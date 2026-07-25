Lần đầu về quê vợ , ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì phát hiện bí mật bất thường

Tâm sự 25/07/2026 22:00

Tôi bất ngờ quá, tỉnh luôn cả rượu. Tôi lao ra khỏi phòng tìm vợ, tôi kéo cô ấy ra chỗ riêng tư hỏi cho bằng được. Vợ tôi thấy những tấm hình đó thì cúi đầu rồi bắt đầu khóc không ngừng. Khi biết câu chuyện đằng sau những tấm hình cưới đó, tôi bàng hoàng ngẩn người.

Tôi và vợ tổ chức đám cưới 6 tháng rồi mới về quê vợ ở lần đầu tiên. Vợ chồng tôi ở thành phố làm ăn, chỉ đến dịp này là giỗ của ông ngoại của vợ, thì chúng tôi mới thu xếp về quê.

Ăn cỗ ở quê thì thường phải uống chút rượu với họ hàng bên vợ. Đến khi mọi người ra về thì tôi cũng thấy mệt mệt buồn ngủ. Tôi tìm một nơi để làm một giấc. Tôi mon men đi tìm chỗ để ngã lưng, thấy phòng nào gần nhất thì bước vào. Phòng đó là phòng của mẹ vợ tôi. Hiện tại, chỉ còn mẹ vợ tôi ở với con trai cả trong căn nhà này.

Tôi biết là không nên ngủ lại trong phòng của mẹ vợ, nhưng tôi chỉ định ngã lưng một lát rồi ra ngay. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống chiếu thì tôi thấy có thứ gì đó lộm cộm bên dưới. Tôi dù đã hơi say nhưng vẫn lòm còm ngồi dậy, lật chiếu lên xem. Tôi chết sững khi thấy một xấp ảnh cưới. Vợ tôi là cô dâu trong những tấm ảnh này, cùng với chú rể là một người tôi không quen biết.

Lần đầu về quê vợ , ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì phát hiện bí mật bất thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bất ngờ quá, tỉnh luôn cả rượu. Tôi lao ra khỏi phòng tìm vợ, tôi kéo cô ấy ra chỗ riêng tư hỏi cho bằng được. Vợ tôi thấy những tấm hình đó thì cúi đầu rồi bắt đầu khóc không ngừng. Khi biết câu chuyện đằng sau những tấm hình cưới đó, tôi bàng hoàng ngẩn người.

Vợ tôi và người đàn ông lạ mặt kia từng yêu nhau 3 năm nhưng có cái kết đau lòng. Sau khi họ chụp hình cưới thì anh ta đột ngột qua đời. Không thể tổ chức đám cưới, ảnh cưới thì vẫn còn, mọi chuyện chỉ còn lại nỗi đau trong lòng vợ tôi.

Mẹ vợ thấy những tấm hình đó quá mức xót xa nên đã lén giấu dưới chiếu, không để vợ tôi nhìn thấy nữa. Bà không thể vứt đi, dù sao đó cũng là một kỷ niệm đáng tiếc. Mẹ vợ tôi cứ đinh ninh sẽ không ai vào phòng mình mà lục tìm được những tấm hình đó.

Chẳng ngờ, vì một lúc chếnh choáng say mà tôi lại biết hết chuyện của vợ và người yêu cũ như thế. Tôi quá bất ngờ nhưng vẫn thấy thương vợ lắm, cô ấy tổn thương nhiều như thế. Nhưng tôi vẫn đắn đo không biết có nên khuyên mẹ vợ hủy những tấm hình đó đi không? Như liệu có quá đáng không?

Thấy vợ xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Thấy vợ xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh. Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tâm sự 52 phút trước
Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 53 phút trước
Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Tâm sự 55 phút trước
Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tâm sự 56 phút trước
Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tâm sự 56 phút trước
Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Tâm sự 57 phút trước
Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tâm sự 57 phút trước
Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Tâm sự 58 phút trước
Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Tâm sự 59 phút trước
Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Tâm sự 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoảnh khắc mẹ gặp người yêu tôi, cả căn nhà im lặng vì một sự thật không ai ngờ tới

Khoảnh khắc mẹ gặp người yêu tôi, cả căn nhà im lặng vì một sự thật không ai ngờ tới

Chồng luôn tỏ ra yêu thương vợ trước mặt mọi người, nhưng đêm về tôi chỉ biết lặng lẽ khóc

Chồng luôn tỏ ra yêu thương vợ trước mặt mọi người, nhưng đêm về tôi chỉ biết lặng lẽ khóc

Một câu nói của thầy bói khiến mẹ chồng đổi thái độ với con dâu, sự im lặng của anh chồng mới đáng sợ

Một câu nói của thầy bói khiến mẹ chồng đổi thái độ với con dâu, sự im lặng của anh chồng mới đáng sợ

Chồng lạnh nhạt, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, tôi không ngờ bí mật phía sau lại khiến mình hối hận

Chồng lạnh nhạt, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, tôi không ngờ bí mật phía sau lại khiến mình hối hận

Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi hé lộ bí mật thật sự

Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi hé lộ bí mật thật sự

Bạn bè ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo, nào ngờ tôi phải giấu nước mắt suốt 3 năm

Bạn bè ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo, nào ngờ tôi phải giấu nước mắt suốt 3 năm