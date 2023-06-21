Đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa thấy khuôn mặt của tiểu tam, tôi hốt hoảng kinh ngạc không tin về chuyện ấy

Tâm sự 21/06/2023 22:11

Đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa thấy khuôn mặt của tiểu tam đang núp sau giường, tôi hốt hoảng kinh ngạc không tin nổi chuyện ấy

Tôi và Mai chơi với nhau từ thời đi học, càng lớn thì tình cảm càng khắng khít. Thay vì học đại học như tôi thì sau khi tốt nghiệp phổ thông Mai lập gia đình rồi có hai con kháu khỉnh đáng yêu.

Tôi ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của bạn thân. Nhưng cô ấy lại thường thở than vợ chồng thường cãi vã. Chồng của Mai dù phong độ, điển trai lại nhiều tiền nên thường bị phụ nữ vây lấy. Cũng vì vậy mà nhiều lần cô ấy phải hùng hổ đi đánh ghen để giữ cha cho con, giữ mái ấm của mình.

 

Mai kể tôi nghe nhiều lần âm thầm đi giải quyết nhân tình của chồng. Nhưng lần này, cô bạn của tôi có phần e ngại, cứ lo lắng không yên. Cô ấy nói lần này chồng có vẻ yêu người phụ nữ này thật lòng, không phải tình một đêm qua đường. Mai thường thấy chồng cười một mình khi nhắn tin với cô ta, nhìn mặt là biết đang yêu đương.

Đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa thấy khuôn mặt của tiểu tam, tôi hốt hoảng kinh ngạc không tin về chuyện ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy bạn thân rầu rĩ khóc lóc, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô ấy. Mai muốn bắt chồng ngoại tình tại trận rồi ba mặt một lời. Tôi giúp bạn nhờ thám tử tư theo dõi chồng của cô ấy. Đến một hôm thì phát hiện chồng của Mai đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn. Tôi và Mai lập tức đến nơi.

Bạn tôi lần này không kiềm được cảm xúc, vừa khóc vừa đập cửa phòng khách sạn. Đến khi mở cửa, thì Mai lao vào định kéo ả nhân tình đang trốn phía sau chồng mình. Tôi sốc ngất khi thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đứng sau chồng của bạn thân là chị dâu của mình. Vừa thấy khuôn mặt hoảng hốt của chị, tôi rợn người kinh ngạc với chuyện bất ngờ trước mắt.

Chị dâu tôi là người phụ nữ đáng thương, sống khổ cực cam chịu bao năm bên anh trai tôi – người đàn ông gia trưởng tính khí khó khăn. Vậy mà giờ chị lại dám ngoại tình, nếu anh tôi biết thì chị chỉ có nước bỏ con mà đi.

Thấy tôi đơ người nhìn nhân tình của chồng, Mai cũng bắt đầu nhận ra chị dâu của tôi. Cô ấy nhìn tôi chết sững rồi vội lôi tôi ra khỏi phòng khách sạn. Hôm đó, tôi và cô bạn đều buồn đến đau lòng. Mai khóc vì người chồng phản bội, còn tôi khóc thương cho chị dâu của mình. Tôi không biết làm sao để giúp chị, nghĩ tới cảnh bị bị chồng đánh bầm cả người là tôi lại xót xa vô cùng.

Sau hôm đó, chồng của Mai đòi ly hôn vợ. Anh ta là tình cũ của chị dâu tôi, thấy chị sống khổ sở nên tình cảm cũ trỗi dậy, muốn bảo vệ người xưa. Mai khóc hết nước mắt, cô ấy không chịu nổi cảnh con cái mất cha.

Giờ tôi đứng giữa chẳng biết phải làm sao. Bí mật của chị dâu tôi phải giải quyết thế nào đây?

 

Thấy mẹ âm thầm dúi vào tay chị họ 15 cây vàng trong đám cưới, nghe được bí mật ấy, tôi bàng hoàng vô cùng

Thấy mẹ âm thầm dúi vào tay chị họ 15 cây vàng trong đám cưới, nghe được bí mật ấy, tôi bàng hoàng vô cùng

Tôi vô cùng kinh ngạc khi mẹ tiết lộ về sự thật năm xưa, còn số vàng bây giờ lại liên quan đến rắc rối trong gia đình tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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