Phát hiện vợ cặp bồ với trai trẻ vì người tình đẹp trai lại khéo “chiều”, em bao nhân tình bằng chính số tiền mồ hôi, công sức của tôi

Lan nói em không muốn gắn bó với chồng già! Em có nhu cầu sống riêng của em vì em mới 26 tuổi, còn quá trẻ để từ chối tình cảm nóng bỏng của trai đẹp biết chiều chuộng, nâng niu em…

Bố mẹ tôi ít con, mãi khi tôi 12 tuổi bố mẹ mới sinh thêm em gái. Bố mẹ tôi có cơ ngơi là một xưởng gỗ rộng lớn cùng đội thợ giỏi tay nghề cha truyền con nối từ thời ông bà nội tôi để lại nên anh em tôi lớn lên, đi học, đi làm mà chưa có một ngày vất vả, thiếu thốn. Tuy nhà có của ăn của để nhưng bố mẹ tôi sống nhân ái, hay giúp đỡ anh em, bạn bè, hàng xóm và luôn nghiêm khắc dạy bảo chúng tôi nên anh em tôi đều học hành tới nơi tới chốn. Tôi có bằng Thạc sĩ Kinh tế còn em tôi cũng tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng và có việc làm ưng ý. Nói chung anh em tôi đã làm hài lòng bố mẹ, chỉ duy nhất chuyện tôi sắp bước vào tuổi 35 mà chưa được nàng dâu nào về ra mắt bố mẹ để bố mẹ sớm lên chức ông bà nội khiến bố mẹ tôi cũng lo lắng, giục giã mỗi khi gia đình sum họp, mặc dù mọi người trong nhà đều biết tôi đã từng trải qua không ít mối tình từ khi tôi còn là sinh viên.

Ảnh minh họa: Internet Em gái tôi đón sinh nhật lần thứ 23, là anh trai tôi hào hứng đứng ra tổ chức cho em, khi em gái ngỏ lời vì lần này rất quan trọng do em sẽ đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Niềm vui được nhân đôi khi tôi có dịp làm quen với Lan, cô bạn cùng học Đại học với em gái tôi. Lan tươi trẻ, đẹp đằm thắm, dịu dàng khiến trái tim tôi không thôi lỗi nhịp. Thế nhưng khi tôi tâm sự với em gái tình yêu sét đánh một chiều của mình, em tôi cho biết Lan đang chờ người yêu hết hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về sẽ cưới… Ảnh minh họa: Internet Biết hoa thơm đã có chủ, nhưng trái tim tôi không chịu ngủ yên, tôi tìm mọi cách để có được Lan. Thế là với lợi thế “nhất cự li, nhì cường độ” tôi đã thắng. Tôi chăm chỉ đưa đón Lan khi em tan sở, ngày nào tôi cũng có quà cho Lan, tôi chẳng tiếc em bất cứ thứ gì chỉ cần em xa gần mong muốn.

Đám cưới của tôi và Lan diễn ra linh đình, hoành tráng và “chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con”, Lan sinh cho gia tộc tôi một quý tử bụ bẫm, kháu khỉnh giống tôi như hai giọt nước khiến cả nhà tôi vui như ngày hội. Mẹ tôi quý cháu đích tôn, giữ Lan ở nhà chăm em mặc dù đã thuê một cô giúp việc. Được mọi người trong nhà chiều chuộng lại thừa ăn, thừa tiêu, khi con trai tôi miệng ăn, chân chạy Lan bắt đầu học cách sống của người thượng lưu. Lan se sua váy áo, săn hàng hiệu, son phấn, nước hoa ngút trời để cùng bạn bè nay vũ trường, mai nhà hàng khách sạn sang trọng. Tôi bận điều hành công ty nên không có nhiều thời gian bên vợ, chỉ chăm em bằng cách rót đầy tài khoản khi em cần. Ảnh minh họa: Internet Rồi chính em gái tôi phát hiện ra Lan cặp bồ với trai trẻ, không những thế Lan còn thay bồ như thay áo và bao bồ bằng chính số tiền mồ hôi, công sức của tôi cho em. Lan lạnh lùng khi tôi đưa ra chứng cứ và yêu cầu em hãy vì con mà thay tâm, đổi tính. Lan bảo em không yêu tôi… Lan nói em không muốn gắn bó với chồng già! Em có nhu cầu sống riêng của em vì em mới 26 tuổi, còn quá trẻ để từ chối tình cảm nóng bỏng của trai đẹp biết chiều chuộng, nâng niu em… Thương con trai còn bé bỏng, buồn vì đã làm phiền đến bố mẹ, tôi thật rối trí không biết phải làm thế nào…

Chồng ngoại tình suốt 9 năm, ngày vợ lâm bồn, anh hẹn người yêu đến bệnh viện và đi khách sạn trong lúc vợ ở phòng sinh Vợ nhiều lần đòi ly dị nhưng vì hai đứa con nên ấy chăm sóc tôi cho đến giờ này. Tôi không biết nói thế nào cho hết những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho vợ trong suốt 9 năm ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-vo-cap-bo-voi-trai-tre-vi-nguoi-tinh-ep-trai-lai-kheo-chieu-em-bao-nguoi-tinh-bang-chinh-so-tien-mo-hoi-cong-suc-cua-toi-534751.html