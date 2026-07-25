Tưởng có cuộc hôn nhân đáng mơ ước, tôi mới biết mình đang sống với những điều không ai nhìn thấy

Tâm sự 25/07/2026 23:55

Lần đầu tiên gặp anh là vào buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, tôi chỉ định đến để làm yên lòng mẹ. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết là mình yêu anh rồi. Anh đẹp trai cao ráo, vẻ ngoài tri thức khiến cho những người đi ngang đều phải quay đầu lại nhìn. Khi đó tôi 27 còn anh 33, độ tuổi vừa đẹp để tiến đến hôn nhân. 

Chồng tôi là giám đốc sáng tạo của một công ty có tiếng trong nước, lương mỗi tháng lên đến chín con số. Gia đình chồng đều là người trí thức, bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi hết mực.

Ngày chồng chở tôi đến tham gia buổi họp lớp, bạn bè nhìn thấy anh ấy chăm sóc tôi chu đáo thì vô cùng ngưỡng mộ. Ai cũng nói tôi có số hưởng, cưới được người chồng tốt, không những thành đạt mà còn biết chăm lo gia đình.

Tôi nghe vậy chỉ biết mỉm cười cho qua. Vì ngoài tôi ra thì không ai biết, suốt 3 năm kết hôn với nhau, anh chưa từng một lần chạm vào người vợ. 

Lần đầu tiên gặp anh là vào buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, tôi chỉ định đến để làm yên lòng mẹ. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết là mình yêu anh rồi. Anh đẹp trai cao ráo, vẻ ngoài tri thức khiến cho những người đi ngang đều phải quay đầu lại nhìn. Khi đó tôi 27 còn anh 33, độ tuổi vừa đẹp để tiến đến hôn nhân. 

Tưởng có cuộc hôn nhân đáng mơ ước, tôi mới biết mình đang sống với những điều không ai nhìn thấy - Ảnh 1
Đám cưới tưởng như mở ra một cánh cửa cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, nào ngờ... - Ảnh minh họa: Internet

Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng. Dù gấp gáp nhưng tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của đời mình. Đêm tân hôn tôi mặc nguyên bộ váy cưới trên người, ngồi ở mép giường hồi hộp chờ đợi đêm đầu tiên trong đời. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn không thấy anh vào phòng. Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt. 

Tôi lo lắng gọi điện cho anh. Chuông điện thoại vang lên rất lâu anh mới bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn trước, nói rằng công ty có chuyện quan trọng phải giải quyết rồi cúp máy. 

Kể từ đó hai vợ chồng tôi cứ không mặn không nhạt sống chung dưới môt mái nhà. Ngoại trừ việc anh chưa bao giờ đụng vào người tôi ra thì anh đúng thật là một người chồng tốt. Mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho tôi. Lễ tết gì cũng mua cho tôi vài món quà đắt tiền, anh còn lo cho ba mẹ tôi không thiếu một thứ gì. 

Có rất nhiều đêm tôi thử thăm dò phản ứng của anh, ăn mặc quyến rũ nằm bên cạnh nhưng anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tôi cứ nghĩ là anh có vấn đề khó nói nên vẫn chưa dám hỏi. Cho đến một ngày tôi về nhà sớm sau chuyến công tác, bắt gặp anh đang cùng một người đàn ông khác ôm nhau trên chính giường ngủ của vợ chồng tôi.  

Giây phút chứng kiến chồng ngoại tình, tôi như chết lặng. Dù đã bịt chặt miệng nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tiếng mình nức nở, khiến cho hai người đàn ông khỏa thân trong phòng nghe thấy. 

Đêm đó anh nói xin lỗi tôi rất nhiều, cũng mong tôi thông cảm và giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Tôi thì chỉ hờ hững nhìn người chồng từng được cho là hoàn mỹ trong lòng mình, giờ đây lại trông đáng thương và khốn nạn đến khôn cùng. Anh nói anh và người đàn ông kia yêu nhau đã 10 năm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Anh không còn cách nào khác ngoài kết hôn với tôi theo lệnh người nhà. Anh còn nói bởi vì tôi là một cô gái tốt, anh không biết phải mở lời thế nào. 

Chỉ sau một đêm, tôi từ người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rơi xuống vực thẳm, nhưng mỗi ngày đi làm đều phải tỏ ra là mình ổn. Đêm nào tôi cũng nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn nhưng ký rồi lại xé. Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Người vợ hợp pháp trên giấy tờ là tôi, nhưng người không thể có được tình yêu của anh cũng chính là tôi.

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Nhà chồng tôi có tới năm anh chị em, còn nhà tôi chỉ có hai người, tôi và chị gái. Anh chị em hai bên gia đình đều đã xây dựng gia đình, nên số lượng cháu không hề ít. Tết về, bọn nhóc chỉ tập trung một bữa thôi là nhà cửa ồn ào, khuấy động.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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