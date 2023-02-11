Hơi men khống chế khiến tôi lên giường cùng bạn thân lâu năm, sau một đêm nồng nàn, tôi hốt hoảng khi thấy người này ngồi đợi ở góc phòng

Tâm sự 11/02/2023 20:59

Tôi và bạn thân của mình luôn giữ mối quan hệ bạn tốt như này dù từng bị nhiều người nghi ngại vì cả hai khác giới dễ yêu nhau. Trong một lần quá chén, tôi và cậu ta đã quấn vào nhau như những con thiêu thân.

Đạt là bạn thân của tôi, khác giới, cả hai chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn bé xíu, vừa là hàng xóm lại vừa là bạn đồng niên. Tính cách cả hai chúng tôi khá là hợp nhau, vừa phóng khoáng mà lại tự do, thoải mái, cho nên mới chơi với nhau đến tận giờ.

Có bạn thân khác giới là một đặc quyền, đối với tôi mà nói thì là như vậy. Cảm giác được chăm sóc và bảo vệ, nhưng lại không quá mức lên như là người yêu mà cũng không có ai thuộc về ai cả, nên rất thoải mái.

Tôi không biết những cặp bạn thân khác thì thế nào, nhưng tôi với Đạt thì đã gắn bó đến mức không giấu nhau chuyện gì cả. Ngay cả những cử chỉ thân mật một chút cũng không phải vấn đề gì với chúng tôi. Ví dụ như tôi hay sang nhà Đạt chơi game rồi ngủ lại đó, chung giường. Thường thì Đạt sẽ nằm sát mép giường, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi phải ngăn chặn nhau bằng cái gối ôm, mà thi thoảng sáng dậy thấy nằm gần lại nhau hay tay vô thức đặt lên hông thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Hơi men khống chế khiến tôi lên giường cùng bạn thân lâu năm, sau một đêm nồng nàn, tôi hốt hoảng khi thấy người này ngồi đợi ở góc phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói chung là tôi cảm thấy tôi với Đạt như anh em đồng chí, không có tình cảm gì khác. Thậm chí là, nhiều đôi bạn thân tự hứa với nhau, đợi đến năm 30 tuổi mà vẫn ế thì sẽ lấy nhau luôn cho tiện.

Đạt không phải dạng phong lưu công tử, đôi khi yêu đương còn hơi vụng nữa nên hay nhờ tôi làm tư vấn. Cậu ta cũng phải thay đến ba lượt người yêu rồi. Không biết vì sao mà lại hay cãi nhau nhiều thế. Tôi cũng sợ là do mình, cho nên đã hạn chế gặp Đạt đi một chút.

Dạo gần đây Đạt lại tương tư, tôi thấy cái biểu hiện là biết. Cậu ta cũng khoảng một năm rồi chưa yêu đương lại nên tôi cũng rất cổ vũ, tìm đủ mọi cách giúp cậu ta tán gái cho bằng được. Nhưng mà cô gái đó có vẻ không thích tôi lắm. Hôm đưa bạn gái đến chính thức giới thiệu cho tôi, cô ấy nhìn tôi hơi thiếu thiện cảm. Tôi đoán là ghen bóng ghen gió nên cũng không để bụng.

Tuần trước, Đạt rủ tôi đi du lịch một chuyến. Tôi vừa nghỉ việc, cũng đang rảnh rỗi nên đồng ý luôn. Nhưng dường như đó là quyết định sai lầm.

 

Tối đó ngồi ở quán pub, Đạt mới khẽ nói với tôi là trót làm người yêu giận rồi, muốn nhờ tôi gỡ rối. Đã gần một tuần cả hai không nói chuyện với nhau. Cậu ta buồn đến mức uống một đống rượu xong rồi say vật cả ra đó. Tôi đành nhờ nhân viên ở đó đỡ đưa Đạt về phòng.

Người say rượu nên nặng như heo, tôi khó khăn lắm mới vác cậu ta lết về được đến phòng nghỉ. Vừa kéo được Đạt lên giường đã bị cậu ta ngã vật xuống, đè ngang người, hai chân quặp lấy người tôi rồi cầm tay tôi không bỏ. Tôi quá quen với mấy cảnh này, trước đây chia tay bạn gái cậu ta đều thê thảm như thế. Mỗi lần say rượu đều khóc lóc như trẻ con xong rồi nhất định đòi cầm tay mới được.

Tôi chả biết làm thế nào, phải để yên cho cậu ta ôm như thế, nhưng lần này khác, chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi quấn lấy nhau, bộc lộ hết tình cảm của mình, trong khoảng khắc đấy 2 đứa không còn nghĩ được gì khác ngoài những cảm xúc lạ đang xâm lấn.

Sau đó, 2 đứa lăn ra ngủ, trong cơn mê man, tôi vẫn nghĩ được Đạt là bạn thân, sau đêm nay 2 đứa sẽ khó nhìn mặt nhau. Còn cả người yêu của Đạt nữa, nếu cô ấy biết thì sao... Tôi thiếp đi được 1 lúc, tỉnh dậy đã là 1h sáng, nhìn ra bên ngoài trời vẫn tối, đưa mắt nhìn xuống, tôi chết lặng khi thấy người yêu Đạt đang ngồi lừng lững ở góc giường.

Hơi men khống chế khiến tôi lên giường cùng bạn thân lâu năm, sau một đêm nồng nàn, tôi hốt hoảng khi thấy người này ngồi đợi ở góc phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nói không rằng cô người yêu của Đạt xông vào túm lấy tôi kéo ra khỏi giường, tát tôi, nắm tóc rồi giật. Cô ta cứ vừa đánh vừa nói tôi là đồ cướp chồng, dâm phụ, chửi tôi lăng loàn này nọ. Tôi cáu tiết xô cô ta ra. Đánh không lại thì cô ta ngồi bệt xuống ăn vạ, nói Đạt yêu tôi mà không dám nói, suốt ngày ở bên tôi, cô ta chẳng qua làm thế thân... Biết mình đã sai, tôi chạy vội về phòng, để cô ta ở lại với Đạt.

Sáng hôm sau tôi định gặp để nói rõ chuyện hôm qua chỉ là tai nạn, chúng tôi không có tình cảm gì với nhau nhưng lên mạng đã thấy cô người yêu kia đăng bài bóc phốt tôi lên mạng. Cả đống người vào comment chửi rủa tôi, y hệt như những gì cô ta nói.

Họ còn tìm được trang cá nhân của tôi, không ngừng nhắn tin chửi, tìm được cả số điện thoại rồi ngày ngày réo gọi. Tôi thật sự điên hết cả đầu. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Đêm tân hôn bị chồng hối thúc vì 'không đợi được nữa', bước ra với chiếc váy ngủ gợi cảm, tôi đứng hình khi thấy anh làm điều này trên giường ngủ

Đêm tân hôn bị chồng hối thúc vì 'không đợi được nữa', bước ra với chiếc váy ngủ gợi cảm, tôi đứng hình khi thấy anh làm điều này trên giường ngủ

Sau khi về nhà từ bữa tiệc cưới mệt nhoài, tôi vội đi tắm để chuẩn bị cho một đêm tân hôn nồng cháy. Trong khi tôi đang ngắm nghía bản thân trong chiếc váy ngủ gợi cảm, chồng đã hối thúc tôi nhanh ra khỏi toilet để làm điều này trên giường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt