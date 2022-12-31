Đêm tân hôn, chồng ôm số vàng cưới đột ngột biến mất để rồi lúc trở về, nhìn số vàng tăng lên gấp 5 mà em rụng rời tay chân

Tâm sự 31/12/2022 09:13

Tôi không thể thoát khỏi cảnh lo lắng này mọi người ạ. Vậy mà khi anh về, tôi càng sửng sốt vì điều anh đã làm.

Đến tận hôm nay, nhìn số vàng đầy ắp trong két sắt mà em vẫn không thể vui nổi.

Em vừa cưới được đúng 5 hôm thôi các chị ạ. Nhưng chuyện xảy ra trong đêm tân hôn vẫn khiến em khiếp hãi cho đến tận bây giờ.

Hôm cưới, sau khi đám tiệc xong xuôi, em lên phòng tân hôn thì tá hỏa phát hiện thùng phong bì mừng cưới đã biến mất. Két sắt trong phòng tân hôn của vợ chồng em mở toang và rỗng tuếch, vàng cưới em tháo ra lúc thay váy cô dâu rồi để trong đó đã không cánh mà bay. Em rụng rời cả chân tay, tưởng có trộm đột nhập vào nhà. Em vừa mới ở dưới nhà dọn dẹp nhà cửa và thu xếp nốt chỗ bát đĩa mà sự thể đã ra thế này ư?

Em lao xuống nhà tìm chồng nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Em sợ quá, vội la toáng lên với bố mẹ chồng. Ông bà cũng hoảng hết cả lên, 3 người thay phiên gọi cho chồng em mà anh chẳng nghe máy. Gọi đến mấy chỗ quen biết của chồng em để hỏi thăm tin tức cũng chẳng có tác dụng.

Đêm tân hôn, chồng ôm số vàng cưới đột ngột biến mất để rồi lúc trở về, nhìn số vàng tăng lên gấp 5 mà em rụng rời tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng em kiểm tra lại một lượt nhà cửa thì không hề thấy dấu hiệu bị trộm đột nhập. Tiền vàng và chồng em đột nhiên biến mất cùng nhau, nói thế nào cũng thấy có sự liên quan. Nhưng đồ đạc cá nhân và giấy tờ tùy thân của chồng em vẫn ở nhà, hẳn không phải anh ôm tiền bỏ trốn. Vậy anh tại sao lại đột nhiên biến mất ngay đêm tân hôn?

Em và bố mẹ chồng đều lo lắng sốt ruột không thể ngủ nổi. Ba người thức trắng đêm đợi tin tức của chồng em. Sáng ra, em phải khuyên bảo mãi bố mẹ chồng mới cố ăn được bữa sáng. Vừa ăn sáng xong một lúc thì chồng em đột ngột trở về. Anh cười tươi roi rói, hớn hở chào hỏi cả nhà rồi chìa ra cho em một chiếc hộp rất nặng.

- Anh đền bù cho em này. Hôm qua anh cầm tất cả là 80 triệu tiền mừng cưới và 3 cây vàng cưới đi. Đây là 100 triệu tiền mặt và 15 cây vàng cưới. Em cất đi ít nữa vợ chồng mình đầu tư làm ăn.

Nhìn tiền với vàng loá hết cả mắt mà em và bố mẹ chồng không thể tin nổi. Ba người nhìn nhau sững sờ không nói được lời nào. Sao có một đêm mà chồng em đã làm cho vàng đẻ ra gấp 5 lần, tiền mặt cũng tăng lên đáng kể như vậy? Thay vì vui mừng, em lại thấy lo lắng và bất an nhiều hơn.

Em và bố mẹ chồng vội túm lấy chồng hỏi han cụ thể tình hình. Rốt cuộc anh mang tiền vàng đi đâu, làm gì, liệu có làm chuyện phi pháp nào không. Anh cười xòa trấn an mọi người rồi thú nhận anh đã mang tiền đi đánh bạc.

Đêm tân hôn, chồng ôm số vàng cưới đột ngột biến mất để rồi lúc trở về, nhìn số vàng tăng lên gấp 5 mà em rụng rời tay chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ôi trời ơi hóa ra chồng em có sở thích đỏ đen từ xưa rồi. Nhưng đến bố mẹ anh cũng không hề hay biết và tất nhiên em cũng chẳng thể biết được, bởi anh giấu giếm quá tài tình.

Anh kể lúc tiệc cưới tàn thì “chiến hữu” của anh bỗng gọi điện đến rủ rê. Anh thấy sẵn có tiền và vàng cưới đấy, quyết định dùng chúng làm vốn, biết đâu lại trúng quả. Và quả thật anh đã thành công trong phi vụ làm giàu nhanh của mình.

Bố mẹ chồng tái mặt lại, em cũng suýt thì ngất trước sự thật chồng vừa hé lộ. Thấy phản ứng của em, chồng liền hứa hẹn đây là lần cuối cùng anh chơi đỏ đen, bây giờ có vợ rồi nên anh sẽ chịu khó làm ăn chính đáng, không bao giờ dính vào cờ bạc nữa.

Bố mẹ chồng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng em vẫn không thể yên tâm nổi. Với một người có máu cờ bạc trong người, liệu họ có thể dễ dàng từ bỏ được hay không? Em chứng kiến nhiều tấm gương sạt nghiệp vì cờ bạc rồi.

Đến tận hôm nay, nhìn số vàng đầy ắp trong két sắt mà em vẫn không thể vui nổi. Em phải khuyên bảo và quản lý chồng thế nào để anh ấy từ bỏ hẳn thói cờ bạc hả các chị?

 

Nghe tiếng động lúc nửa đêm phát hiện mẹ chồng lục vàng cưới, tôi chỉ cười khẩy khi cả nhà bất ngờ bật đèn sáng

Nghe tiếng động lúc nửa đêm phát hiện mẹ chồng lục vàng cưới, tôi chỉ cười khẩy khi cả nhà bất ngờ bật đèn sáng

Vậy là tôi biết ngay tiếng động ấy là của mẹ chồng, cũng phải thôi, tôi đã lường trước được mọi việc, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu

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