Giữa mâm cơm đông người, chị chồng lấn lướt, móc mỉa em dâu, nào ngờ bị nói lại một câu liền im bặt, ngượng chín mặt

Tâm sự 06/01/2023 11:47

Không chỉ soi mói chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, đằng này trước mặt họ hàng hay chỗ đông người, cô cũng nhiều lần bị chị chồng làm cho bị ngượng chín người.

Yêu nhau là chuyện của hai người nhưng kết hôn lại là chuyện của cả hai họ. Dung hòa với các mối quan hệ bên chồng và bên vợ thật sự là điều khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ mệt mỏi.

Tuy trước giờ luôn được đồng nghiệp đánh giá là hiểu ý và ứng xử khéo léo nhưng sau khi kết hôn câu chuyện với gia đình chồng khi sống chung nhiều lần khiến Tuyền bối rối.

“Nhà chồng mình khá phức tạp. Gia đình chị chồng thì ngay sát vách lại chung sân nên thường xuyên chạm mặt, mọi hành động hay lời nói đều phải cẩn trọng và nhiều lúc mình thấy không thoải mái chút nào”, Tuyền tâm sự.

Sống chung với nhau vốn dĩ đã phức tạp, trường hợp của Tuyền lại còn thường xuyên bị chị chồng soi mói khiến vợ chồng cô nhiều lần cãi vã. Có lần thấy em dâu chuẩn bị đi làm thì chị đứng soi xét, nói với bố mẹ là em dâu hoang phí, quần này áo nọ, đi làm như đi chơi.

Giữa mâm cơm đông người, chị chồng lấn lướt, móc mỉa em dâu, nào ngờ bị nói lại một câu liền im bặt, ngượng chín mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần khác thì chị chồng lại nói bóng gió việc em dâu hay về nhà bố mẹ đẻ. “Nhiều lúc mình mệt mỏi đến mức không muốn về nhà, bữa cơm nào chị ấy xuất hiện cả nhà cũng ăn mất ngon.

Món nào mình nấu chị ấy cũng chê không có đủ dinh dưỡng, rồi bảo chồng không biết bảo ban vợ trong khi ngày nào cũng cho các con sang ăn đủ cả 3 bữa ở nhà mình chỉ vì chị lười nấu nướng”, Tuyền ấm ức kể.

Mỗi lần chị nói vậy, mẹ chồng Tuyền đều động viên là chị chỉ góp ý chứ không ghét bỏ gì em dâu. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể thông cảm được cho tính xấu đó của chị chồng. Nhiều lần Tuyền chia sẻ với chồng về cảm giác khó chịu của mình, nhưng vốn ít nói nên Dương cũng chỉ an ủi và khuyên vợ nghe tai này ra tai kia cho qua chuyện.

Những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình là vậy, đằng này trước mặt họ hàng hay chỗ đông người Tuyền cũng nhiều lần bị chị chồng làm cho bị ngượng chín người.

“Lần gần nhất là hôm gia đình có giỗ, ngồi giữa mâm cơm đông người chị chồng mình lại bắt đầu những “bài ca” móc mỉa mình, chị ấy lôi đâu ra chuyện mình nấu ăn dở tệ rồi chê bai những thứ nhỏ nhặt từ việc thái rau đến việc rửa bát”.

Tuyền cố kìm nén im lặng thì chị chồng càng lấn lướt, nên mới đáp trả: “Em nấu ăn dở tệ nên ngày nào 2 cháu nhà chị cũng chỉ sang ăn ba bữa, mà trẻ con thì thật thà lắm sang nhà cậu mợ chơi cứ mách ở nhà mẹ ngủ lười không dọn nhà cũng không nấu cho ăn”.

Người chị bất ngờ bị em dâu đáp trả thì ngại ngùng đỏ mặt, các cô trong mâm lúc đó người thì trêu đi lấy chồng rồi vẫn lười như ngày trẻ, người thì quay ra tấm tắc khen Tuyền chăm sóc cháu chu đáo.

Giữa mâm cơm đông người, chị chồng lấn lướt, móc mỉa em dâu, nào ngờ bị nói lại một câu liền im bặt, ngượng chín mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô kể: "Sau lần đó chị chồng ít sang nhà mình hẳn, mà có sang cũng biết ý hơn, chỉ nói xã giao chứ không còn lên giọng mỉa mai như trước".

Chỉ với lần đáp trả khéo léo nhưng đúng thời điểm đó của Tuyền cô nàng đã lật ngược tình thế khiến chị chồng không còn mỉa mai hay bới móc chuyện của mình nữa. Cuộc sống sẽ luôn có những mối quan hệ xung quanh như vậy, nhưng nếu biết cách để xử lý sẽ khiến mọi vấn đề đều dễ dàng hơn rất nhiều.

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