm để qua làm cơm. Từ lúc sáng nhà người yêu chơi tới lúc về là làm cơm, ăn cơm, rửa bát dọn dẹp đổ rác xong về. Đi đứng, ăn nói, làm việc phải làm đâu sạch đó luôn dù chỉ là một cái thìa cái bát cũng rửa luôn.

Nói chung cảm xúc không được thoải mái cứ phải bị ép buộc ý. Lần nào về người yêu cũng dặn gặp ai cũng phải chào to lên, gặp ai cũng vui vẻ cười nói... người yêu e lại có tính giá trưởng nên bảo mai sau nói gì cũng không được cãi lại chỉ làm theo thôi...

Em đang suy nghĩ cũng mệt mỏi ạ.

 

 

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Tái hôn lại với vợ mới, nửa đêm, vừa hé cánh cửa phòng ngủ con gái, tôi rơi nước mắt trước cảnh tượng

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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