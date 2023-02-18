Háo hức ‘động phòng’ sau 1 năm xa cách, đang chuẩn bị ‘lâm trận’, chồng buột miệng nói một câu khiến tôi sững sờ

Quốc là người đàn ông có đầu óc, có chí khí. Thế nhưng gia đình không có điều kiện nên thậm chí anh phải dang dở chuyện học đại học vào năm 2, khi bố anh, lao động chính trong nhà gặp phải tai nạn. Anh bỏ dở việc học tại một trường đại học thuộc top để đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình và nuôi các em.

Ngày quyết định lấy Quốc, tôi vấp phải sự ngăn cản lớn đến từ phía mẹ. Nói là ngăn cản cũng không đúng lắm, chính xác hơn là mẹ muốn tôi suy nghĩ thật kỹ về chuyện cả đời này. Tôi biết không phải tự dưng mà mẹ nói vậy.

Quốc kém tôi 3 tuổi và đó cũng chính là lý do ban đầu tôi khá do dự có nên tiến đến với anh. Dù là người phụ nữ hiện đại song tôi cũng biết được sự trớ trêu của tuổi tác, khi vốn dĩ phụ nữ thường già hơn so với đàn ông cùng tuổi, đằng này còn là một cậu trai kém tôi những 3 tuổi.

Ở thời buổi này, bằng cấp cũng không phải điều quá quan trọng nên nhờ nhanh nhẹn tháo vát, anh cũng gọi là có chút chức trong một công ty thực phẩm. Tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một người quen. Quả thực, ngay từ lần đầu gặp nhau, cả hai đứa tôi dường như đã trúng phải tiếng sét ái tình.

Thế nhưng rồi trái tim ấy sao có thể cưỡng lại được sự bồi hồi xuyến xao. Tôi và Quốc chính thức hẹn hò, chính thức xưng anh-em rồi kết hôn trong sự bất ngờ của khá nhiều người.

Vị thầy bói mà mẹ từng xem nói rằng tôi sẽ khổ nếu quyết định lấy Quốc. Thực lòng, điều đó không phải tôi không biết trước. Sau kết hôn, tôi động viên chồng quay lại học tiếp, hoàn thành chương trình đại học. Trong 2 năm đó, phần lớn các khoản chi tiêu trong nhà đều là do tôi gánh vác, số tiền anh làm thêm được dành để chi tiêu cho việc học hành. Ngày anh nhận chiếc bằng tốt nghiệp cũng là lúc bé đầu của chúng tôi chào đời.

Nhà có thêm thành viên mới, chồng đã hoàn thành xong việc học, chúng tôi đón nhận những niềm vui mới trong tâm trạng vừa mừng vừa lo. Thế rồi một cơ hội chợt đến khi người thầy dạy cấp 3 khá thân với tôi có chia sẻ về việc tuyển dụng kỹ sự đi Nhật làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc phù hợp với chuyên ngành chồng tôi theo học, thu nhập lại cũng khá, chưa tăng ca được khoảng 45-50 triệu đồng và quan trọng sau 1-2 năm sẽ được tạo điều kiện để bảo lãnh vợ con sang cùng.

Có ai muốn phải sống xa gia đình của mình song hơn ai hết, chúng tôi biết đâu là điều cần cho tương lai. Tôi đồng ý để chồng đi phát triển sự nghiệp với những mong anh sẽ khẳng định được mình và phần nào gây dựng được chút vốn liếng.

Thời gian đầu, chúng tôi gần như trò chuyện tất cả những lúc anh được nghỉ. Thế rồi công việc bận rộn hơn, anh bắt đầu quen với cuộc sống ở đó, tăng ca nhiều hơn, những cuộc trò chuyện, tin nhắn cũng dần vơi. Sau khoảng 1 năm, vì nhiều lý do nên anh nói chuyện bảo lãnh vợ con sang Nhật được lùi lại một thời điểm khác phù hợp hơn. Tôi nghĩ điều này cũng đúng, quan trọng là bên đó anh phải ổn định được mới đưa mẹ con tôi sang.

Thế rồi chồng thông báo sẽ về Việt Nam một thời gian để thăm gia đình. Háo hức, chờ đợi, tủi tủi hờn hờn là tất cả tâm trạng của tôi khi đó. Ngày gặp chồng ở sân bay, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn chồng rồi nhìn lại mình. Trông anh béo ra, trắng và còn phong độ hơn ngày trước còn tôi thì đúng chuẩn một bà mẹ bỉm sữa ở nhà.

Tôi cố nhủ lòng rằng tất cả âu cũng là vì con cái, vì gia đình. Đêm hôm đó, tôi nấu một bữa cơm thật ngon toàn là món anh thích, nhanh nhanh chóng chóng cho con đi ngủ để hai vợ chồng có thể "tâm sự". Đã bao lâu hai vợ chồng mới có một đêm "tân hôn" như này, vậy mà lòng tôi lại chát đắng.

Một chút men rượu khiến cho cả tôi và chồng trở nên khí thế hơn khi chuẩn bị "lâm trận". Thế nhưng sau màn dạo đầu đầy cảm xúc, anh bỗng khựng lại rồi thắc mắc về cơ thể tôi.

"Em lên cân à"

"Sao cai sữa xong chỉ còn con ốc vặn thế này".

Tôi cố tỏ ra bình thường và coi như đó chỉ là vì anh hơi vô tâm. Thế nhưng khi vào trận, tôi ngớ người khi anh bỗng phát ra một cái tên bằng tiếng Nhật. Điều này khiến tôi những ngày sau đó vẫn không thể nào thôi bất an.

Tôi tìm hiểu thì biết có một người kết bạn facebook với anh ở bên Nhật và có tên như vậy. Thúy cảm của một người phụ nữ, một người vợ mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Mối quan hệ giữa họ là gì? Liệu anh có làm điều gì mờ ám sau lưng tôi không và liệu đó có phải là lý do anh trì hoãn chuyện bảo lãnh mẹ con tôi sang đó?