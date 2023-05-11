Lạnh nhạt với chồng sẽ khiến anh ấy chán và nghĩ rằng sống với bạn không hạnh phúc bằng kẻ thứ ba, khi ấy sẽ càng có cớ để anh ấy muốn ly hôn. Bạn hãy học cách hâm nóng tình yêu vợ chồng và nếu có thể, đôi lúc hãy tỏ ra yếu đuối để chồng bạn có cơ hội chở che bởi đó là trách nhiệm, là sĩ diện của người đàn ông.

Bạn có thể cho anh ấy một cơ hội, chấp nhận tha thứ rồi thì đừng khơi gợi lại chuyện cũ. Hãy để chuyện ngoại tình của chồng tạm lắng xuống, để anh ấy bình tâm dành trọn vẹn thời gian cho gia đình rồi sau này, khi nếp sống đã quay trở lại thì bạn có thể nhắc đến sau cũng chưa muộn.

Đây là lúc bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ nên làm gì chứ không phải đi tìm gặp nhân tình của chồng để dằn mặt. Vì khi bạn đến gặp kẻ thứ ba để đánh ghen, chưa chắc đã làm vơi đi sự tức giận đang bừng cháy trong bạn, có khi lại khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chưa hết, việc đánh ghen không thể hiện bản lĩnh của một người vợ khôn mà chỉ làm cho chồng bạn xót xa cho cô bồ kia hơn mà thôi.

Nếu tình yêu giữa hai vợ chồng thực sự vững chãi, sẽ không có một ai có khả năng chen vào giữa hai người. Phát hiện chồng ngoại tình, không phải hoàn toàn lỗi của người thứ ba kia mà chắc hẳn một nửa tội lỗi đó ở phía chồng bạn.

Không nghĩ chồng ngoại tình là lỗi của bản thân bạn

Khi phát hiện chồng ngoại tình, vợ khôn không vội vàng đổ hết tội lỗi rằng anh ấy đi ngoại tình là do mình. Đừng cho rằng khi mình tỏ ra hối lỗi và cầu xin thì chồng có thể mủi lòng mà quay trở về bên gia đình. Khi bạn chủ động nhận lỗi, anh ấy sẽ không nhận được một bài học nào và cho rằng hành động ngoại tình là chẳng có gì sai trái.

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Vì vậy, ở thời điểm ấy bạn nên làm những việc khẳng định giá trị của bản thân. Vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo mà tuyệt đối không để chồng thấy anh ta ngoại tình vì bạn quá nhàm chán.

Đừng đem chuyện chồng ngoại tình nói cho người khác

Khi chồng bạn bị mất mặt trước những người thân, bạn bè, anh ấy như bị dồn vào bước đường cùng, càng cố đi theo việc làm sai của mình mà không quay đầu về bên bạn.

Quá nhiều người biết gia đình bạn đang trên đà rạn nứt thì việc hàn gắn lại những tổn thương đó sẽ càng khó khăn hơn. Kể cho nhiều người chuyện chồng ngoại tình chính là bạn đã chặn đứng con đường quay trở lại bên gia đình của chồng mình.