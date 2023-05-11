Không đánh ghen chồng ngoại tình, vợ kiên quyết làm một điều khiến anh ta sợ hãi, đứng không vững

Tâm sự 11/05/2023 22:37

Không đánh ghen, điều vợ có thể làm khi phát hiện chồng ngoại tình là những cách đơn giản nhưng hiệu quả này.

Không nên tỏ thái độ hay cáu gắt với chồng trong thời điểm này

Lạnh nhạt với chồng sẽ khiến anh ấy chán và nghĩ rằng sống với bạn không hạnh phúc bằng kẻ thứ ba, khi ấy sẽ càng có cớ để anh ấy muốn ly hôn. Bạn hãy học cách hâm nóng tình yêu vợ chồng và nếu có thể, đôi lúc hãy tỏ ra yếu đuối để chồng bạn có cơ hội chở che bởi đó là trách nhiệm, là sĩ diện của người đàn ông.

 

Bạn có thể cho anh ấy một cơ hội, chấp nhận tha thứ rồi thì đừng khơi gợi lại chuyện cũ. Hãy để chuyện ngoại tình của chồng tạm lắng xuống, để anh ấy bình tâm dành trọn vẹn thời gian cho gia đình rồi sau này, khi nếp sống đã quay trở lại thì bạn có thể nhắc đến sau cũng chưa muộn.

Không đánh ghen chồng ngoại tình, vợ kiên quyết làm một điều khiến anh ta sợ hãi, đứng không vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không động chạm, nhiếc mắng nhân tình của chồng

Đây là lúc bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ nên làm gì chứ không phải đi tìm gặp nhân tình của chồng để dằn mặt. Vì khi bạn đến gặp kẻ thứ ba để đánh ghen, chưa chắc đã làm vơi đi sự tức giận đang bừng cháy trong bạn, có khi lại khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chưa hết, việc đánh ghen không thể hiện bản lĩnh của một người vợ khôn mà chỉ làm cho chồng bạn xót xa cho cô bồ kia hơn mà thôi.

Nếu tình yêu giữa hai vợ chồng thực sự vững chãi, sẽ không có một ai có khả năng chen vào giữa hai người. Phát hiện chồng ngoại tình, không phải hoàn toàn lỗi của người thứ ba kia mà chắc hẳn một nửa tội lỗi đó ở phía chồng bạn.

Không nghĩ chồng ngoại tình là lỗi của bản thân bạn

Khi phát hiện chồng ngoại tình, vợ khôn không vội vàng đổ hết tội lỗi rằng anh ấy đi ngoại tình là do mình. Đừng cho rằng khi mình tỏ ra hối lỗi và cầu xin thì chồng có thể mủi lòng mà quay trở về bên gia đình. Khi bạn chủ động nhận lỗi, anh ấy sẽ không nhận được một bài học nào và cho rằng hành động ngoại tình là chẳng có gì sai trái.

Không đánh ghen chồng ngoại tình, vợ kiên quyết làm một điều khiến anh ta sợ hãi, đứng không vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, ở thời điểm ấy bạn nên làm những việc khẳng định giá trị của bản thân. Vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo mà tuyệt đối không để chồng thấy anh ta ngoại tình vì bạn quá nhàm chán.

Đừng đem chuyện chồng ngoại tình nói cho người khác

Khi chồng bạn bị mất mặt trước những người thân, bạn bè, anh ấy như bị dồn vào bước đường cùng, càng cố đi theo việc làm sai của mình mà không quay đầu về bên bạn.

Quá nhiều người biết gia đình bạn đang trên đà rạn nứt thì việc hàn gắn lại những tổn thương đó sẽ càng khó khăn hơn. Kể cho nhiều người chuyện chồng ngoại tình chính là bạn đã chặn đứng con đường quay trở lại bên gia đình của chồng mình.

 

Rơi vào cám cảnh vì chồng kiên quyết ra đi, sau 1 năm, nhìn anh ta xơ xác xuất hiện trước cửa nhà, tôi chỉ ung dung nói một điều không thể tha thứ

Rơi vào cám cảnh vì chồng kiên quyết ra đi, sau 1 năm, nhìn anh ta xơ xác xuất hiện trước cửa nhà, tôi chỉ ung dung nói một điều không thể tha thứ

Tôi chỉ biết rằng, định mệnh sắp đặt cho bản thân vướng phải những điều đau đớn này. Vậy nên, tôi ung dung chấp nhận nó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 10 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 22 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm