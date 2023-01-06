Đi tặng quà Tết hộ mẹ chồng, tôi bất ngờ với đứa trẻ giống hệt con mình, về nhà tôi sốc nặng trước sự thật mà chồng thú nhận

Tâm sự 06/01/2023 22:05

Ngạc nhiên vì mẹ chồng đích thân chọn quà Tết cho cô gái này, bao gồm cả quần áo, đồ chơi và bao lì xì cho trẻ con nữa.

Tôi kết hôn được 5 năm, từ sau khi cưới tôi ở nhà chồng cho đến tận bây giờ. Chỉ 2 năm ở nhà chồng giúp tôi từ cô gái "gà mờ", nay đã thông thuộc các lễ nghi gia đình, biết tự tay làm nhiều món ăn ngon, nấu cỗ, làm tốt các công việc nhà…

Ở nhà chồng, người khó tính nhất vẫn là mẹ chồng, hàng ngày tôi phải đảm nhiệm vai con dâu chăm chỉ, ngoan ngoãn trong sự khó chịu của mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi rất kỹ tính, ngay từ sáng sớm bà đã dậy và dò xét xem con dâu đã dậy chưa, có chịu khó đi chợ, vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà hay không… Làm việc nhà xong chưa đủ, tôi còn phải làm rất nhiều công việc "không tên", mọi yêu cầu của mẹ chồng tôi phải đáp ứng hết.

Tôi chịu khó tiết kiệm từng đồng không dám tiêu gì chỉ để mong có ngày được ra ở riêng. Ước mơ ra ngoài ở riêng của tôi cũng luôn bị ngăn chặn bởi mẹ chồng không muốn điều này.

Mẹ chồng ngày càng khó tính còn ra ngoài đặt điều, nói xấu con dâu lười biếng, ghê gớm bắt nạt mẹ chồng...

Ngày thường đã mệt mỏi rồi, dịp cuối năm là tôi cảm thấy hãi nhất. Mẹ chồng giao đủ thứ việc, mục đích là làm cho con dâu không có thời gian đi mua sắm đồ diện Tết, không về được quê ngoại.

Đi tặng quà Tết hộ mẹ chồng, tôi bất ngờ với đứa trẻ giống hệt con mình, về nhà tôi sốc nặng trước sự thật mà chồng thú nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dịp Tết năm nay, mẹ chồng tôi tỷ mỉ liệt kê ra một đống việc dài mấy trang giấy. Nào là đến nhà này đặt mua gà, nhà kia đặt mua hoa quả thắp hương, đến thăm, tặng quà người thân…

Cách đây 1 tuần, mẹ chồng bị ốm nên tôi được bà giao cho nhiệm vụ mang quà đến tặng cho một người mà tôi cũng lần đầu được mẹ chồng nhắc đến. Đó là nhà của hai mẹ con sống với nhau cách nhà chồng tôi hơn 15km, người mẹ chắc chỉ kém tôi 1 - 2 tuổi, còn đứa bé khoảng 4 tuổi.

Tôi rất ngạc nhiên vì quà cho người này là đích thân mẹ chồng tôi đi mua gồm quà Tết, quần áo, đồ chơi và bao lì xì cho đứa bé nữa. Khi ra về tới đầu ngõ thì tôi thấy có nhà bán trái cây nhìn rất ngon liền ghé vào mua.

 

Thấy tôi giới thiệu là bạn của nhà hai mẹ con đơn thân cuối xóm, người bán trái cây thật thà cho biết: "Cô ấy trông xinh xắn mà lại đi làm mẹ đơn thân, chịu nhiều thiệt thòi. Thỉnh thoảng tôi mới thấy bố đứa bé đến chơi, bà nội cũng đã đến nhận cháu, lâu lâu cũng tới thăm cháu và tặng quà. Nhìn bố đứa bé rất đàng hoàng tử tế mà lại có con riêng. Tội cho đứa bé, trông nó giống bố".

Về đến nhà, tôi bị sốc khi nghĩ kỹ lại đứa bé mà tôi gửi quà lúc chiều có nét giống con tôi và giống chồng tôi. Mang chuyện này ra hỏi chồng, anh ấy mới thú nhận: "Đứa bé đó là con riêng của anh, mẹ đứa bé là người yêu cũ.

Anh gặp cô ta lúc chuẩn bị cưới em, vì không làm chủ được nên anh đã đi quá giới hạn với cô ta, không ngờ sau đó cô ta thông báo đã có thai và quyết sinh đứa bé, lúc đó chúng mình vừa cưới nhau được 3 tháng".

Đi tặng quà Tết hộ mẹ chồng, tôi bất ngờ với đứa trẻ giống hệt con mình, về nhà tôi sốc nặng trước sự thật mà chồng thú nhận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bật khóc, sốc nặng trước sự thật. Chồng tôi rối rít xin lỗi, mong vợ tha thứ để gia đình được hạnh phúc. Anh ấy cũng cho biết chỉ đến thăm đứa bé vì trách nhiệm, không hề có tình cảm với người cũ.

Giận chồng, tôi dắt con về nhà ngoại ở từ hôm đó đến nay và không muốn quay trở lại nhà chồng nữa. Tôi có nên tha thứ cho sự lừa dối của chồng, hay ly hônchồng có con riêng và mẹ chồng luôn chèn ép tôi?

Lấy phải chồng vũ phu, nửa đêm, hắn đánh vợ con tối mày tối mặt và hành động bất ngờ của bố chồng khiến tôi mang ơn suốt 5 năm

Lấy phải chồng vũ phu, nửa đêm, hắn đánh vợ con tối mày tối mặt và hành động bất ngờ của bố chồng khiến tôi mang ơn suốt 5 năm

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái đêm đó cách đây 5 năm. Nếu không có bố chồng thì giờ này chắc tôi không còn ngồi đây mà nhớ lại nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva mẹ chồng nàng dâu người yêu cũ ly hôn vợ chồng ngoại tình chồng có con riêng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích