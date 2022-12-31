Từ khi làm giám đốc, chồng tôi bận tối ngày. Ông ấy hay phải đi tiếp khách để quan hệ xin ký kết hợp đồng. Ở công ty cả ngày làm việc chưa đủ, tối về tôi vẫn thấy chồng gọi điện cho người nọ người kia giao lo việc, rồi ngồi đọc tài liệu, rà soát hợp đồng đến nửa đêm còn chưa ngủ.

Tôi lấy chồng sinh con từ lúc còn hàn vi. Trải qua nhiều khó khăn vất vả, với sự hậu thuẫn của tôi và sự giúp sức của gia đình nhà ngoại, cuối cùng chồng tôi cũng có ngày được lên làm giám đốc.

Đợt này chồng tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn, tính khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ông ấy khoe bên công ty vừa tuyển được cho ông ấy một trợ lý. Cô này mới ra trường được 2 năm nhưng cực kỳ biết việc, hỗ trợ giấy tờ, thủ tục, xếp lịch làm việc cho sếp đâu ra đấy, khả năng rà soát hợp đồng rất tốt.

Thương chồng vất vả nhưng tôi chỉ biết bù đắp cho ông ấy bằng cách đi chợ chọn thức ăn bổ dưỡng về nấu nướng cho ông ấy thật ngon, động viên ông ấy làm gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe . Mệt mỏi với công việc nên chồng tôi hay quạu, cằn nhằn vợ, mắng mỏ các con. Tôi bảo bọn trẻ cần phấn đấu nhiều hơn để được như kỳ vọng của bố, sau này còn hỗ trợ bố trong công việc.

Từ khi có trợ lý, chồng tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Đã có những tối ông ấy được thảnh thơi ngồi xem TV, nghe nhạc, trò chuyện với vợ con dù các con tôi không thích nói chuyện với bố bởi cứ được một hai câu là ông ấy lại ra lệnh, giáo điều.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng từ ngày có trợ lý mới, chồng tôi ăn mặc chải chuốt hơn, để ý đầu tóc hơn. Có hôm sáng sớm ra khỏi nhà ông ấy còn xức dầu thơm nức. Tôi có hỏi đi đâu mà diện thế thì ông ấy bảo gặp khách ký hợp đồng, mình cần sang trọng thì đối tác mới tin tưởng.

Nhưng linh tính người vợ mách bảo tôi đang có chuyện bất thường, bao nhiêu năm nay ông ấy là người đam mê công việc, chỉ coi trọng năng lực chứ không trọng hình thức.

Tôi bố trí người theo dõi, ngày một, ngày hai, đến ngày thứ ba thì bắt được ông ấy hẹn trợ lý riêng vào khách sạn.

Thám tử cho biết chồng tôi đến khách sạn lấy phòng trước rồi ở tịt trên phòng. Tầm 15 phút thì cô trợ lý của ông ấy xuất hiện, trên tay ôm một cặp tài liệu trình ký. Cô ấy lấy khóa đúng số phòng chồng tôi đã đặt rồi đi lên. Họ ở trên đấy gần 2 tiếng đồng hồ còn chưa xuống.

Nhận được tin báo, tôi rất đau lòng, đấu tranh tư tưởng mãi tôi mới gọi đứa con lớn về, cùng nó đến khách sạn xem bố nó cùng trợ lý làm gì ở đấy. Tôi đến nơi cũng vừa lúc hai người đó xuống. Nhìn thấy tôi, chồng tôi khựng lại. Cô trợ lý không biết mặt tôi, ban đầu còn õng ẹo đánh mông rảo bước, sau biết tôi là vợ sếp thì mới mở mồm: "Cháu chào cô ạ".

Tôi hỏi hai người làm gì ở đây. Chồng tôi sau phút bất ngờ cũng ngay lập tức đổi giọng, nói ông ấy đến đây ký tài liệu. Tài liệu trình ký cô trợ lý còn đang cầm trên tay, tôi không có cách nào vặn vẹo họ cả.

Nhưng có ai tin chồng tôi đến khách sạn để ký tài liệu hay không? Tôi phải làm sao để vạch trần được họ? Tôi đau lòng lắm, đầu hai thứ tóc rồi mà đến ngày còn phải rơi vào cảnh rình rập đánh ghen.