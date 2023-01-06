Ngày gia đình gặp mặt tính chuyện cưới xin, sau bữa cơm với nhà trai, mẹ vội ngăn con gái kết hôn vì 3 điểm bất thường

Hưng là người vô cùng hiền lành. Phải nói rằng, anh hiền đến mức My cũng có thể bắt nạt được. Có lẽ vì hiền quá nên nhiều lúc mẹ My còn nói đùa rằng anh sẽ khó mà bảo vệ được vợ con sau này. Tuy vậy, Hưng cũng chăm chỉ, nhân phẩm tốt, biết cách quan tâm nên cái sự "hiền quá" của anh cũng được xí xóa đi nhiều.

My và Hưng yêu nhau hơn 2 năm. Họ đã gặp mặt bố mẹ hai bên. Bố mẹ hai bên cũng đều đồng ý về đối phương. Mọi chuyện cứ ngỡ thuận lợi và chỉ còn chờ chuyện gia đình gặp mặt rồi tính chuyện cưới xin mà thôi.

Họ đã lựa chọn phòng riêng trong một nhà hàng sang trọng gặp mặt. Ban đầu, dự định sẽ có 6 người là bố mẹ hai bên và đôi trẻ. Tuy nhiên khi đến nơi, nhà My mới phát hiện ra là ông bà nội của Hưng cũng gặp mặt.

Hai bên gia đình cũng tính ngày gặp mặt để nói đến chuyện ăn hỏi, kết hôn, "chốt" cho đôi trẻ một cái hẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này cũng rất bình thường, hai bên niềm nở chào hỏi nhau rồi gọi món. Bữa ăn này rất hài hòa, bố mẹ chồng tương lai cùng ông bà chồng liên tục khen ngợi My xinh xắn, hiền lành.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế mà quyết. Nhưng khi gia đình hai bên bàn đến chuyện ngày cưới, mẹ My bất chợt tìm cớ trì hoãn lại rồi nói rằng: "Ngày cưới là chuyện lớn, mình cứ về nhà rồi tập trung quyết sau. Bây giờ gặp mặt ông bà đây thì chúng ta cứ vui vẻ chuyện trò để hiểu thêm về nhau đã".

Gia đình Hưng cũng cho thế là phải. Bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ song My rất lấn cấn bởi sự bất thường của mẹ.

Khi về nhà, My liền hỏi mẹ tại sao lại không nói đến chuyện cưới. Trước khi đi ăn chẳng phải gia đình đã bàn bạc rằng sẽ đến nói chuyện rồi thẳng thắn nói luôn phong tục hai bên, tráp lễ, lễ đen.

Lúc này, mẹ My mới trả lời: "Lần này gặp mặt mẹ đã phát hiện ra 3 chi tiết và cảm thấy không ổn. Con cứ nghe xong rồi hãy quyết có cưới hay không".

Nói xong, thấy My vẫn ngơ ngác, mẹ cô mới tiếp tục: "Thứ nhất, từ lúc đến bữa ăn cho đến khi ăn xong, bà nội Hưng sai mẹ Hưng từ việc to đến việc nhỏ, không để cho mẹ Hưng lên tiếng nói chuyện và liên tục quắc mắt. Mẹ nghĩ rằng, nếu như con kết hôn thì nhất định cũng sẽ phải sống theo kiểu cách đặc biệt dành cho con dâu đó.

Thứ hai, bà nội Hưng rất yêu quý cháu trai mình, liên tục khen Hưng hiểu chuyện, giỏi giang không ai sánh bằng. Sau đó bà cũng nói rằng có con trai thật tốt, về già có người đỡ đần.

Mẹ Hưng cũng vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói rằng con gái lớn lên đi lấy chồng thì nhà đẻ nhờ vả gì nữa. Mẹ nghe là biết gia đình này gia trưởng, phải sinh con trai thì mới sống yên.

Thứ ba, mẹ của Hưng nói rằng lương của con 15 triệu không cao. Sau này họ mong con nghỉ việc, ở nhà quán xuyến chuyện gia đình. Thậm chí còn nói rằng bây giờ học cách chăm sóc ông bà nội, sau này có kinh nghiệm sẽ chăm bố mẹ già.

Điều này có nghĩa cả đời con chỉ chăm sóc cả gia đình họ hay sao. Lúc họ nói mọi người cười cho là nói đùa nhưng mẹ để ý hết đấy".

Những lời của mẹ khiến My cũng cảm thấy dường như cô mới chỉ hiểu Hưng mà chưa biết gì về gia đình. Kết hôn không phải là chuyện đơn giản. My quyết định không vội vàng kết hôn mà tìm hiểu thêm về gia đình anh bởi không muốn tương lai hối hận.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thâm tâm mỗi người đều có tiêu chuẩn chọn bạn đời cho riêng mình. Với các cha mẹ, họ cũng có tiêu chuẩn riêng cho con dâu, con rể.

Khi cảm thấy đối phương có vấn đề họ sẽ suy xét kỹ lưỡng rồi khuyên nhủ con. Là cha mẹ, mặc dù con cái kết hôn không thể toàn quyền quyết định, không được ép buộc. Tuy nhiên, họ vẫn có thể góp ý, đưa ra những đánh giá khách quan và những gợi ý cho lựa chọn của các con.

Sự thật thì làm gì có bố mẹ nào muốn con mình gặp phải một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Với các cô gái, kết hôn chưa bao giờ là chuyện chỉ có hai người. Tình yêu là thế nhưng hôn nhân là việc của hai gia đình. Bạn sẽ trải qua những bước ngoặt cuộc sống rất khác khi quyết định kết hôn.

Cuộc sống rất thực tế, cô chọn mẫu người đàn ông như thế nào thì có nghĩa cô sẽ sống như thế ấy trong tương lai. Nếu chọn gia đình chồng tâm lý, suy nghĩ thoáng, hiện đại và tôn trọng con dâu thì cuộc sống mới hạnh phúc.

Nếu như chưa bước vào gia đình đó nhưng người nhà chồng đã có ý tưởng "vạch sẵn" cho tương lai của con dâu thì mấy ai dám mạnh dạn tiến bước.

Trong câu chuyện trên, gia đình Hưng đã phạm vào 3 vấn đề mà nhiều cô gái khi lựa chọn chồng đều phân vân rất kỹ.

Thứ nhất là gia đình gia trưởng. Họ gia trưởng từ chuyện đối xử với con dâu cho đến việc sinh con trai con gái.

Thứ hai là việc ngăn cản sự phát triển của con dâu với mong muốn con dâu nghỉ làm ở nhà.

Thứ ba, địa vị của con dâu trong hôn nhân bị hạ thấp.

Thế mới nói, kết hôn đừng bao giờ vội vàng. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đừng "nhắm mắt đưa chân" nhé.