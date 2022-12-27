Vui vì điều đó, Linh chẳng ngại mà xắn tay áo vào bếp giúp bác gái nấu cơm. Mới gặp nhau chưa đầy 2 tiếng mà mẹ Hùng và Linh đã nói chuyện vui vẻ với nhau rồi. Được bố mẹ đồng ý, Hùng nhờ bố mẹ đi xem ngày đẹp rồi đến nhà Linh xin cưới luôn. Anh muốn ổn định gia thất để đi xây dựng sự nghiệp.

Nhà Hùng cách Hà Nội nhưng 100km nên Linh đã xác định ngủ lại nhà anh 1 đêm rồi hôm sau mới đi. Nghe nói người ở quê kỹ tính nên Linh đã mua hộp sữa về biếu mẹ Hùng và mua đôi giày tặng bố anh để lấy ấn tượng. Dọc đường về Linh mường tượng bố mẹ anh sẽ khó tính, soi mói cô kỹ lắm cơ. Nhưng không về đó, Linh được 2 bác đón tiếp nồng hậu và coi như người thân trong nhà.

Được Hùng đưa đi thăm hết họ hàng rồi ra cánh đồng ven đe quê anh chơi Linh thích lắm. Tối về cơm nước xong, Linh kéo Hùng ra góc tối thỏ thẻ.

- Ngủ với mẹ anh, anh sẽ sang ngủ với bố.

- Thôi, em sợ lắm. Em ngủ hư, sợ ngủ với bác lại mất điểm như chơi?? Vả lại nhà anh cũng chật nữa, thôi để 2 bác nằm với nhau đi. Anh cho em sang nhà chị Thủy (chị họ Hùng) ngủ nhờ được không?? Chiều em thấy chị ấy bảo, nhà có mỗi 2 mẹ con còn chồng đi làm ăn xa rồi.

Được Hùng đưa đi thăm hết họ hàng rồi ra cánh đồng ven đe quê anh chơi Linh thích lắm - Ảnh minh họa: Internet

- Em sợ ngủ với mẹ thế à??

- Vâng, ngủ với mẹ có khi cả đêm em không dám chợp mắt mất. Anh cho em sang nhà chị Thủy ngủ, sáng mai anh qua đón em nhé.

- Rồi, để anh đưa em vào xin phép bố mẹ đã.

Biết Linh ngại bố mẹ Hùng đồng ý chuyện đó luôn. Được cái bà chị họ của Hùng cũng dễ tính, đon đả đón tiếp Linh nhiệt tình. Chị ấy cho Linh 1 mình ngủ 1 phòng luôn khiến cô mừng lắm. Vô tư vùng vẫy trong căn phong này, Linh tắt điện về cởi bỏ chiếc áo con ra khỏi người cho dễ ngủ.

Tầm 2 giờ sáng đang ngủ ngon thì bỗng có 1 bàn tay lạ túm chặt lấy đùi Linh cứ xoa xoa rồi khẽ lần mò lên phía trên cởi hàng cúc áo của Linh ra, miệng thì thở hổn hển vào tai cô. Đang ngủ ngon thì thấy cái gì đó kỳ kỳ, 1 vật nặng đè lên người mình rất khó chịu, tưởng chị Thủy sang ngủ cùng rồi gác chân lên mình Linh nói giọng gắt ngủ.

- Chị Thủy, bỏ chân xuống đi. Chị đè, thở vào mặt em thế khó chịu lắm mất giấc ngủ của em.

Nói mà chị Thủy không lên tiếng, bàn tay khi cứ di chuyển trên dưới mà Thủy khựng người giật bắn mình tỉnh dậy thì ôi thôi. 1 người đàn ông to cao đang nằm đè lên cô rồi chuẩn bị làm cái trò đe tiện ấy. Sốc và sợ, Linh ú ớ mãi mới cất được tiếng kêu.

Cố kêu cố rãy rụa để thoát ra khỏi người đàn ông lạ đó nhưng hắn ta lại khống chế và vội vã làm chuyện kai với Linh hơn. Nghĩ mình không thể mất đời con gái như thế này được Linh cắn vào mặt gã kia cố đẩy ra hét thật to.

Về nhà Hùng trong đêm, thấy Linh lao tới ôm chặt Hùng khóc nức nở - Ảnh minh họa: Internet

Nghe thấy tiếng khóc lóc, tiếng kêu cứu ở phòng Linh bà chị họ của Hùng vội dậy bật điện vào phòng Linh xem có chuyện gì. Ánh điện vừa sáng lên, chị Thủy nhìn thấy cảnh tượng chồng mình đang nằm đè lên người Linh mà hoảng. Còn gã kia nhận ra người con gái mình ân ái không phải là vợ nên vội vã buông Linh ra giải thích.

Về nhà Hùng trong đêm, thấy Linh lao tới ôm chặt mình khóc nức nở Hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi chị Thủy nói và xin lỗi thay chồng. Nóng giận lắm, nhưng Hùng vẫn cố giữ bình tĩnh mà an ủi người yêu đã. Còn chuyện đó anh sẽ xử lý sau. Cũng may là anh ta chưa làm gì Linh không thì Hùng sẽ đốt nhà, g.iết gã anh họ mất.

Trở về thành phố ngay sáng hôm sau, Linh bị sốc nặng bởi chuyện đêm qua. Cứ mỗi đêm đi ngủ là cô lại gặp ác mộng rồi thức đến sáng. Thấy người yêu ngày càng sợ hãi, gầy rộc người đi Hùng xót lắm và đưa cô đi điều trị tâm lý. Lẽ ra anh không nên để Linh 1 mình bên đó, thế này thì làm sao Linh dám làm vợ, dám về quê anh nữa đây chứ?