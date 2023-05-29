Định 'ăn chơi qua đường' kiếm bạn gái mới trẻ hơn, giữa lúc đang chuẩn bị điều ấy, người yêu nói một câu khiến tôi rợn người 'lạnh sống lưng'

Tâm sự 29/05/2023 17:37

Tôi không ngờ bạn gái mình có cách đáp trả như vậy, dường như đã đọc được hết mọi ý đồ của tôi.

Thật lòng ngày đầu khi gặp Thu, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thu ngày đó là hoa khôi trong trường đại học. Sau 3 tháng theo đuổi ráo riết, tôi mới có được trái tim của người đẹp. Chúng tôi ở bên nhau tới giờ đã là 4 năm.

Nhưng đáng tiếc sau khi ra trường, Thu đã dần thay đổi. Vì áp lực công việc, bận rộn ngày đêm, Thu không còn chăm sóc bản thân như trước. Cô ấy tăng cân, mất đi vóc dáng thon gọn ngày đầu tôi thấy. So với những người phụ nữ tôi quen biết bây giờ thì Thu không phải là người đẹp nhất.

 

Tôi thừa nhận rằng mình đứng núi này trông núi kia. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa lấy nhau mà, tôi có quyền lựa chọn chứ. Huống hồ tôi và Thu làm ở hai nơi xa nhau, chẳng thể gặp được nhiều như trước. Tôi nghĩ chuyện tình cảm phai nhạt cũng là lẽ dĩ nhiên.

Định 'ăn chơi qua đường' kiếm bạn gái mới trẻ hơn, giữa lúc đang chuẩn bị điều ấy, người yêu nói một câu khiến tôi rợn người 'lạnh sống lưng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vừa qua, tôi quen biết Trúc, thực tập sinh mới trong công ty của tôi. Trúc xinh đẹp chẳng khác gì Thu ngày trước. Cô ấy còn dịu dàng và hiểu chuyện hơn Thu bây giờ. Tôi bị rung động bởi vẻ tươi trẻ, đáng yêu của Trúc. Tôi định bụng sẽ tìm cớ chia tay với Thu để cưa cẩm người mới.

Nhưng dù sao tôi và Thu cũng đã ở bên nhau nhiều năm. Chúng tôi thân quen với nhau như người thân trong nhà. Huống hồ, Thu rất hiểu tôi, còn được mẹ tôi quý mến. Nếu quen nhau thêm một năm nữa thì chắc chắn chúng tôi sẽ về một nhà vì hai bên gia đình đều đang hối thúc. Tôi có chút không nỡ chia tay bạn gái.

Hôm đó, tôi sang nhà Thu ăn tối. Thu ở một mình, cuối tuần chúng tôi thường hẹn hò ở nhà cô ấy. Hôm đó sau khi ăn cơm tối cùng nhau, Thu và tôi ngồi chơi điện thoại một lúc. Thu bỗng đứng dậy đưa tôi điện thoại của cô ấy rồi nói:

Định 'ăn chơi qua đường' kiếm bạn gái mới trẻ hơn, giữa lúc đang chuẩn bị điều ấy, người yêu nói một câu khiến tôi rợn người 'lạnh sống lưng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Anh xem giúp em chỗ lịch sử tìm kiếm hình như bị gì á”.

Nói rồi Thu đi vào bếp rửa chén, dọn dẹp. Khi bấm vào phần lịch sử tìm kiếm của Thu, tôi rợn sóng lưng khi thấy cụm từ: “Làm sao để chia tay bạn gái trong êm đẹp”.

Thấy tôi tái mặt đi, Thu đứng trong bếp vừa cười vừa nói:

“Em kể anh nghe, trong công ty em có đồng nghiệp kể chuyện một chị có người yêu 10 năm nhưng bị phản bội. Anh biết sau đó chị ấy làm gì không? Chị ấy dọa sẽ tự sát nếu anh ấy chia tay. Anh thấy có sợ không?”

Tôi ngước mắt lên nhìn người yêu mà nghẹn lời không trả lời nổi. Thu vẫn cười nhìn tôi:

“Em không hiểu sao nhiều người đàn ông lại tệ bạc như thế, yêu đương với con gái người ta bao năm rồi lại chê bai muốn bỏ để kiếm gái trẻ đẹp hơn. Anh nghĩ như vậy có nên không?

Tôi lắp bắp trả lời:

“Không nên, không nên”

Thu cười to rồi gật đầu tán thành:

“Đúng rồi, không nên như vậy đâu, làm đàn ông thì phải cho ra đàn ông chứ anh nhỉ!”.

Hôm đó khi ra về, tay chân tôi vẫn lạnh buốt. Tôi không ngờ Thu lại biết ý định của tôi, dù cô ấy chỉ đang hăm dọa tôi nhưng vẫn không khỏi thấy hoảng sợ, đúng là có tật giật mình. Giờ tôi phải làm sao để chia tay êm đẹp với Thu đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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