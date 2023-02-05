Nỗi đau mất chồng vừa ập đến đã bị mẹ chồng báng bổ, ép tái hôn và hứa cho 400 triệu, khi biết được sự thật tôi đòi thêm 4 tỷ

Tâm sự 05/02/2023 10:19

Một người keo kiệt như mẹ chồng bỗng dưng chi cho tôi 400 triệu mà không nghĩ ngợi gì khiến tôi thấy lạ. Sau đó, tôi bí mật dò hỏi thì biết được sự thật.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm mà chưa có con. Tôi nghĩ do sức khỏe mình yếu và kinh nguyệt không đều nên khó thụ thai. Vì điều này mà bản thân tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng và cố gắng chịu đựng sự soi mói của mẹ chồng để duy trì cuộc hôn nhân này.

Cho đến nửa năm trước, chồng tôi bị ung thư đột ngột qua đời. Kể từ đây, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lại càng tăng thêm. Tôi còn nhớ rõ, ngày nhận được tin chồng mất, tôi vội vã từ công ty về, vừa bước vào cửa mẹ chồng tôi đã "phán câu xanh rờn": "Mày là đồ sao chổi, đồ sát chồng, trả lại con cho tao". Gia đình đang tang gia bối rối nên tôi không cãi lại câu nào, nhẫn nhịn cho xong xuôi mọi việc.

Ngày tiễn chồng đi, nhiều đồng nghiệp ở công ty tôi đến giúp. Trong đó, có một nam đồng nghiệp khá nhiệt tình và luôn ở bên cạnh an ủi tôi. Tôi chưa kịp cảm ơn thì vừa xong đám tang, mẹ chồng lao ra tát vào mặt tôi quát: "Khốn nạn, tao nói cho mày biết, còn lâu tao mới cho mày tái hôn. Mày đã giết con tao, tao sẽ cho mày ở góa cả đời". Nỗi đau mất chồng vừa ập đến đã bị mẹ chồng báng bổ, tôi suy sụp tột cùng, cảm giác sống mà còn hơn chết.

Nhưng tôi nghĩ, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn phải sống sao cho ý nghĩa. Nửa năm sau khi chồng qua đời, tạm gác lại mọi chuyện, tôi chuyên tâm vào công việc. Một hôm đi làm về muộn thấy mẹ chồng đã ngồi sẵn ở ghế bảo rằng muốn nói chuyện với tôi. Bỗng dưng thấy bà thay đổi thái độ, tôi nghĩ chắc lại có chuyện. Bà nói: "Thôi thì chồng cô đã qua đời rồi, cô không thể sống thế này mãi được. Giờ cô tìm người tái hôn đi".

Nghe bà nói tôi tủi thân lắm bởi chồng mới mất 6 tháng, trong sâu thẳm trái tim sự mất mát đau thương vẫn còn đó, chỉ có điều cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi luôn cố tự an ủi bản thân phải sống bình thường mà thôi.

Nỗi đau mất chồng vừa ập đến đã bị mẹ chồng báng bổ, ép tái hôn và hứa cho 400 triệu, khi biết được sự thật tôi đòi thêm 4 tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa kịp nói gì thì bà lên giọng: "Tôi cho cô 300 triệu, cô hãy đi ra khỏi nhà tôi ngay". Tôi giận lắm nhưng chỉ cười khẩy bước về phòng ngủ không nói một lời nào, mặc kệ bà la lối ở bên ngoài. Dẫu sao tôi cũng là con dâu hợp pháp, bà còn lâu mới đuổi được tôi. Nhưng vào giường nằm tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng bởi vốn bà đã không ưa tôi, có ở với nhau cũng chẳng được bao lâu. Giờ cứ cầm số tiền đó, coi như chút vốn liếng cho bản thân.

Nhưng một người keo kiệt như mẹ chồng bỗng dưng chi cho tôi 400 triệu mà không nghĩ ngợi gì khiến tôi thấy lạ. Sau đó, tôi bí mật dò hỏi thì biết, bà mới bán chiếc bát ngọc năm ngoái vợ chồng tôi mua ở sạp đồ cổ. Ai ngờ, chiếc bát tưởng là vật trang trí lại có giá trị hơn 4 tỷ đồng. Biết chuyện tôi rất chạnh lòng, mẹ chồng vì tiền bạc ép tôi tái hôn, trong khi trước đây thì khăng khăng thề thốt sẽ để tôi góa bụa trọn kiếp. 

Hôm sau khi đi làm về, tôi nói với mẹ chồng rằng đã sẵn sàng tái hôn, bà vội vào phòng lấy luôn số tiền đã hứa cho tôi. Nhưng tôi không ngại bóc luôn sự thật rằng bà đã bán món đồ vợ chồng tôi mua với giá trị lớn. Tôi còn đòi luôn bà phải trả cho tôi 4 tỷ, số còn lại coi như biếu bà dưỡng già. Ban đầu mẹ chồng không đồng ý nhưng tôi dọa gọi luật sư thì bà mới đưa tiền ra.

Cầm số tiền lớn trên tay, tôi đi khỏi nhà chồng rồi nghĩ phải sống thật tốt để mẹ chồng nhận ra những sai lầm trước đây bà đối xử với tôi. Sau đó, tôi tái hôn với đồng nghiệp nam - người đã giúp tôi nhiều trong đám tang của chồng. Thì ra anh yêu tôi từ lâu nhưng không dám nói ra. Giờ biết tôi sống một mình nên anh chủ động theo đuổi. Chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc và tôi đã mang thai. Trải qua nhiều trái ngang và đau khổ, giờ tôi rất viên mãn với những gì mình có.

Đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn, ngày đến xem phòng cưới, chồng tương lai chỉ vào chiếc gối ôm giữa giường và nói điều khiến mặt tôi tái nhợt

Đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn, ngày đến xem phòng cưới, chồng tương lai chỉ vào chiếc gối ôm giữa giường và nói điều khiến mặt tôi tái nhợt

Đến khi tôi yêu anh rất nhiều thì mới vỡ lẽ anh không có chút tình cảm nào với tôi. Khi tôi chủ động tỏ tình thì anh hắt hủi né tránh làm tôi đau khổ rất nhiều.

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