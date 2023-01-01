Lặn lội lên thăm con gái ở cử bên nhà thông gia giàu có, vừa đến cổng nhà tôi đã choáng váng khi thấy con làm 1 việc giữa trời lạnh giá

Tâm sự 01/01/2023 10:44

Do nhà thông gia cách nhà tôi cả 300km nên từ ngày con gái gả về đó, tôi cũng chưa đến chơi 1 lần nào. Sau cưới lúc con gái chưa bầu thì vợ chồng nó vẫn về quê ngoại chơi 2-3 lần. Lần nào tôi cũng thấy 2 con rất vui vẻ, hạnh phúc.

Ngày con gái đưa bạn trai về quê ra mắt, cả nhà tôi mát mặt. Bạn trai nó trên thành phố, nhà lại khá giả. Đặc biệt con rể tương lai vừa đẹp trai và xông xênh khi mua rất nhiều quà cho nhà bạn gái. Khi 2 đứa cưới nhau rồi, mỗi lần về ngoại là con rể lại biếu tiền. Điều này khiến hàng xóm nhà tôi phải trầm trồ.

Do nhà thông gia cách nhà tôi cả 300km nên từ ngày con gái gả về đó, tôi cũng chưa đến chơi 1 lần nào. Sau cưới lúc con gái chưa bầu thì vợ chồng nó vẫn về quê ngoại chơi 2-3 lần. Lần nào tôi cũng thấy 2 con rất vui vẻ, hạnh phúc. Con rể cũng rất hiếu nghĩa và chu đáo với bố mẹ vợ.

Nhưng kể từ khi con gái có bầu thì nó không về quê nữa vì bảo đi lại xa xôi, vất vả. Tôi dù nhớ con cũng chỉ biết gọi điện động viên phải cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe để mẹ tròn con vuông. Lần nào gọi điện, hỏi về con rể thì con gái tôi toàn bảo khỏe mạnh bình thường. Con bầu bí nhưng cũng được bố mẹ chồng và chồng quan tâm, chăm sóc rất tốt.

Lặn lội lên thăm con gái ở cử bên nhà thông gia giàu có, vừa đến cổng nhà tôi đã choáng váng khi thấy con làm 1 việc giữa trời lạnh giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi con gái sắp sinh, tôi còn định gửi cho 20 triệu mà đi sinh nở nhưng nó không lấy vì bảo ở nhà chồng không thiếu thốn gì cả, cuộc sống sung sướng. Tôi cũng cứ tin điều đó là sự thật. Cho tới ngày con sinh, tôi bận mùa màng không thu xếp xuống được ngay với con. Tôi gọi điện thì lúc nào cũng chỉ có bà thông gia bắt máy bảo cháu đang bận chăm con. Gọi cho con rể cũng không thấy nghe.

Sốt ruột con sinh được 7 ngày tôi mới đi xe khách xuống thành phố và dự định sẽ ở đó chăm 2 mẹ con đến khi đầy tháng mới thôi. Hôm đó tôi cũng mang rất nhiều đồ quê ngon đến biếu thông gia luôn.

Khi xuống xe khách, tôi đi bộ 1 quãng là đến nhà thông gia. Đến cổng ngõ, tôi mới bấm chuông thì bà thông gia ra mở cửa, thấy tôi bà bất ngờ lắm. Khi vừa cùng bước vào sân nhà, tôi choáng váng vì trời lạnh 8 độ mà con gái mới đẻ được 7 ngày của tôi đã ngồi thơ thẩn ở sân cười hềnh hệch. Thấy mẹ đẻ lên mà con ngơ ngác 1 hồi mới nhận ra rồi cứ ôm tôi khóc.

Tôi tá hỏa hỏi bà thông gia có chuyện gì thì bà buồn rầu kể, khi mang bầu ở tháng thứ 6 thì con gái tôi phát hiện chồng ngoại tình. Có lẽ vì nghĩ ngợi quá nhiều khi mang thai mà sau sinh con như trở thành 1 người khác khi cả ngày chẳng nói 1 lời, cứ nằm khóc, con nhỏ không thiết chăm bẵm. Bà đã đưa đi khám thì người ta nói con bị trầm cảm nhẹ sau sinh. Sợ thông gia lo lắng nên bà và con rể cứ giấu.

Lặn lội lên thăm con gái ở cử bên nhà thông gia giàu có, vừa đến cổng nhà tôi đã choáng váng khi thấy con làm 1 việc giữa trời lạnh giá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe thông gia nói mà tôi hoảng hốt quá. Nhìn con đang ở cữ mà tiều tụy lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc lại buồn rầu mà tôi thương thắt lòng. Tôi xin bà thông gia cho tôi đưa 2 mẹ con nó về quê ngoại chăm sóc và điều trị. Bác sĩ nói do bị trầm cảm nhẹ nên con gái tôi vẫn sẽ có nhiều cơ hội nhanh khỏi hơn các ca bệnh khác. Chỉ cần cả nhà luôn ở bên cạnh động viên, con sẽ tiến triển tốt. Thật sự cứ tưởng lấy chồng giàu là sướng mà giờ con thành ra thế này.

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