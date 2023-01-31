Khi thấy tờ đăng kí kết hôn cùng giấy khai sinh của con được treo trang trọng, tôi lại thấy cay đắng, hụt hẫng tột độ vì nguyên nhân này

Tâm sự 31/01/2023 07:37

Tôi lay anh dậy. Anh hất tay tôi ra, rồi bảo tôi để yên cho anh ngủ, nếu không nằm chung được thì anh sẽ xuống nền nhà ngủ. Tôi hốt hoảng vì không thể tin được.

25 tuổi, tôi quen anh qua mai mối của một người bạn chung. Cô ấy bảo anh là người rất tốt tính, tâm lý, cởi mở. Gặp nhau lần đầu, tôi đã mến anh ngay. Không chỉ giống những gì cô ấy nói, anh còn tuyệt vời hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng, ga lăng, hiểu rõ tôi thích gì dù mới gặp nhau lần đầu.

Chúng tôi yêu nhau sau 2 tháng quen biết và kết hôn sau đó một thời gian ngắn. Thời gian đó, tôi đã chìm trong hạnh phúc bởi được người yêu chiều chuộng, chăm chút từng chút một. Tôi ho nhẹ một tiếng thôi cũng đủ để anh lo lắng sốt vó lên. Mỗi khi ngồi bên nhau, chúng tôi vạch ra biết bao kế hoạch cho tương lai. Tôi đã nghĩ được làm vợ anh là một điều hạnh phúc, là vui sướng. Thế nhưng chỉ sau đêm tân hôn, tôi đã nhận ra sự thật đắng cay hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Đêm tân hôn, tôi hạnh phúc bước ra phòng ngủ sau khi đã chăm chút kĩ lưỡng từng sợi tóc. Nhưng chồng tôi, người mà tôi nghĩ sẽ rất hồi hộp khi nhìn thấy vợ, lại cuộn người nằm ngủ ngon lành. Tôi lay anh dậy. Anh hất tay tôi ra, rồi bảo tôi để yên cho anh ngủ, nếu không nằm chung được thì anh sẽ xuống nền nhà ngủ. Tôi hốt hoảng vì không thể tin được. Lúc này, anh mới nói sự thật cho tôi nghe. Thì ra anh là người đồng tính, nhưng lại là con trai một, anh không muốn công khai giới tính vì sợ cha mẹ sốc. Anh cưới tôi cũng chỉ để che giấu thân phận mà thôi.

Khi thấy tờ đăng kí kết hôn cùng giấy khai sinh của con được treo trang trọng, tôi lại thấy cay đắng, hụt hẫng tột độ vì nguyên nhân này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, chúng tôi ban ngày vẫn giả vờ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng đêm đến, tôi lại khóc nức nở vì cảm giác lạnh lẽo, cô đơn ngay trong căn nhà của chính mình, trên giường tân hôn của chính mình.

Sau một lần say quá mức kiểm soát, anh đã lao vào tôi đòi quan hệ. Sau lần đó, tôi có thai. Biết tin, anh đã suy nghĩ, hút thuốc rất nhiều. Rồi anh ôm lấy tôi, xin lỗi vì đã lạnh nhạt trong thời gian qua. Anh hứa sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân đi đúng đường để không ảnh hưởng đến con. Tôi đã rất mừng, rất hạnh phúc khi nghe anh nói những điều đó. Vậy mà khi tôi sinh con được hai tháng, tôi lại đau đớn khi phát hiện anh vẫn còn qua lại với người đàn ông khác. Tôi khóc lóc, trầm cảm, đòi ly hôn nhưng vẫn giấu không nói chuyện giới tính của anh cho ai hay.

Anh lại xin lỗi, van xin tôi đừng ly hôn, đừng bế con anh đi. Rồi anh đem giấy đăng kí kết hôn và giấy khai sinh của con đóng khung, treo trang trọng lên phòng khách. Ai nhìn vào cũng khen chồng, bảo anh rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Chỉ có tôi mới hiểu, anh làm vậy là để tự gồng ép mình.

Mỗi lần nhìn thấy hai khung ảnh ấy, tôi lại chạnh lòng, hụt hẫng chênh vênh. Tôi không biết mình sẽ cố gắng được đến bao giờ. Chỉ biết rằng, chồng tôi yêu thương con lắm nhưng vẫn lạnh nhạt với vợ. Liệu tôi có thể tiếp tục sống trong cô đơn đến bao giờ đây? Tôi có nên kết thúc để giải thoát cho nhau không?

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Đến nhà chồng cũ, Linh hồi hộp gõ cửa. Lúc cảnh cửa mở ra, cô choáng váng và cắn chặt môi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống