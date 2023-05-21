Hí hửng lấy chồng đại gia vàng đeo ngập người, đêm tân hôn, vừa nhìn thấy mặt người chồng, cô sợ hãi tông cửa bỏ chạy thẳng

Tâm sự 21/05/2023 19:19

Vui như mở cờ trong bụng vì lấy được chồng đại gia, Trang nghĩ mình xứng đáng rồi, chuẩn bị sẵn cuộc sống vô cùng ấm êm sau này.

Trang có ngoại hình ưa nhìn, lại tốt nghiệp đại học nên đặt mục tiêu phải lấy chồng đại gia, hoặc ít nhất là lấy đàn ông tài giỏi thành đạt. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu này nên đến năm 27 tuổi, Trang vẫn độc thân. Bạn bè xung quanh Trang đã có chồng con, họ khuyên cô đừng cầu toàn đòi hỏi, phụ nữ đẹp mấy cũng có thời. Nhưng Trang mặc kệ, cô không tin người ưu tú như mình lại không lấy chồng giàu có được.

Sau đó có người quen mai mối cho Trang lấy chồng Việt kiều. Họ nói người này tuy từng ly hôn nhưng rất giàu có, lại thành đạt với 2 công ty lớn. Nghe thế, Trang liền nuôi hy vọng. Cô nhắn tin, trò chuyện với vị đại gia này, khi nhìn thấy anh đẹp trai phong độ qua màn hình điện thoại gọi điện thì cô càng vừa ý.

Hí hửng lấy chồng đại gia vàng đeo ngập người, đêm tân hôn, vừa nhìn thấy mặt người chồng, cô sợ hãi tông cửa bỏ chạy thẳng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian yêu đương qua mạng thì vị đại gia kia cầu hôn, Trang vui mừng đồng ý. Cô đồng ý để anh lo hết thủ tục kết hôn rồi rước cô sang nước ngoài. Dù vậy, anh ấy nói chưa thể về nước để làm đám cưới cùng cô. Trang tỏ ra hiểu chuyện thông cảm cho chồng tương lai, một mình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mọi chi tiêu, sắm sửa cho lễ cưới đều được vị đại gia kia trả không tiếc tiền. Tài khoản của Trang tăng vèo lên con số khiến cô há hốc kinh ngạc. Trang hài lòng nghĩ, phải lấy chồng giàu thế này thì cả đời cô mới ấm êm được.

 

Không ngờ, đến ngày cưới, vị đại gia của Trang vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy nói vì công việc nên trễ chuyến bay. Trang dù tủi thân khi đám cưới không có chú rể nhưng vẫn thấy tự hào khi đeo vàng đầy cổ khiến ai cũng xuýt xoa lấy chồng đại gia thật sướng.

Hí hửng lấy chồng đại gia vàng đeo ngập người, đêm tân hôn, vừa nhìn thấy mặt người chồng, cô sợ hãi tông cửa bỏ chạy thẳng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đám cưới kết thúc, Trang được tài xế đưa về biệt thự sang trọng. Đêm tân hôn, Trang ngồi đợi chú rể về. Đến đêm khuya, có người mở cửa, Trang hồi nộp đợi khoảnh khắc vợ chồng gặp nhau. Nhưng khi đèn được bật lên thì Trang hoảng hồn tái mặt.

Người đàn ông đang đứng giữa phòng không phải là người phong độ, đẹp trai mà cô thường xuyên nói chuyện cùng. Chồng cô bây giờ là một lão già U60, mặt mày nhăn nhúm, đọc tóc bạc trắng. Thấy Trang hoảng hốt định la lên thất thanh thì ông ta vội nói:

“Anh là chồng em đây. Vì sợ em chê anh già nên anh phải mướn người để gọi video call với em. Nhưng anh mới là người nhắn tin với em mỗi ngày. Giờ mình là vợ chồng rồi, em phải chấp nhận anh”.

Trang kinh sợ tột cùng, cô tông cửa lao thẳng ra khỏi phòng tân hôn. Với Trang, đó là đêm tân hôn kinh hoàng nhất cô từng trải qua. Dù sau này cô đã đơn phương ly hôn chồng nhưng cô vẫn còn thấy sợ hãi, vì mê giàu sang mà cô bị lừa đau đớn, nhém chút nữa là cả đời phải hối hận.

 

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