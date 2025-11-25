Hàng xóm báo tin có 'người lạ ngồi canh' trước cửa nhà mỗi đêm, tôi 'hoảng sợ' lắp camera, 'bật khóc nức nở' khi nhận ra 'danh tính người đó'

Tâm sự 25/11/2025 22:35

Tôi quyết định đi khám rồi chết điếng khi nghe tin mình không thể mang thai. Tôi khóc hết nước mắt, quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi là người tốt, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bắt anh sống cuộc đời không con cháu cả đời này.

Tôi từng có một khoảng thời gian hạnh phúc vì yêu và được yêu. Chúng tôi yêu nhau rồi tổ chức đám cưới. Để có thể thành vợ chồng, chúng tôi phải trải qua không ít khó khăn. Tôi là trẻ mồ côi, được một người phụ nữ hiếm muộn nhận về nuôi. Tôi không học hành nhiều, lớn lên phụ giúp mẹ nuôi buôn bán nhỏ tại nhà.

Tôi gặp Quý trong một lần tình cờ. Anh ấy là con trai một trong gia đình khá giả, có cha mẹ làm nghề giáo. Tất nhiên gia đình anh ấy không chấp nhận tôi. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, kiên trì chứng minh tình yêu của mình. Đến ngày có thể lấy được nhau, tôi và chồng trào nước mắt hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với tôi lâu. 3 năm lấy nhau, tôi không thể mang thai. Gia đình chồng gay gắt oán trách tôi, còn trách cả chồng tôi. Dù sao Quý cũng là con trai một, bố mẹ anh đương nhiên mong ngày có cháu.

Hàng xóm báo tin có 'người lạ ngồi canh' trước cửa nhà mỗi đêm, tôi 'hoảng sợ' lắp camera, 'bật khóc nức nở' khi nhận ra 'danh tính người đó' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định đi khám rồi chết điếng khi nghe tin mình không thể mang thai. Tôi khóc hết nước mắt, quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi là người tốt, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bắt anh sống cuộc đời không con cháu cả đời này.

Nhưng chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Đến một ngày khi không còn chịu nổi nữa, tôi dọn đồ bỏ đi. Tôi chỉ để lại đơn ly hôn đã ký và kết quả khám bệnh của mình. Chắc có lẽ chồng tôi cũng đã chán nản, căng thẳng với áp lực từ gia đình, sau đó anh cũng đồng ý ly hôn. Ngày gặp nhau ở tòa, tôi và chồng giấu trong lòng nỗi thống khổ cùng cực. Sau đó, Quý còn lén chuyển cho tôi số tiền 1 tỷ, nói tôi phải cố gắng sống thật tốt.

Tôi chuyển đến nhà mới, cách nhà chồng cũ 1 tiếng đi xe máy. Nhưng cứ đến đêm là tôi lại nghe trước cổng có tiếng xe cùng âm thanh lạ. Tôi nghe hàng xóm nói có một người đàn ông hay ngồi trước cổng nhà tôi mỗi đêm. Vì mới chuyển đến lại ở một mình nên tôi sợ lắm. Tôi lắp camera để xem đó là ai. Đến khi nhìn hình ảnh trong camera thu lại, tôi bật khóc nức nở.

Đó là người chồng cũ của tôi. Anh mỗi đêm đều đến ngồi trước cửa nhà tôi nhưng không thể vào. Chúng tôi vẫn còn nhớ thương nhau nhưng không thể gặp nhau. Liệu tôi có thể một lần ích kỷ giữ anh lại được không?

Nửa đêm liên hoan về, tôi 'bất ngờ' thấy 'người đàn ông lù lù' đứng trước mặt, 'bật đèn lên' thì 'hốt hoảng' nhận ra danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi 'bất ngờ' thấy 'người đàn ông lù lù' đứng trước mặt, 'bật đèn lên' thì 'hốt hoảng' nhận ra danh tính

Từ sau khi ly hôn chồng, tôi được nhiều người ngỏ ý theo đuổi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, tôi sợ con chưa kịp thích ứng sẽ bị tổn thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Tâm sự 30 phút trước
Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Tâm sự 31 phút trước
Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Tâm sự 31 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 32 phút trước
Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Tâm sự 32 phút trước
Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Tâm sự 33 phút trước
Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tâm sự 34 phút trước
Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Tâm sự 34 phút trước
Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Tâm sự 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt