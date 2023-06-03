Đi sửa ống nước tại nhà vị khách hàng giàu có, tôi chết sững tại chỗ, 'kinh hồn bạt vía' khi thấy vợ bước ra từ phòng ngủ với dáng vẻ ung dung

Tâm sự 03/06/2023 03:06

Tôi chết sững tại chỗ, đồ nghề trên tay cũng rớt xuống. Người phụ nữ kia chính là vợ tôi.

Tôi 33 tuổi, làm nghề sửa ống nước. Vợ tôi ở nhà buôn bán đơn giản. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 7 tuổi, tôi khó khăn lắm mới rước được cô ấy về làm vợ. Từ ngày vợ sinh con, tôi để vợ ở nhà làm việc nhẹ nhàng. Tôi dù không kiếm được nhiều tiền cũng chẳng muốn vợ ra ngoài làm việc cực khổ.

Một năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con. Nhiều lần con nằm viện, thấy con ốm yếu còn vợ bơ phờ mà tôi xót xa lắm.   

Đi sửa ống nước tại nhà vị khách hàng giàu có, tôi chết sững tại chỗ, 'kinh hồn bạt vía' khi thấy vợ bước ra từ phòng ngủ với dáng vẻ ung dung - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ dạo đó, vợ tôi ít nói đi hẳn, còn dễ nổi nóng với chồng. Tôi không nỡ trách vợ, biết cô ấy cả ngày ở bệnh viện trông con cũng không dễ dàng gì. Chạy chữa ròng rã suốt 1 năm, sức khỏe con trai tôi cũng dần khá hơn, đã được về nhà. Vợ tôi vẫn ở nhà chăm con, nhưng tôi không để cô ấy buôn bán nữa. Tôi muốn vợ nghỉ ngơi, còn phần kiếm tiền thì tôi sẽ đảm đương. Vợ tôi nghe thế cũng không phản kháng, im lặng quay lưng về phía tôi.

Sức khỏe của con tôi ngày một tốt lên, bác sĩ đã cho con tôi đi học nhà trẻ lại. Tôi hào hứng nói với vợ nếu cô ấy muốn đi làm thì cứ tìm việc, không quan trọng kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ muốn cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa. Sau đó vợ tôi xin được việc ở một cửa hàng gần nhà. Từ ngày đi làm, tinh thần của vợ tôi cũng khá hơn.

Một hôm tôi đi sửa ống nước cho khách như mọi lần. Nhà của vị khách này vừa to vừa đẹp, bước vào nhà tôi không khỏi cảm thán mà mong ước có nhiều tiền để mua cho vợ con một căn thế này. Càng nghĩ tôi càng phấn chấn tập trung vào làm việc. Lúc tôi sửa xong thì không thấy ai trong nhà. Tôi đi ra ngoài tìm ông khách kia thì bất ngờ thấy một người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ với dáng vẻ ung dung. Tôi chết sững tại chỗ, đồ nghề trên tay cũng rớt xuống.

Đi sửa ống nước tại nhà vị khách hàng giàu có, tôi chết sững tại chỗ, 'kinh hồn bạt vía' khi thấy vợ bước ra từ phòng ngủ với dáng vẻ ung dung - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ kia chính là vợ tôi. Thấy tôi, cô ấy hoảng hốt vội tránh đi, ông khách kia đi lên từ phía sau, hỏi cô ấy muốn ăn gì không. Tôi quá tức giận, lao đến định đánh ông ta thì vợ tôi vội can ngăn. Cô ấy van xin tôi về nhà rồi nói chuyện. Ông ta tỏ vẻ khinh thường tôi, quăng tiền xuống sàn ngay trước mặt tôi. Ông ta còn chửi mắng đuổi tôi và vợ ra khỏi nhà.

Tôi trở về nhà như người mất hồn, còn vợ tôi khóc nức nở xin tôi tha thứ. Cô ấy nói ông khách kia là cấp trên của cô ấy. Ông ta nói nếu vợ chịu qua lại với ông ta một thời gian thì sẽ cho cô ấy 50 triệu. Vợ tôi thấy thế thì đồng ý ngay, cô ấy cũng vì chán nản cảnh nghèo khó, con thì bệnh tật mà làm vậy.

Tôi bất lực và đau lòng lắm, vừa hận vợ phản bội vừa hận mình kém cỏi. Tôi phải làm sao đây?

 

Đến nhà người yêu lần đầu tiên, tôi chưa kịp chào hỏi thì mẹ anh bỗng quỳ sụp xuống, còn lên tiếng cầu xin khiến tôi 'chết sững', bàng hoàng

Đến nhà người yêu lần đầu tiên, tôi chưa kịp chào hỏi thì mẹ anh bỗng quỳ sụp xuống, còn lên tiếng cầu xin khiến tôi 'chết sững', bàng hoàng

Tôi không biết chuyện gì nhưng theo những gì bà ấy nói thì đây là mẹ của người yêu. Tôi vội vàng đi tới đỡ bác đứng dậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 33 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 33 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền