Làm nghề mát-xa để kiếm thêm thu nhập, đúng khi vị khách mới đẩy cửa bước vào, tôi trừng mắt nhận ra người phụ nữ hớ hênh với mảnh khăn tắm duy nhất

Hai đứa con tuổi ăn, tuổi lớn, chưa có nhà cửa, với tổng thu nhập hai vợ chồng là 13 triệu, tất nhiên không thể đủ.

Tôi làm nhân viên thị trường cho hãng bánh kẹo, thu nhập mỗi tháng khoảng 9 triệu. Vợ làm nhân viên văn thư, lương 4 triệu/ tháng.

Tôi giấu nhẹm chuyện này và cả quá khứ hành nghề với vợ. Cô ấy mà biết, kiểu gì gia đình tôi cũng xáo trộn, đứng bên bờ vực ly hôn.

Lúc túng thiếu, con ốm đau, tôi đánh liều quay lại nghề mát xa tại nhà cho chị em. Đây là nghề nuôi sống tôi thời sinh viên. Tất nhiên, ngoài mát xa body, tôi sẵn sàng phục vụ cả nhu cầu mát xa vùng nhạy cảm nếu họ yêu cầu.

Dẫu sao, vợ tôi cũng con gái nhà lành, ít va chạm. Đặc biệt, cô ấy có nếp sống theo mô típ cổ điển, coi trọng tiết hạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa hết đau lòng vì chồng đột ngột qua đời, tôi uất nghẹn khi nghe lời bố mẹ chồng buộc tộiChoáng váng vì bí mật trong ngăn kéo bàn làm việc của chồngChồng cố ngủ sớm dậy sớm để trốn tránh vợ điều này

Nhờ công việc tay trái này, tôi cho vợ con cuộc sống thoải mái, dư dả. Vợ hỏi, tôi chỉ nói là mình làm thêm, tập tành kinh doanh có chút lãi.

Bình thường ở nhà, vợ tôi kín đáo, chuyện chăn gối cũng ở mức vừa phải, không vồ vập hay bốc lửa trên giường ngủ. Phần lớn là tôi chủ động đòi hỏi, có lúc tôi nghĩ, vợ là người tẻ nhạt trong vấn đề sinh hoạt vợ chồng.

Ngoài vấn đề kiếm thêm bằng nghề mát xa đáng xấu hổ kia, tôi cũng chung thủy với vợ, không dính líu quan hệ với người phụ nữ khác. Điều tôi không dám nghĩ là một ngày, mình chạm mặt vợ trong nhà nghỉ.

Ba ngày trước, tôi nhận được điện thoại của chị khách quen, hẹn ra nhà nghỉ cũ. Chị nói, hôm nay không làm mà giới thiệu cho cô bạn.

Tôi hăm hở xách đồ nghề đến. Công việc làm nhân viên thị trường của tôi khá thoải mái thời gian nên tôi dễ dàng sắp xếp, nhận lịch mát xa của khách.

Ảnh minh họa: Internet

Đến nơi, tôi đi thẳng lên phòng, đẩy cửa bước vào. Vị khách nữ đang trong nhà tắm. Lúc tôi vừa cất tiếng, vị khách bước ra. Bốn mắt nhìn nhau trân trối. Trước mặt tôi là vợ, hớ hênh với mảnh khăn tắm. Vợ cũng không ngờ nhân viên mát xa phục vụ lại là chồng mình.

Sau một hồi im lặng, tôi quay lưng định bỏ đi, vợ lên tiếng yêu cầu nói chuyện rõ ràng. Tôi lật bài ngửa, tiền bạc tôi mang về cho vợ đều từ công việc này mà ra. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao em cũng thích tìm đến dịch vụ đó. Tôi hiểu bản thân mình không ra gì nhưng khi biết vợ như vậy, tôi cũng choáng váng.

Theo lời vợ, từ khi sinh con, em tự nhiên không còn cảm giác với chồng. Dù chồng yêu chiều, chăm sóc vợ tôi vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Nhưng từ bé được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc chuyện gìn giữ, thủy chung nên em không bao giờ có ý định 'đổi gió' bên người đàn ông khác.

Một lần được chị bạn tiết lộ về thú vui ngầm mỗi khi xa chồng, lại được rủ rê nhiệt tình, vợ tôi thử rồi thành ‘nghiện’.

Sốc vì những lời thú nhận của vợ, tôi suy sụp hoàn toàn. Sự đời quá trớ trêu. Tôi biết làm gì để giải quyết mớ bùng nhùng này với vợ đây. Tôi cũng vì kinh tế nuôi gia đình mới sa chân, còn cô ấy thì sao?

Ly hôn hay tha thứ, là bài toán vô cùng khó với tôi lúc này.

Xin hãy cho tôi lời khuyên!