Kết hôn mấy năm vẫn chưa bầu bí, nửa đêm khát nước đi ngang phòng mẹ chồng nghe tiếng nói chuyện, tôi ngã quỵ xuống đất

Có lẽ những ngày tháng tiếp theo cô sẽ rất khó sống vui vẻ ở nhà chồng. Thương nên tìm cho mình một con đường tự giải thoát bản thân...

Thương và chồng được người thân và bạn bè giới thiệu mà quen biết nhau. Tính cách chồng Thương tương đối trầm, bình thường không thích nói chuyện, được cái nhìn rất thành thật, không giống với nhiều đàn ông khác. Thương cũng vì coi trọng điểm này của chồng mà kết giao với anh. Khi đó Thương đã có tuổi, cha mẹ thì suốt ngày giục kết hôn nên chưa hẹn hò được bao lâu thì cô nhanh chóng đồng ý lên xe hoa. Sau kết hôn, chồng Thương vẫn rất trầm, thường xuyên không có gì để nói. Anh không nói, cô cũng ngại nói với anh. Cuộc sống của họ cứ như vậy, vô cùng yên tĩnh. Vấn đề là kết hôn mấy năm mà Thương vẫn chưa có dấu hiệu bầu bí. Chính vì lý do này mà mẹ chồng bắt đầu khó chịu với cô, còn bóng gió nói con dâu không biết đẻ. Lúc đầu bà đối với Thương còn có chút khách khí, về sau càng ngày càng lạnh nhạt.

Chuyện Thương mãi không mang thai cũng khiến chồng không còn quan tâm đến cô nữa. Sinh con là chuyện hệ trọng bậc nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ, cho nên việc mãi chưa được làm mẹ khiến Thương rất sốt ruột, áp lực ngày càng lớn, trong lòng lại càng bất an. Dần dần Thương bị mắc căn bệnh mất ngủ, phải dùng đến thuốc. Chồng Thương mặc dù thấy vợ như vậy nhưng vẫn lạnh lùng, mỗi đêm nằm ngủ bên cạnh không chạm vào vợ. Điều này khiến Thương buồn vô cùng. Ảnh minh họa: Internet Một đêm nọ, Thương đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn. Thương nhạy cảm với giấc ngủ nên chỉ 1 vài âm thanh không lớn lắm cũng dễ dàng làm cô thức giấc. Ngoảnh sang bên cạnh không thấy chồng đâu, Thương nghĩ anh đi vệ sinh. Chợt thấy khát nước nên Thương ra phòng khách, lúc đi qua phòng mẹ chồng, cô thấy vẫn sáng đèn. Đột nhiên một tiếng mắng nhiếc từ trong phòng truyền ra: “Mày ngốc lắm con ạ. Còn chần chừ gì mà không ly dị nó đi? Mày muốn để cho nhà này tuyệt tự tuyệt tôn đấy à? Nó uống thuốc ngủ suốt ngày thế có khi đần người ra rồi, không đẻ được đâu”. Lại càng không ngờ chồng Thương đáp lại: “Là con chưa tìm được ai thôi. Tìm thấy, con bỏ cô ấy ngay”.

Nghe mẹ chồng nói chuyện với chồng, Thương ngay lập tức ngã quỵ xuống đất! Không biết nên làm gì với cuộc sống của mình sau này! Chuyện con cái là vấn đề hệ trọng trong hôn nhân, thậm chí là quyết định hạnh phúc của các cặp đôi. Tuy nhiên cũng có những cặp vợ chồng không suôn sẻ trên con đường con cái nhưng họ vẫn chấp nhận và sống hạnh phúc bên nhau. Có con hay không có con là quan điểm của mỗi người. Chỉ khi quan điểm này giữa vợ và chồng có sự đồng thuận thì mới hy vọng hôn nhân viên mãn và lâu bền. Trong trường hợp của Thương, có lẽ những ngày tháng tiếp theo cô sẽ rất khó sống vui vẻ ở nhà chồng. Thương nên tìm cho mình một con đường tự giải thoát bản thân, biết trân trọng và yêu thương bản thân rồi hạnh phúc khác sẽ đến.

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