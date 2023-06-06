Hé lộ cách tận hưởng 'cuộc yêu', cả hai vẫn 'thăng hoa nồng cháy' khi chàng có kích thước 'cậu bé' khiêm tốn

Để có thể 'kích thích tột độ' trong 'cuộc ân ái' dù đối tác có 'cậu nhỏ' có kích thước khiêm tốn, chị em đừng nên bỏ qua 3 bí kíp dưới đây.

Nỗi ám ảnh về kích thước dương vật ở nam giới cũng tương tự như khi phụ nữ nghĩ về vòng 1. Nữ giới luôn cảm thấy “mặc cảm” nếu kích cỡ vòng 1 của mình khá nhỏ bé. Nhưng liệu kích cỡ dương vật có quyết định khoái cảm của phụ nữ khi "yêu"? Drasa và Vasili, nhà khoa học ở Tirana, Albania đã khảo sát 1275 phụ nữ có trải nghiệm thường xuyên trong chuyện chăn gối. Kết quả cho thấy, có 35% phụ nữ đồng ý rằng họ có thể đạt cực khoái nhiều hơn nếu bạn tình có dương vật dài hơn mức trung bình. Nhưng 65% người còn lại cho rằng họ vẫn có thể “lên đỉnh” khi quan hệ qua đường âm đạo với “cậu nhỏ” chỉ có kích cỡ trung bình.

Ảnh minh họa: Internet Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, dương vật có kích cỡ lớn hơn có thể giúp nữ giới đạt cực khoái dễ dàng hơn. Nhưng điều này không liên quan đến cực khoái âm vật ở tất cả nữ giới khi quan hệ, mà lập luận trên giải thích rằng, phụ nữ có ham muốn tình dục lớn thường có xu hướng thích dương vật dài hơn. Tuy nhiên nỗi ám ảnh về kích cỡ “súng” đã khiến không ít cánh mày râu cảm thấy tự ti khi ân ái. Dưới đây là những cách giúp nam giới có thể giúp đối tác lên đỉnh khi “yêu” dù bạn chỉ sở hữu “cậu nhỏ” khiêm tốn.

“Đầu tư” hơn cho màn dạo đầu Nguyên tắc đầu tiên khi “yêu” đó là dành nhiều thời gian hơn cho màn dạo đầu để kích thích khoái cảm cho cả hai. Hãy nhớ rằng, càng nhận được nhiều kích thích tình dục, “cậu nhỏ” sẽ đạt sự cương cứng tốt hơn, giúp chị em hưng phấn hơn khi bắt đầu quá trình “xâm nhập”. Ảnh minh họa: Internet Áp dụng tư thế doggy Khi đối tác của bạn “thâm nhập” từ phía sau trong tư thế doggy sẽ giúp “cậu bé” tiến vào sâu hơn. Để gia tăng khoái cảm mãnh liệt hơn cho cả hai, chị em cũng có thể bắt chéo chân khi “hành sự”. Nếu bạn thích “yêu” truyền thống, bạn có thể đặt hông lên một chiếc gối để “cậu nhỏ” thâm nhập sâu hơn. Ảnh minh họa: Internet Đừng bỏ qua oral sex Quan hệ bằng miệng có thể khiến đối tác cảm thấy thoải mái và tự tin hơn rất nhiều nếu anh ấy sở hữu “súng” với kích cỡ khá khiêm tốn. Hãy hỏi chàng các vị trí mà anh ấy muốn bạn chạm vào khi ân ái hoặc cách để khiến mọi giác quan của chàng phải tê liệt; sự tinh tế này của bạn sẽ mang lại khoái cảm cực độ cho chàng thay vì phải tự “mò mẫm” theo suy nghĩ của mình. Nguồn: https://www.thehealthsite.com/sexual-health/how-to-have-the-best-sex-of-your-life-if-your-partner-has-a-small-penis-t0118/

Suýt mất chồng vì mẹ dạy “Sex là hư” Ngay từ khi mới lên 5, khi xem phim có cảnh nam nữ hôn nhau là mẹ bắt tôi quay mặt đi hoặc nhắm mắt lại. Lớn thêm chút nữa, tôi biết cách che mắt nhưng vẫn có thể nhìn cảnh phim “cấm” qua kẽ hở giữa các ngón tay.

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