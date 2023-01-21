Hí hửng ‘tăng ca’ với em thư kí đêm hôm, cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, anh sốc đứng nhìn người trước mặt với nụ cười đầy khinh bỉ

Hắn ngoan ngoãn được một thời gian đầu sau khi chị lui về. Nhưng sau đó, nhìn bạn bè hắn, có kẻ không bằng hắn mà còn một lúc cặp kè với cả chục em. Vậy mà hắn, không chỉ phong độ, tài giỏi mà còn khéo miệng nữa. Hắn không tán tỉnh, không liếc mắt đưa tình gì mà cũng còn ối cô xin c.hết. Hắn cho rằng đó chính là đặc ân mà ông trời ban cho hắn. Với lại, hắn vẫn có trách nhiệm với gia đình, với mẹ con chị, những cuộc vui kia với hắn cũng chỉ là qua đường cho vui mà thôi.

Hắn và chị lấy nhau cũng đã được 5 năm. Sau khi cùng hắn chung lưng đấu cật xây dựng được cơ ngơi đồ sộ ngày hôm nay thì chị lui về làm hậu phương vững chắc cho hắn. Giúp hắn chăm sóc con cái, phụng dưỡng bố mẹ, quản lý gia đình.

- Dạo này công ty nhiều việc quá em ạ, giải quyết không xuể nên anh phải ở lại công ty. Sẽ về khá muộn đấy, em phần cơm cho anh nhé!

Nghĩ được như vậy nên hắn tận dụng luôn của nhà trồng được. Em thư ký mới tuyển của hắn, chẳng phải là một cô nàng chân dài, da trắng, mặt xinh, dễ bảo đấy hay sao. Và hắn đã tận dụng những phút giây hiếm hoi ở công ty để được “tàu nhanh” với em thư ký nóng bỏng. Hắn cứ chắc mẩm là chị sẽ không bao giờ biết được vì chuyện này là bí mật của riêng hắn và nàng thư ký. Tuy nhiên, quỹ thời gian ít ỏi kia làm sao thỏa mãn được hắn. Vậy là hắn nghĩ ra cái trò tang ca để qua mặt chị. Nhưng tính sao cho lại với trời…

Ảnh minh họa: Internet

Giọng hắn có vẻ mệt mỏi qua điện thoại như để lấy lòng thương xót của chị. Hắn còn đ.ánh vào tâm lý của chị, thích ăn cơm chị nấu dù có bận rộn thế nào.

- Vâng, anh làm gì thì làm nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe để còn về nhà nhé!

Chị nhắc nhở hắn. Hắn ậm ừ rồi nhanh chóng cúp máy. Hắn không chờ lâu hơn được rồi. Tắt điện thoại, chị cười nhếch mép. Hắn đã bị tình ái vụng trộm làm cho mờ mắt thì làm sao biết được hàm ý của chị trong câu nói ấy. Hắn và chị là vợ chồng bao lâu nay, sự thay đổi của hắn lẽ nào chị còn không hiểu, không nhận ra hay sao đây. Hắn đã quá coi thường chị, nghĩ rằng chị ở nhà thì không thể biết được những việc hắn đã làm hay sao.

Hắn đã dặn nàng đợi sẵn lão ở văn phòng của hắn vì hắn giải quyết chút công việc thật. Xong việc một cái, hắn phi như điên về phòng. Hì hửng mở cánh cửa ra, thay vì hào hứng, mặt hắn ngắn tũn lại, xanh lét như tàu lá:

Ảnh minh họa: Internet

- Em… À vợ… sao lại ở đây? – Hắn lắp bắp

- Sợ anh tang ca mệt, mất sức nên em mang đồ ăn đến cho anh thôi mà! – Chị giễu cợt hắn

Lúc ấy, nàng thư ký của hắn mới bước ra, nhìn hắn ngập ngừng:

- Chị ấy… Biết hết rồi anh ạ!

Dứt lời, nàng cũng cúp đuôi đi luôn bỏ lại hắn như người bị trúng sét. Hắn không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Chị nhìn hắn không giận dữ nhưng cũng không dịu dàng, ánh mắt bình thản đến mức khiến tim hắn nghẹn lại. Hắn lí nhí câu xin lỗi. Chị không nói gì, chỉ cười nửa miệng rồi quay lưng đi thẳng. Hắn ngơ ngác không hiểu ý chị là gì. Đêm đó, hắn không dám về nhà.

Sáng hôm sau hắn trở về thì nhà cửa vắng tanh. Trên bàn là lá đơn ly hôn đã kí sẵn. Hốt hoảng, hắn nhấc điện thoại gọi cho chị nhưng thuê bao. Vội vã, hắn lao ra ngoài tìm chị. Hắn sai rồi, hắn không muốn đ.ánh đổi.