Háo hức ‘động phòng’ sau 1 năm xa cách, đang chuẩn bị ‘lâm trận’, chồng buột miệng nói một câu khiến tôi sững sờ

Ở thời buổi này, bằng cấp cũng không phải điều quá quan trọng nên nhờ nhanh nhẹn tháo vát, anh cũng gọi là có chút chức trong một công ty thực phẩm. Tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một người quen. Quả thực, ngay từ lần đầu gặp nhau, cả hai đứa tôi dường như đã trúng phải tiếng sét ái tình.

Ảnh minh họa: Internet

Quốc kém tôi 3 tuổi và đó cũng chính là lý do ban đầu tôi khá do dự có nên tiến đến với anh. Dù là người phụ nữ hiện đại song tôi cũng biết được sự trớ trêu của tuổi tác, khi vốn dĩ phụ nữ thường già hơn so với đàn ông cùng tuổi, đằng này còn là một cậu trai kém tôi những 3 tuổi.