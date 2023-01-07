Về ra mắt bố mẹ bạn trai, cô hàng xóm vô tình tiết lộ chuyện động trời khiến tôi liền hoãn lại kế hoạch đám cưới

Sau khi nghỉ buổi trưa, tôi đi bộ ra quán tạp hóa gần nhà để mua ít bánh ngọt thì biết được bí mật động trời của bạn trai.

Tôi và Hùng gặp nhau trong một trường hợp oái oăm. Chúng tôi tông xe vào nhau lúc đi đường nhưng Hùng định chối bỏ trách nhiệm. Tính tôi nóng nảy, thẳng thắn nên mới ép được Hùng bồi thường tiền sửa xe và khám chữa chân cho mình. Vậy mà sau đó, càng nói chuyện, chúng tôi lại càng thấy hợp ý nhau. Vì đều là dân tỉnh lẻ đến thành phố lập nghiệp nên tôi và Hùng tìm được điểm tương đồng. Chúng tôi thường đi ăn, đi chơi. Dù Hùng không ngỏ lời yêu nhưng mối quan hệ của tôi và anh vẫn tiến triển một cách thuận lợi. Giữa năm nay, tôi đã chuyển đến sống chung nhà trọ với Hùng để giảm chi phí sinh hoạt, cũng như thuận tiện chăm sóc nhau.

Ảnh minh họa: Internet Vào dịp Tết Dương Lịch, vì được nghỉ làm 3 ngày nên Hùng dẫn tôi về quê anh chơi, ra mắt bố mẹ anh. Nhà anh ai cũng nhiệt tình, vui vẻ, đón tiếp tôi chu đáo. Sau khi nghỉ buổi trưa, tôi đi bộ ra quán tạp hóa gần nhà Hùng để mua ít bánh ngọt. Vì bạn trai còn đang say ngủ nên tôi cũng không báo với anh mà tự đi. Cô hàng xóm bán tạp hóa cũng nhiệt tình hỏi han. Khi biết tôi là bạn gái cũng là vợ sắp cưới của Hùng, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi cô ấy hỏi: "Con đã gặp 2 đứa nhỏ, con của Hùng chưa?". Tôi cười, cho rằng cô ấy nhầm chồng sắp cưới của mình với một ai tên Hùng khác. Bởi Hùng chưa bao giờ kể về chuyện con cái của mình. Anh ấy luôn nói mình là trai tân.

Nhưng cô hàng xóm lại lắc đầu, kể chuyện Hùng từng kết hôn, đã có 2 đứa con với vợ cũ mới ly hôn. Vì sát nhà nên cô ấy biết rõ tường tận, Hùng là một gã đàn ông keo kiệt với vợ con nhưng lại ngọt ngào, dẻo miệng với người ngoài. Vợ cũ của anh vì không chịu được bản tính trăng hoa của chồng nên mới ly hôn, một mình nuôi nấng 2 đứa con nhỏ vì Hùng không chịu nhận chăm sóc bé nào. Ảnh minh họa: Internet Những gì cô hàng xóm nói khiến đầu óc tôi quay cuồng. Vậy mà Hùng lại nói dối, dắt mũi tôi một cách ngoạn mục suốt cả năm qua. Nghĩ lại, dù sống chung nửa năm nay nhưng Hùng chưa bao giờ trả tiền nhà, cũng không hề mua sắm cho tôi, tôi càng tin tưởng lời cô hàng xóm hơn. Và một người đàn ông sẵn sàng từ chối nuôi con mình chỉ để rảnh rang tìm hiểu các mối quan hệ khác thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ lúc về, tôi cứ nghĩ mãi về lời của cô hàng xóm. Tôi có nên tiếp tục với Hùng nữa không? Hay thẳng thắn hỏi rõ Hùng về những suy nghĩ của mình rồi tính tiếp. Tôi chỉ sợ Hùng lại giấu giếm, tiếp tục lừa dối tôi thôi.

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