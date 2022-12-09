Đi bước nữa với người chồng U50 nhưng vẫn là ‘trai tân’, đêm tân hôn hòa lẫn với không khí nồng nàn là tiếng rên rỉ dưới gầm giường, biết được sự thật tôi kinh hãi tột cùng

Tâm sự 09/12/2022 16:26

Chồng của tôi năm nay 46 tuổi nhưng nhưng một lần đò, vì vậy khi phát hiện ra bí mật ở dưới giường anh, tôi vừa bực vừa thương.

Tôi ly hôn 2 năm nay, hiện tại 35 tuổi, đang nuôi một cô con gái nhỏ. Phụ nữ một đời chồng lại không phải quá xinh đẹp hay giàu có, muốn tìm một người đàn ông gia cảnh không quá phức tạp, yêu thương con riêng của vợ thật sự rất khó.

Sau khi tìm hiểu nhiều người, cuối cùng thì tôi quyết định nên duyên với Đạt. Đạt năm nay 46 tuổi, U50 rồi mà chưa từng kết hôn lần nào. Anh là người chăm chỉ làm lụng cũng không có thói hư tật xấu gì, tính tình khá hiền lành. Về chuyện tới tuổi này chưa kết hôn, Đạt giải thích là do… lười.

Qua mấy tháng tìm hiểu, thấy anh cũng không đến nỗi nào, bố mẹ thì giục giã nên tôi tặc lưỡi quyết định cưới. Đạt chưa kết hôn, sẽ không có chuyện vợ cũ con riêng. Hiện tại chỉ còn mẹ Đạt đã già yếu, gia cảnh không hề khó khăn. Nói chung điều kiện của Đạt khá ổn với tôi. Cứ kén chọn mãi cũng không phải là cách hay.

Đi bước nữa với người chồng U50 nhưng vẫn là ‘trai tân’, đêm tân hôn hòa lẫn với không khí nồng nàn là tiếng rên rỉ dưới gầm giường, biết được sự thật tôi kinh hãi tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi tổ chức đám cưới nhỏ gọn và ấm cúng trong sự chúc phúc của đôi bên gia đình, bạn bè. Chúng tôi đã có quan hệ trước đám cưới, chuyện ấy giữa hai vợ chồng bình thường không có gì đáng nói. Đêm tân hôn hai đứa đều mệt nên bảo nhau không làm ăn gì, chỉ nằm ôm nhau tâm sự.

Hai vợ chồng đang trò chuyện, tôi giật nảy người khi nghe được những âm thanh lạ phát ra dưới gầm giường, nói chính xác hơn là tiếng rên rỉ thở dốc của phụ nữ. Nhìn sang Đạt, anh tái mặt lắp bắp không nói nên lời.

Những âm thanh nhạy cảm ấy vẫn vang lên khiến tôi không thể chịu nổi, vội lao xuống soi vào gầm giường tìm kiếm. Để rồi phải hét lạc giọng khi nhìn rõ một người phụ nữ đang nằm trong đó. Tôi định lao ra ngoài làm ầm lên thì Đạt kéo tay lại rồi giải thích rõ đầu đuôi.

Lúc này soi kỹ nhìn lại tôi phát hiện ra nó không phải người thật, mà là một con búp bê tình dục có kích cỡ không khác gì một người phụ nữ bình thường. Đạt lôi món đồ đó ra chỉ cho tôi xem. À thì ra bây giờ loại dụng cụ này còn có thể phát ra tiếng rên. Đúng là tôi được mở mang tầm mắt thật.

- Em xem nhiều năm nay anh không qua lại với người phụ nữ nào thì cũng phải có cách để giải tỏa nhu cầu chứ. Nó vẫn mới, anh không nỡ vứt đi, sợ em nhìn thấy lại suy nghĩ nên mới để vào gầm giường. Ai ngờ đột nhiên nó chập mạch phát ra tiếng…

Đi bước nữa với người chồng U50 nhưng vẫn là ‘trai tân’, đêm tân hôn hòa lẫn với không khí nồng nàn là tiếng rên rỉ dưới gầm giường, biết được sự thật tôi kinh hãi tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù rất sốc nhưng tôi cũng tạm chấp nhận lời giải thích của chồng. Tôi bảo anh có vợ rồi thì hãy vứt món đồ đó đi, mà ai ngờ Đạt không chấp nhận. Anh bảo nó trị giá mấy chục triệu, vẫn còn mới vứt đi rất phí.

Vì chuyện đó mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh cãi nhau từ hôm cưới đến giờ đấy. Theo mọi người yêu cầu của tôi có quá đáng không? Có vợ rồi anh ấy còn giữ lại thứ đó làm gì? Hay là anh ấy thực sự thích nó hơn vợ? Tôi phải làm thế nào? Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của tôi không?

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Vì bị lóa mắt bởi tình yêu nên tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này sau khi kết hôn. Giờ đây tôi thật sự mệt mỏi khi mỗi lần đi ngủ đều trằn trọc đến sáng.

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