Đêm mưa, chồng về nhà theo lời mẹ mách, thì chứng kiến cảnh vợ đang “cuồng nhiệt” với người đàn ông khác trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng

Tâm sự 14/12/2022 13:49

Chiếc giường cưới ấy, anh đã đắn đo chọn lựa kỹ càng giữa mẫu mã và giá cả, để rồi, một đêm mưa, anh về nhà theo lời mẹ mách, chứng kiến vợ và người tình của cô ta ôm nhau trên chiếc giường của anh

Anh vừa đi làm về thì thấy bà con tổ dân phố vẫn đã xúm lại bàn tán câu chuyện nóng hổi vừa xảy ra tại nhà anh Kiên hàng xóm.

Một nhóm người đến đập cửa chửi bới trước nhà anh Kiên. Chưa hả cơn giận, họ còn đập cửa… nhà bên cạnh, tức nhà bố mẹ đẻ anh Kiên, lôi hai cụ già đang ngơ ngác ra để bắt… chứng kiến chuyện.

Hoá ra, ngay ban ngày ban mặt, con dâu hai cụ hẹn người tình tới vui vẻ trong nhà, cho đến khi vợ anh bồ lần theo định vị gắn trên xe máy đến tận nơi đập cửa, quay phim, chụp ảnh, bắt tận tay.

Anh Kiên là tài xế lái xe đường dài. Khi chuyện ồn ào xảy ra, anh vẫn đang chạy xe, chắc tối mới về được. Không rõ rồi anh ta sẽ xử lý khủng hoảng này ra sao.

Trên mạng xã hội năm ngoái có anh con rể video call cho mẹ vợ, yêu cầu bà chứng kiến cảnh con gái và gã bồ đang cắm cái sừng lớn lên đầu con rể tại phòng trọ.

Bao nhiêu bất bình được đổ lên đầu bà mẹ tội nghiệp. Tội của bà ấy là đẻ ra một đứa con gái lăng loàn, rồi lại không biết dạy dỗ, để nó làm những chuyện trái luân thường đạo lý, bị con rể bắt chứng kiến với những lời cay đắng, trách móc.

Bố mẹ anh Kiên hiện cũng đang là đề tài chính cho cuộc bàn tán của các ông bà, anh chị tổ dân phố, những người vô tình chứng kiến chuyện đánh ghen tại trận kia.

Một người hàng xóm thở dài: “Ông bà ấy tằn tiện cả đời, xây được cái nhà cho con trai lấy vợ ở riêng, thế mà con dâu dám mang trai về làm ô uế”.

Đêm mưa, chồng về nhà theo lời mẹ mách, thì chứng kiến cảnh vợ đang “cuồng nhiệt” với người đàn ông khác trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện anh Kiên khiến anh tê tái nhớ lại chuyện của mình. Ba năm trước anh vẫn còn vợ. Mẹ anh bảo: “Con chịu khó kiểm tra xem, mẹ thấy có hôm khuya lắm, mưa to mà vẫn có người trùm áo mưa từ nhà con đi ra”. 

Anh là công nhân, đi làm theo ca, việc vắng nhà đêm là lẽ thường, nghe lời cảnh báo của mẹ, anh choáng váng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, tìm cách kiểm chứng.

Chục năm trước anh tằn tiện chi tiêu từng xu một, để mỗi tháng sắm một đồ gia dụng trong nhà, từ giường chiếu chăn đệm đến cái tủ lạnh, máy giặt, để cưới vợ về, vợ nhìn tổ ấm chung được "bắt mắt".

Chiếc giường cưới ấy, anh đã đắn đo chọn lựa kỹ càng giữa mẫu mã và giá cả, để rồi, một đêm mưa, anh về nhà theo lời mẹ mách, chứng kiến vợ và người tình của cô ta ôm nhau trên chiếc giường của anh. Anh đớn đau đến mức không nói được lời nào, không hành động gì, chỉ đứng chết trân, mặc cho người tình của vợ ung dung ra cửa.

Đêm mưa, chồng về nhà theo lời mẹ mách, thì chứng kiến cảnh vợ đang “cuồng nhiệt” với người đàn ông khác trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần bước vào nhà, hình ảnh vợ đang cuồng nhiệt với người đàn ông khác trên chiếc giường cưới mà anh phải trả nguyên một tháng lương để sắm khiến ngột thở. Cuối cùng anh đành rao tặng chiếc giường ấy trên một hội nhóm thanh lý đồ dùng.

Trên báo chí, mạng xã hội, người ta hay chỉ trích đàn ông tham lam ích kỷ, cho rằng thế giới của đàn ông chỉ có 2 loại: ngoại tình đã bị phát hiện và ngoại tình chưa bị phát hiện. Nhưng người ta quên rằng, bắt cặp với những đàn ông tham lam ấy luôn có những người đàn bà tệ bạc tương ứng. Vì nếu không thì đàn ông ngoại tình với ai?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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