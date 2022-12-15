Đúng hôm con gái đầy tháng, tôi choáng váng bắt gặp chồng âu yếm dìu gái trẻ vào nhà nghỉ để “tập văn nghệ”

Tâm sự 15/12/2022 00:14

Cái tin chồng tôi bấy lâu nay "say" tình một cô gái trẻ có máu đam mê đàn ca như chồng đến tai tôi đúng hôm con gái tôi đầy tháng. Tôi chết lặng đứng như trời trồng khi tận mắt nhìn cảnh chồng tôi đang âu yếm dìu một cô gái rất vào nhà nghỉ.

Tôi được trời phú cho giọng hát hay, bởi gia đình tôi từ bé đến lớn chẳng ai có năng khiếu văn nghệ. Vì vậy ngay từ những năm còn học phổ thông cho đến tận bây giờ khi đã là nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu hàng nông sản ở vùng biên này tôi vẫn là trụ cột của đội văn nghệ, thi thoảng lại cùng bạn bè đồng nghiệp mang "chuông" đi so tài với các công ty khác.

Rồi chính nơi thi thố tài năng này tôi gặp được tình yêu của mình. Anh hơn tôi 6 tuổi, là phó phòng tài vụ của sở nông nghiệp tỉnh. Anh hút hồn tôi bởi vừa đàn vừa hát một bản tình ca mà tôi ưa thích.

Đúng hôm con gái đầy tháng, tôi choáng váng bắt gặp chồng âu yếm dìu gái trẻ vào nhà nghỉ để “tập văn nghệ” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau vài lần gặp gỡ tâm sự, con tim còn bỏ ngỏ của tôi đã "bị" sự chân thành cùng tính tình hiền lành điềm đạm của anh chinh phục. Hơn 2 năm đi lại tìm hiểu tôi và anh được bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên chúc phúc bằng một đám cưới giản dị, đầm ấm.

Tôi thực sự hài lòng và cảm ơn số phận, cảm ơn ông Trời đã cho tôi có được một người đàn ông tử tế, luôn yêu thương vợ, luôn trân trọng hạnh phúc bình yên của gia đình mình. Tôi sinh bé gái đầu lòng sau một năm làm vợ. Ngày đón tôi và con ra viện, tôi vô cùng cảm động khi ngoài bó hoa tươi thắm, chồng tôi còn hát tặng mẹ con tôi bản tình ca mà nhờ nó tôi đã có anh.

Tiêu chuẩn nghỉ sinh của tôi còn khá nhiều, bà nội rồi bà ngoại lại thay nhau đỡ đần tôi chăm bé, nên khi chồng ấp úng bảo anh sẽ phải tốn thời gian để tập dượt mấy tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn của ngành, tôi liền động viên chồng cứ yên tâm tham gia, mọi việc trong nhà tôi sẽ cố gắng lo chu toàn.

Thế rồi không biết chồng tôi có mặt trong bao nhiêu tiết mục mà đi sớm về khuya thường xuyên, ngoài bận rộn công việc ở cơ quan, bao nhiêu rảnh rỗi anh dành hết cho chuyện văn nghệ, văn gừng của mình.

Thi thoảng anh ghé nhà ăn vội với tôi bát cơm, thơm vội lên má con gái cho phải phép rồi quần áo phẳng lì, tóc chải bóng mượt lên xe máy phóng đi vì "sợ trễ buổi tập văn nghệ với anh em trong đội" ....

Đúng hôm con gái đầy tháng, tôi choáng váng bắt gặp chồng âu yếm dìu gái trẻ vào nhà nghỉ để “tập văn nghệ” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cái tin chồng tôi bấy lâu nay "say" tình một cô gái trẻ cũng có máu đam mê đàn ca, hát xướng như chồng đến tai tôi đúng hôm con gái tôi đầy tháng. Tôi cố nén cơn choáng váng để bình tĩnh nhờ bà nội trông cháu với lý do tôi đi chợ mua mấy thứ về làm lễ cho con gái, tôi vội tìm đến nơi chồng tôi hay lui tới.

Tôi chết lặng đứng như trời trồng khi tận mắt nhìn cảnh chồng tôi đang âu yếm dìu một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp, váy áo hững hờ, gợi cảm vào nhà nghỉ nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ. Tôi định đứng chờ cho đến khi bắt tận tay day tận trán chuyện mèo mả gà đồng của chồng và để chồng không có cơ hội chối cãi khi tôi đơn phương đưa đơn ra tòa. Nhưng hai bầu ngực căng cứng sữa khiến tôi nhớ đến con gái bé bỏng ở nhà… Không lẽ con tôi mới sinh ra đã chịu cảnh không có cha sớm thế? Tôi phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình đây?

Đêm mưa, chồng về nhà theo lời mẹ mách, thì chứng kiến cảnh vợ đang “cuồng nhiệt” với người đàn ông khác trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng

Đêm mưa, chồng về nhà theo lời mẹ mách, thì chứng kiến cảnh vợ đang “cuồng nhiệt” với người đàn ông khác trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng

Chiếc giường cưới ấy, anh đã đắn đo chọn lựa kỹ càng giữa mẫu mã và giá cả, để rồi, một đêm mưa, anh về nhà theo lời mẹ mách, chứng kiến vợ và người tình của cô ta ôm nhau trên chiếc giường của anh

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu anh chồng ngoại tình bắt gặp chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 10 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 10 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa