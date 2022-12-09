Tặc lưỡi kết hôn với chồng già hơn tận 20 tuổi, đêm về ăn diện khiêu gợi, chủ động thân mật nhưng anh lại tức giận, đạp thẳng xuống giường rồi mắng là đồ lẳng lơ

Tâm sự 09/12/2022 10:53

Vì biết là chồng lớn tuổi, chuyện đó ít hứng thú nhưng tôi không ngờ rằng mình đã chủ động đến vậy mà lại bị mắng bằng những danh từ thậm tệ khác.

Tôi mới kết hôn được một tháng thôi. Có lẽ người khác nghĩ rằng tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tôi đang hoang mang, thậm chí cảm thấy mối quan hệ của vợ chồng tôi đang ở mức đáng báo động.

Tôi lấy chồng hơn mình gần 20 tuổi. Trước khi kết hôn với anh, tôi chưa từng đi đến hôn nhân với ai cả. Còn chồng tôi, anh đã từng trải qua một đời vợ và hiện tại có hai đứa con.

Khi đến với nhau, tôi biết việc lấy một người hơn mình nhiều tuổi sẽ có những khoảng cách nhất định. Khác với những cặp đôi trẻ, chồng tôi không thích đến nơi lãng mạn, anh cũng chưa từng rủ tôi đi xem phim hoặc tặng cho tôi những món quà xinh xắn. Anh là một người khô khan, nhiều khi còn không quan tâm đến cảm nghĩ của tôi nữa.

Tặc lưỡi kết hôn với chồng già hơn tận 20 tuổi, đêm về ăn diện khiêu gợi, chủ động thân mật nhưng anh lại tức giận, đạp thẳng xuống giường rồi mắng là đồ lẳng lơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đến với anh vì nghĩ một người đàn ông có tuổi sẽ chững chạc và biết vun vén cho gia đình. Đúng là chồng tôi rất lo lắng cho nhà vợ. Anh cũng được bố mẹ tôi hết lòng khen ngợi. Nhưng khi về một nhà, tôi mới bắt đầu thấy giữa chúng tôi không chỉ có mâu thuẫn ấy.

Đêm tân hôn, tôi đã hồi hộp chờ đợi một điều gì đó bất ngờ. Vậy mà chồng tôi chẳng hề quan tâm, anh nói tôi tắt điện rồi cứ thế làm chuyện ấy mà chẳng có một lời tình cảm nào. Xong việc, anh cũng lăn ra ngủ để tôi nằm khóc vì cảm giác bị bỏ rơi.

Suốt từ đêm đầu tiên đến bây giờ, nghĩa là gần một tháng nay, chồng tôi không hề đụng đến vợ. Hôm nào anh cũng bảo mệt, công việc quá nhiều làm anh stress và mất hết hứng thú trong chuyện ấy. Tôi biết, chồng tôi gần 50 nên không được khỏe khoắn như những người đàn ông khác. Nhưng sao anh không nghĩ cho tôi chứ?

Hôm qua, tôi đã mua một chiếc váy ngủ màu đỏ trông rất bắt mắt. Nhìn thấy tôi mặc chiếc váy ấy, chồng vẫn leo lên giường và nói anh mệt rồi, tôi tắt điện nhanh để còn đi ngủ. Vì chồng không muốn đụng chạm nên tôi đã chủ động. Tôi ôm lấy anh, nhưng chưa kịp làm gì, chồng tôi đã hất vợ rơi xuống sàn rồi chửi tôi. Anh bảo rằng anh không nghĩ tôi lại lẳng lơ đến thế.

Tặc lưỡi kết hôn với chồng già hơn tận 20 tuổi, đêm về ăn diện khiêu gợi, chủ động thân mật nhưng anh lại tức giận, đạp thẳng xuống giường rồi mắng là đồ lẳng lơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không thể tin được là chồng mình có thể nói ra điều đó. Chẳng lẽ tôi muốn gần gũi chồng mình cũng là lẳng lơ sao? Tôi đã làm tròn nhiệm vụ, chăm sóc cho con riêng của anh, vậy thì anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ. Hôm nay tôi đi làm nhưng không thể làm được việc gì, mỗi lần nghĩ đến câu nói của chồng là tôi lại ức nghẹn họng. Chẳng lẽ tôi đã sai khi lấy anh làm chồng sao?

Đêm tân hôn vừa lao vào nhau thì nghe tiếng đập cửa lẫn tiếng khóc thảm thương trước cửa phòng, tôi run rẩy không dám mở cửa, sợ bí mật của mình sẽ phá hỏng tất cả

Đêm tân hôn vừa lao vào nhau thì nghe tiếng đập cửa lẫn tiếng khóc thảm thương trước cửa phòng, tôi run rẩy không dám mở cửa, sợ bí mật của mình sẽ phá hỏng tất cả

Tôi đã giấu nhẹm quá khứ của mình để đi lấy chồng nên rất sợ khi nghe thấy âm thanh đáng sợ kia, liệu rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ bị phá hỏng?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 32 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 32 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ