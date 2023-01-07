Gửi địa chỉ khách sạn cho người tình, nào ngờ nhầm sang số của chồng, lát sau vợ bàng hoàng trước tin nhắn trả lời kỳ lạ, phát hiện một bí mật khủng khiếp khác

Tâm sự 07/01/2023 22:05

Cô đặt phòng ở khách sạn, quyết định hẹn bạn trai tới để hai người có chút không gian riêng tư nào ngờ lại nhắn nhầm cho chồng, để rồi giật mình trước một bí mật khác.

Lan và Bình kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, vì lợi ích kinh tế của hai dòng họ. Bởi thế, cơ bản là giữa họ không có tình yêu. Từng có lúc hai người muốn ly hôn, nhưng cân lên đặt xuống, họ lại cảm thấy không nên làm vậy vì không muốn bố mẹ hai bên buồn lòng.

Tình cảm vợ chồng tốt đẹp chắc chắn sẽ là thứ gia vị giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tình cảm nhạt nhòa sẽ cản trở cuộc sống vợ chồng. Mặc dù hai người là vợ chồng kiểu mẫu trong mắt người ngoài, nhưng ở nhà họ có nhiều lúc bất đồng quan điểm và xảy ra cãi vã.

Gần đây Lan hay làm thêm giờ về muộn, vì vậy cô muốn thuê một căn hộ ở gần công ty cho tiện đi lại, nhưng Bình không đồng ý. Anh cho rằng dù thuê nhà như vậy thuận tiện cho việc di chuyển của Lan đến chỗ làm, nhưng bố mẹ hai bên sẽ thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với hai người, tại sao hai đứa lại ở riêng.

 

Lan cảm thấy Bình lo chuyện không đâu, chỉ cần không cho bố mẹ biết là đủ. Nhưng Bình nói rằng ba mẹ thường xuyên đến chơi thì làm sao lại không phát hiện ra. Hai bên cãi nhau vì chuyện này, cả hai đều thấy mình không được tôn trọng.

Gửi địa chỉ khách sạn cho người tình, nào ngờ nhầm sang số của chồng, lát sau vợ bàng hoàng trước tin nhắn trả lời kỳ lạ, phát hiện một bí mật khủng khiếp khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở công ty của Lan có một nhân sự mới. Đó là một chàng trai đẹp, Lan cảm thấy cậu ấy rất giống mối tình đầu của mình nên đột nhiên xao động.

Vì đồng nghiệp mới đến nên cô đưa cậu ấy đi làm quen với mọi người và hướng dẫn quy trình làm việc. Lan rất vui, cô cảm thấy đây là cơ hội để tiếp xúc với anh chàng đẹp trai này. Chẳng hiểu vì sao, cô đã giấu nhẹm chuyện mình là phụ nữ đã kết hôn.

Có thể là do đồng nghiệp mới, tâm trạng của Lan trở nên rất tốt. Buổi tối đi làm về, nhìn thấy Bình đang ngồi xem TV, Lan không buồn quan tâm. Dần dần, cô bắt đầu mong được đi làm mỗi ngày, cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cậu đồng nghiệp ấy là một ngày đã thật rạng rỡ.

Hai người trở nên thân thiết và bị hút vào nhau. Lan bắt đầu về nhà muộn sau khi tan sở. Cô ở lại làm thêm cùng chàng đồng nghiệp mới.

Một ngày, Bình gọi cho Lan và hỏi: "Em vẫn đang làm thêm giờ à?". Lan nói: "Vâng, đợt này công ty rất nhiều việc".

- "Đợi một chút, anh đến ngay rồi vợ chồng mình cùng về", Bình nói.

Lan có chút lo lắng, cô không muốn hai người đàn ông đó gặp nhau.

Bình tới, gặp cả chàng đồng nghiệp của Lan. Sau khi chào hỏi, Bình nói: "Công việc vất vả nhỉ, vợ anh luôn làm thêm giờ đến khuya như vậy đấy, và anh luôn đến đón chị ấy". Đồng nghiệp không nói gì, chỉ thu dọn đồ đạc rồi về. Lan cảm thấy hơi xấu hổ.

Sau đó, cậu đồng nghiệp và Lan bắt đầu giữ khoảng cách nhất định. Đôi khi Lan cảm thấy lẽ ra chồng cô hôm ấy không nên đến thì hơn. Bây giờ mọi chuyện ra như thế, cô vẫn quyết định sẽ giải thích với cậu đồng nghiệp. Kể từ đó, hai người trở thành bạn thân của nhau.

Lúc đầu, họ không có ý vượt quá giới hạn, nhưng một thời gian trôi qua, tình cảm đã thoát ra ngoài lý trí, hai người không ngừng nghĩ về nhau. Thế rồi một ngày, Lan đặt phòng ở khách sạn, cô quyết định hẹn bạn trai tới để hai người có chút không gian riêng tư.

Lan nhắn tin gửi địa điểm cho bạn trai, nhưng một lúc sau, tin nhắn có người trả lời. Cô vô cùng sửng sốt khi xem tin này, vì người trả lời lại là chồng mình. Hóa ra cô gửi tin đến nhầm người. Bình nhắn: "Anh không đến được đâu, tối nay có trò chơi rồi. Con hổ cái nhà anh cũng làm thêm giờ tối nay".

Gửi địa chỉ khách sạn cho người tình, nào ngờ nhầm sang số của chồng, lát sau vợ bàng hoàng trước tin nhắn trả lời kỳ lạ, phát hiện một bí mật khủng khiếp khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy tin nhắn này, Lan ngay lập tức thấy rằng sự lừa dối của mình chẳng là gì cả. Cô viết lại: "Thế à! Anh không đọc tin nhắn xem ai gửi mà đã trả lời sao?". Bối rối xóa đi viết lại đôi lần, bên kia nói: "Cô thì không lừa dối à? Đáng xấu hổ! Lần trước gặp tôi biết cô có chuyện với thằng đó rồi".

"Nếu vậy thì ly hôn đi", Lan đáp.

Sau đó họ làm thủ tục ly hôn, cảm thấy không thể cố gắng thêm được ngày nào nữa dù là vì hai bên gia đình.

Không chung thủy trong hôn nhân là điều phiền muộn nhất, cũng là điều dễ khiến đôi bên mất nhau nhất. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân và trong suốt chặng đường hôn nhân, nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài tình yêu và sự thực tâm mong muốn gắn bó, thì có thể cuộc hôn nhân của bạn rồi sẽ không kết thúc tốt đẹp.

Sự xuất hiện bất ngờ của cô hàng xóm trong ngày chia gia tài làm gia đình tôi hoàn toàn xáo trộn

Sự xuất hiện bất ngờ của cô hàng xóm trong ngày chia gia tài làm gia đình tôi hoàn toàn xáo trộn

Dù em trai tôi hoàn toàn phản đối sự phân chia này, nhưng bố vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch đã vạch ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu vợ chồng ngoại tình nhân tình ly hôn tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích