Vợ ở cữ, chồng chỉ cho ăn đồ nguội lạnh, dư thừa của bữa trước, đến khi nghe mẹ chồng và chồng bí mật nói chuyện, tôi liền khóc nức nở

Tâm sự 05/02/2023 10:34

Mọi người đều nói đàn ông sau kết hôn, tính khí sẽ thay đổi, nhưng Thúy thực sự không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến chồng đổi thay như vậy.

Thúy thừa nhận mình là một tiểu thư, khi còn bé điều kiện trong nhà không tệ, bố mẹ đều là nhân viên của các đơn vị doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa, Thúy lại là con gái duy nhất nên ăn gì, dùng gì, cho tới bây giờ đều thuộc diên tốt nhất trong số bạn bè. Cảm giác vượt trội bẩm sinh này tiếp tục cho đến khi Thúy kết hôn.

Tuy được nuông chiều nhưng Thúy không kiêu ngạo. Là vợ và con dâu trong nhà, Thúy luôn hoàn thành trách nhiệm của mình. Bước vào năm thứ 2 hôn nhân, bố mẹ chồng thúc giục vợ chồng Thúy sớm sinh con để ông bà sớm có cháu bế bồng. 

Đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ chồng, Thúy nhanh chóng có bầu. Trong khi những bà bầu khác thường nghỉ việc sớm để ở nhà dưỡng thai thì Thúy đến tháng thứ 7 vẫn còn làm việc ở công ty. Kể từ khi lấy chồng, Thúy luôn nghĩ gánh nặng tài chính không nên chỉ đổ lên đầu người chồng mà là cả 2 vợ chồng cùng gánh vác.

Sau đó Thúy sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ chồng mừng lắm, khen con dâu nức nở. Tuy nhiên, trong thời gian ở cữ, Thúy phát hiện chồng mình có gì đó không ổn. Dù thế nào thì cô cũng vừa sinh xong, cơ thể chịu không ít tổn thương, đáng nhẽ chuyện ăn uống nên tươm tất nhưng chỉ sau sinh 1 ngày, các bữa ăn đa phần đều là đồ ăn nguội lạnh, dư thừa của bữa trước.

"Chồng, em muốn ăn một bát canh móng giò nóng cũng không được sao? Như vậy mới có sữa cho con uống chứ? Giờ em còn đang cữ, nếu không được ăn uống tử tế thì dễ bệnh lắm đấy”, Thúy nói với chồng.

“Em cố tí đi. Hiện tại anh nấu được cho em ăn như thế là đã tốt lắm rồi. Em còn kén cá chọn canh nữa!”, chồng Thúy sốt ruột trả lời.

Phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm nên trước câu trả lời của chồng, Thúy cảm thấy mất mát vô cùng, dường như chồng không thực sự yêu mình. Kết quả là Thúy thiếu sữa cho con, phải nhờ nhà mẹ đẻ mua hộ vài lon sữa bột. 

Mọi người đều nói đàn ông sau kết hôn, tính khí sẽ thay đổi, nhưng Thúy thực sự không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến chồng đổi thay như vậy.

Vợ ở cữ, chồng chỉ cho ăn đồ nguội lạnh, dư thừa của bữa trước, đến khi nghe mẹ chồng và chồng bí mật nói chuyện, tôi liền khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một buổi sáng, khi Thúy đi ngang qua phòng bố mẹ chồng. Tình cờ nghe thấy tiếng khóc của mẹ chồng, Thúy ghé tai vào khe cửa và nghe thấy giọng nói của chồng.

"Mẹ, mẹ đừng bận tâm đến chúng con nữa. Con xin mẹ, đừng bỏ việc điều trị! Chuyện tiền bạc, con sẽ nghĩ cách giải quyết”. Chồng Thúy khóc nói với mẹ anh.

"Con trai à, bố mẹ già rồi, sẽ có lúc phải ra đi thôi. Quan trọng là con phải chăm sóc vợ con con cho tốt, đừng vì chuyện bệnh tật của mẹ mà xem nhẹ gia đình nhỏ của mình”, mẹ chồng thì thầm đáp lại.

Mọi thứ đến đây, Thúy gần như đã hiểu. Trên thực tế, tình cảm của Thúy và chồng luôn rất tốt đẹp. Cô cũng không tin rằng gia đình chồng và chồng muốn chăm cô ở cữ tệ như vậy. Thế nên Thúy xúc động đẩy cửa ra, khóc và nói: “Bố mẹ, chồng, sao mọi người phải giấu con? Con được gả đến nhà này thì như ruột thịt trong nhà, chẳng nhẽ mọi người chỉ coi con như người ngoài sao? Sớm biết như vậy, con đã không sinh con cho nhà mình rồi. Trong nhà có chuyện hệ trọng, ấy vậy mà ai cũng giữ kín miệng với con!”

Chuyện mẹ chồng bị bệnh, người nhà chồng đều đã sớm biết. Mẹ chồng vẫn luôn thúc giục Thúy có con, đơn giản là bà chỉ muốn nhìn cháu trai trước khi nhắm mắt xuôi tay. Bây giờ ung thư hạch của mẹ chồng đã phát triển đến giai đoạn cuối, Thúy nghĩ lại bản thân dã từng không chú ý đến nỗi khổ của mọi người mà vội trách móc, làm mình làm mẩy, liền rơi nước mắt.

Mọi người đều ích kỷ, nhất là mẹ chồng khi nhìn thấy đứa cháu đáng yêu, Thúy có thể cảm nhận rõ ràng mong muốn được sống của bà dần nhen nhóm. Mấy ngày nay, Thúy quyết định về nhà đẻ tìm bố mẹ vay 500 triệu, dự định dùng số tiền này cho mẹ chồng đi chữa bệnh. Không cần biết có chữa khỏi được hay không, Thúy chỉ hy vọng mẹ chồng sống được thêm ngày nào, dù chỉ là đến khi con trai cô có thể gọi 1 tiếng “bà”, cô đều không hối hận, không thấy thẹn với lương tâm.

Trong cuộc sống vợ chồng, nếu người chồng đột nhiên cư xử khác lạ, cũng đừng vội trách móc, nghi ngờ, nghi xấu. Biết đâu đấy người bạn đời của bạn đang găp phải khó khăn, thử thách mà không muốn bạn phải suy nghĩ, không muốn bạn phải chịu khổ cùng. Là vợ chồng thì nên thấu cảm, chia sẻ và đặc biệt là bình tĩnh xử lý mọi tình huống bằng sự bao dung nhất có thể.

Ngoài ra, không phải mối quan hệ mẹ chồng nào cũng tệ. Nếu mỗi người đều yêu thương, quan tâm nhau thật lòng thì sẽ được đáp lại xứng đáng.

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