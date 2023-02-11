Đi làm về sớm để chồng bất ngờ, vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ liên hồi, rồi điếng người trước cảnh tượng chồng và ô sin đang 'đóng phim nóng'

Tâm sự 11/02/2023 21:45

Tôi khá ưng ý với với cô ô sin mà chồng tuyển về, dù có chút trẻ tuổi nhưng lại làm được việc. Tuy nhiên, dù cho tôi tin tưởng như vậy, cô ta lại ngang nhiên lên giường cùng chồng tôi.

Khi con gái đầu vào lớp 1 và con gái thứ 2 vừa qua lễ thôi nôi thì chồng tôi may mắn được giám đốc cân nhắc lên chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh của công ty chuyên nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm cao cấp rất được ưa chuộng trên thị trường. Ngày nhậm chức, chồng háo hức báo thêm tin vui là sắp tới anh sẽ có nhiều chuyến tháp tùng sếp ra nước ngoài, rồi đi các tỉnh xa trong nước để khảo sát, mở rộng việc làm ăn, buôn bán chứ không phải chỉ quẩn quanh ở thành phố, sáng đến công ty, chiều tan tầm lại về với vợ con như bấy lâu nay nữa.

Mừng cho chồng có cơ hội tiến thân trong sự nghiệp, nhưng tôi cũng lo vì bố, mẹ đôi bên ở xa, tôi một nách hai con dại, lại còn phải hoàn thành công việc kế toán tại trường tiểu học của tôi nên tôi bàn với chồng bớt ăn, bớt tiêu để thuê người giúp việc.

Đi làm về sớm để chồng bất ngờ, vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ liên hồi, rồi điếng người trước cảnh tượng chồng và ô sin đang 'đóng phim nóng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy yêu cầu của tôi hợp lí chồng ủng hộ ngay, nhưng khi cùng nhau săn tìm tin quảng cáo tuyển người giúp việc trên mạng xã hội, chồng tôi không duyệt vì những trường hợp tôi thích thì chồng phản đối, với lí do mấy người đó lớn tuổi, ít học sợ con không được chăm sóc bài bản, sợ sức khỏe của họ không chu toàn hết việc nhà…

 

Cuối cùng chồng nhận trách nhiệm sẽ xem xét, cân nhắc thận trọng để có được 1 người giúp việc đủ tiêu chuẩn, làm vừa lòng tôi. Thấy chồng chỉ muốn tốt cho mình nên tôi cũng không khó dễ gì khiến chồng phải phiền vì mẹ con tôi nữa. Giữ lời hứa trước hôm chồng xách va li theo sếp bay sang trời Tây, anh dẫn về cho tôi một cô giúp việc mới 19 tuổi, trắng trẻo, xinh xoắn, e lệ như gái đến nhà chồng để xem mặt, làm tôi vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối nghi ngại khả năng giúp việc nhà của cô ấy.

Thế nhưng chồng khẳng định Ngọc, tên cô gái tuy ít tuổi, lại có vẻ ngoài xinh xoắn nhưng cô đã có kinh nghiệm bế ẵm, chăm sóc cho bé và làm việc nhà gần một năm cho chị dâu của mình rồi, vì vậy tôi cứ yên tâm. Rồi như để thuyết phục tôi cho trọn, chồng ghé tai tôi thì thầm rằng Ngọc ngây thơ lắm, mà anh thích điều đó vì thuê người lớn tuổi, từng trải khó dạy dỗ, bảo ban theo ý mình, vả lại thời buổi người khôn, của khó giao con cái, giao nhà cửa cho ôsin quá rành cũng ngại.

Chỉ sau 1 tuần có bàn tay của Ngọc, mọi việc trong ngoài đều chu tất, hàng ngày Ngọc đưa con bé lớn đi học rồi về trông bé thứ 2 cho tôi đi làm. Chiều tan tầm tôi đón bé lớn ở trường về thì Ngọc đã cơm nước đầy đủ cho cả nhà, đã tắm và cho bé nhỏ ăn xong xuôi. Nhìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, các con quấn chị Ngọc tôi thực sự hài lòng và biết ơn chồng đã tìm cho tôi cô giúp việc ưng ý.

Đi làm về sớm để chồng bất ngờ, vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ liên hồi, rồi điếng người trước cảnh tượng chồng và ô sin đang 'đóng phim nóng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Ngọc đón sinh nhật lần thứ 20, chồng tôi tặng em một bộ mỹ phẩm thật xịn, anh còn đưa cho tôi số tiền kha khá để tôi mua cho Ngọc bộ váy áo thời trang, khiến buổi tối hôm đó dưới ánh nến lung linh, bên cạnh lẵng hoa tươi thơm ngát Ngọc không kém bất cứ cô gái xinh đẹp, sành điệu nào ở phố.

Tin chồng, tin cô giúp việc trẻ tôi chăm chỉ hoàn thành công việc ở trường và không nghĩ có ngày chính mình phải đứng bên ngoài cánh cửa ngôi nhà hạnh phúc của mình. Đó là hôm tôi bận tất toán sổ thu, chi cuối tháng, tôi báo với chồng sẽ về muộn… Tôi chết điếng khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi đang được cô ôsin ngây thơ dẫn vào đam mê tình ái ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi… Họ đã qua mặt tôi như vậy bao lần rồi? Không lẽ bấy lâu nay tôi nuôi ong tay áo?

Gần kết hôn thì người yêu cũ tìm đến 'xin' đêm cuối, tôi yếu lòng cùng anh vào khách sạn, ai ngờ lại không dứt ra được, không gặp anh thì nhớ nhung đến khờ dại

Gần kết hôn thì người yêu cũ tìm đến 'xin' đêm cuối, tôi yếu lòng cùng anh vào khách sạn, ai ngờ lại không dứt ra được, không gặp anh thì nhớ nhung đến khờ dại

Tôi và người yêu cũ hiện xem nhau như những người bạn vậy, dù thực chất cả hai vẫn còn lưu luyến nhau. Quả thật "tình cũ không rủ cũng đến", sau đó chúng tôi đã nhiều lần lên giường cùng nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt