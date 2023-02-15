Tôi cứ nghĩ mình bỏ về đột ngột như vậy thì Thành sẽ biết đường mà từ bỏ. Nhưng không, tối qua, anh ta đến tận nhà để tìm tôi.

Tôi quen Thành trên mạng xã hội được 6 tháng nhưng chưa từng gặp mặt. Dù như vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự những chuyện xảy ra trong cuộc sống của nhau và xem nhau như bạn trai/bạn gái. Qua cách nói chuyện, tôi thấy Thành là mẫu đàn ông chững chạc, chín chắn và có những suy nghĩ thấu đáo về tương lai. Hôm qua là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Thành đã đặt trước một vị trí rất đẹp ở quán cà phê. Anh còn tặng tôi bó hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy của mình. Lần đầu gặp mặt nhưng giữa chúng tôi không có khoảng cách hay chút ngượng ngập nào. Có lẽ do cả hai đã quen thân với nhau rồi.

Ngồi trò chuyện được một lúc thì nhân viên quán đến hỏi chúng tôi dùng gì. Cô nhân viên mặc váy ngắn và rất dễ thương. Thay vì xem thực đơn và chọn nước uống, Thành lại nhìn chăm chăm vào thân hình của cô gái ấy bằng ánh mắt rất lạ. Khi cô ấy đi rồi, Thành vẫn còn ngoái đầu nhìn theo và không quên buông những câu khen ngợi về vẻ đẹp hình thể của cô nhân viên. Lúc này, tôi thấy bạn trai mình vẫn cư xử bình thường, chưa đến mức quá đáng. Ảnh minh họa: Internet Nhưng một lúc sau, khi cô ấy đem nước đến bàn chúng tôi, Thành lại có hành vi và lời nói bình phẩm khiếm nhã. Những lời Thành nói, tôi không tiện kể ra ở đây nhưng khiến tôi choáng váng hết mặt mày. Anh ta còn luyên thuyên về tình trường của mình, về việc mình đã yêu bao nhiêu người. Dù miệng Thành lúc nào cũng khẳng định hiện tại chỉ yêu mình tôi nhưng tôi vẫn hiểu mình đã gặp phải "kẻ sở khanh" rồi.

Vì không muốn nghe những chuyện trên trời dưới đất của Thành nên tôi viện cớ nhà có việc gấp để đi về. Có thể nói tôi đang "bỏ của chạy lấy người" vì không thể chấp nhận hành động của bạn trai. Tôi cứ nghĩ mình bỏ về đột ngột như vậy thì Thành sẽ biết đường mà từ bỏ. Nhưng không, tối qua, anh ta đến tận nhà để tìm tôi. Vì phép lịch sự, tôi vẫn ngồi trò chuyện cùng Thành vài ba câu. Nhưng cách anh ta nói chuyện, ứng xử thiếu lễ độ đã khiến bố mẹ tôi bực mình. Bố mẹ mắng tôi quen phải gã đàn ông không đàng hoàng. Tôi nhắn tin đòi chia tay thì Thành không chịu, anh ta bảo mỗi ngày sẽ đợi tôi trước cổng công ty. Từ giận dữ, tôi lại cảm thấy sợ hãi, hoang mang. Tôi nên làm gì để cắt đứt với gã đàn ông mình yêu vội qua mạng xã hội?

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