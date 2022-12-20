Lạ lùng quan điểm muốn có bầu trước khi cưới của bạn gái, đến khi biết được lý do tôi đành nghẹn họng

Tâm sự 20/12/2022 12:02

Tôi cất công chuẩn bị một bàn tiệc lãng mạn để cầu hôn cô ấy thêm lần nữa sau "năm lần bảy lượt" bị từ chối nhưng kết quả là cô ấy vẫn không đồng ý.

Thời buổi bây giờ phụ nữ thực sự tự chủ trên nhiều phương diện. Nếu như ngày xưa các cô gái đều có quan niệm giữ gìn sự trong trắng cho tới đêm tân hôn thì giờ đây nhiều người coi tình dục là vấn đề nên “thử” trước xem có hòa hợp nhau không.

Bạn gái tôi cũng là một cô gái sống thoáng về “chuyện ấy”. Cô ấy không ngại chuyện vào nhà nghỉ với tôi sau những cuộc hẹn hò, thậm chí trao đổi thẳng thắn với tôi để làm sao cả hai cùng đạt khoái cảm.

Chúng tôi đã bên nhau hơn 1 năm rồi. Tôi luôn tôn trọng bạn gái và muốn lấy cô ấy làm vợ nhưng cô ấy năm lần bảy lượt khéo léo từ chối. Lúc thì cô ấy bảo mình mới 24 tuổi, còn trẻ quá nên chưa vội lập gia đình; lúc cô ấy lại bảo muốn đầu tư thời gian, công sức kiếm tiền, vun đắp sự nghiệp trước khi xây dựng tổ ấm….

Mới đây, tôi cất công chuẩn bị một bàn tiệc lãng mạn để cầu hôn cô ấy thêm lần nữa. Nhìn cô ấy ăn mặc lộng lẫy, ánh mắt hạnh phúc, tôi nghĩ lần này mình sẽ thành công rước nàng về dinh.

Lạ lùng quan điểm muốn có bầu trước khi cưới của bạn gái, đến khi biết được lý do tôi đành nghẹn họng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, kết quả là cô ấy vẫn từ chối với lý do muốn có bầu trước rồi mới cưới. Cô ấy còn kể rằng nhóm bạn thân của cô ấy ai cũng có bầu rồi mới cưới, họ sợ việc lấy phải người chồng “bất lực” trong chuyện sinh con.

Thấy quan điểm của người yêu cũng có phần có lý, tôi liên tục khẳng định sức khỏe bản thân hoàn toàn bình thường, cứ cưới nhau về rồi có con cũng được.

Lạ lùng quan điểm muốn có bầu trước khi cưới của bạn gái, đến khi biết được lý do tôi đành nghẹn họng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này cô ấy mới tiết lộ chuyện bí mật của cá nhân. Thì ra, trước đây cô ấy từng thân mật với người yêu cũ suốt mấy năm nhưng chẳng thể mang bầu. Tới lúc anh ta đòi cưới, cô ấy giục đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thì mới vỡ lẽ anh ta vô sinh. Ngay lập tức cô ấy chia tay anh ta không thương tiếc.

Tôi rơi vào tình thế muốn cưới phải đợi cô ấy có bầu, trong khi chuyện sinh con thực sự là trời cho chứ càng gấp càng không được. Có cách nào thuyết phục cô ấy đám cưới sớm không?

Cứ gần đến ngày cưới là bạn trai đòi hoãn, đến lần thứ 3 lý do anh đưa ra khiến tôi rơi nước mắt liền tự dọn đồ qua nhà anh ở

Cứ gần đến ngày cưới là bạn trai đòi hoãn, đến lần thứ 3 lý do anh đưa ra khiến tôi rơi nước mắt liền tự dọn đồ qua nhà anh ở

Đến lần 3 nghe anh bảo phải lùi đám cưới một lần nữa, giận dữ quá, tôi hét lên không cần cưới hỏi gì nữa cả. Nhưng lý do sau đó khiến tôi ngỡ ngàng.

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