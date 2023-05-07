Ham kết hôn 'chủ tịch' 'soái ca' chẳng sai, nhưng người đàn ông 'vàng mười' của chị em ở đây mới là ‘chân ái’, lấy được 'sướng như bà hoàng'

Tâm sự 07/05/2023 03:27

Phụ nữ luôn có quyền ước vọng cả đời hạnh phúc, nhất là ở tiêu chí chọn bạn trai đến bạn đời. Những người đàn ông sau đây chính là 'vàng mười'.

Là phụ nữ, có 3 điều quan trọng nhất. Chọn một công việc để làm, chọn một đam mê để theo đuổi, chọn một người đàn ông để yêu. Giữa hàng triệu người đàn ông, chúng ta sẽ chỉ chọn ra một người để trở thành bạn đời của mình. Vì thế, hãy đọc những bí quyết dưới đây để tìm được một người bạn đời lý tưởng nhé!

Người nói ít làm nhiều

Đàn ông thường quan trọng kết quả hơn là những lời hứa hẹn. Trong tình yêu, họ thường chứng minh tình cảm của mình bằng hành động thực tế. Hãy lựa chọn những người đàn ông nói ít làm nhiều, thay vì những người thích hứa suông rồi để đó.

Ham kết hôn 'chủ tịch' 'soái ca' chẳng sai, nhưng người đàn ông 'vàng mười' của chị em ở đây mới là ‘chân ái’, lấy được 'sướng như bà hoàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đam mê với công việc

Đối với đàn ông, sự nghiệp luôn là một mốc mà họ bắt buộc phải theo đuổi. Nếu chàng nói với bạn: “Anh chỉ thích một cuộc sống bình thường, anh có thể ở nhà nội trợ” thì trong công việc, chàng sẽ không có sự cầu tiến. Ngược lại, người đàn ông luôn xem trọng công việc, có tầm nhìn xa và hướng tới mục tiêu nhất định thường sẽ đạt được thành công. Họ có nguồn năng lượng dồi dào, cho dù gặp khó khăn cũng sẽ tìm hướng để giải quyết. Nếu lấy mẫu người này, bạn sẽ có một cuộc sống sung túc.

Ham kết hôn 'chủ tịch' 'soái ca' chẳng sai, nhưng người đàn ông 'vàng mười' của chị em ở đây mới là ‘chân ái’, lấy được 'sướng như bà hoàng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người luôn hỗ trợ tiền cho bạn

Nếu bạn kết hôn với một người đàn ông giàu có nhưng lại bị quản lý chi tiêu nghiêm ngặt thì chứng tỏ chàng vẫn chưa đủ tin tưởng ở bạn. Khi yêu nhau, nếu chàng thoải mái với bạn về vấn đề tiền bạc thì xin chúc mừng, chàng sẽ không bao giờ tính toán chi li với bạn. Người đàn ông thật lòng yêu thương bạn sẽ muốn mang lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Việc lo lắng cho bạn trong khả năng của họ cũng chứng tỏ tình cảm mà họ dành cho bạn.

Luôn tôn trọng gia đình bạn

Sau khi kết hôn, gia đình bạn cũng là gia đình chàng. Chính vì vậy, hãy nhìn vào cách mà chàng đối xử với bố mẹ và những người xung quanh bạn. Tưởng chừng là vấn đề nhỏ nhưng đây lại là một chuyện rất quan trọng. Bởi cuộc sống muôn màu muôn vẻ, khi gặp biến cố, người đàn ông có trách nhiệm sẽ che chở cho bạn. Giúp bạn giẩm bớt gánh nặng cuộc sống.

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