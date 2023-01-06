Bất lực vì mẹ chồng thích soi mói, lục lọi đồ đạc trong phòng, con dâu cao tay, bí mật làm một việc khiến mẹ chồng tái mét

Tâm sự 06/01/2023 20:46

Từ ngày về làm dâu, nhất cử nhất động của em đều bị mẹ chồng để ý và góp ý liên tục. Ngay cả chuyện nấu nướng, dọn dẹp thế nào, bà cũng không hài lòng.

Hương năm nay 27 tuổi, mới lấy chồng được hơn 1 năm và hiện đang mang bầu 6 tháng. Chồng Hương làm ở một cơ quan nhà nước, lương thưởng không cao nhưng được cái công việc ổn định. Hương làm ở doanh nghiệp tư nhân, lương gấp rưỡi chồng.

Ngay từ khi mới gặp, bố mẹ chồng đã không có thiện cảm với Hương. Họ chê Hương gầy gò, nhỏ thó, con nhà nghèo. Đến lúc Hương về làm dâu rồi, thỉnh thoảng mẹ chồng Hương vẫn nhắc chuyện trước chồng Hương từng yêu chị Hà (người yêu cũ của chồng Hương) tiểu thư con nhà giàu nứt vách, bất động sản rải khắp tỉnh, làm Hương chạnh lòng ghê lắm.

Từ ngày về làm dâu, nhất cử nhất động của Hương đều bị mẹ chồng để ý và góp ý liên tục. Bà nói không thích Hương mặc váy, trang điểm đẹp đi làm, chỉ cho Hương mặc quần tây, áo sơ mi thôi. “Đàn bà lấy chồng rồi, ăn mặc đẹp để trai nói nhìn à”, bà nói. Ngay cả chuyện Hương nấu nướng, dọn dẹp thế nào, bà cũng không hài lòng.

 

Bất lực vì mẹ chồng thích soi mói, lục lọi đồ đạc trong phòng, con dâu cao tay, bí mật làm một việc khiến mẹ chồng tái mét - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, bà còn có một thói quen lạ đời là thường xuyên vào phòng vợ chồng Hương soi mói, lục lọi đồ đạc. Một lần Hương về nhà ngoại chơi, đến lúc quay về, Hương thấy mẹ chồng vội vàng bước ra khỏi phòng Hương, gương mặt có chút hốt hoảng. Lúc Hương vào phòng, mở tủ thì thấy đồ đạc, phấn son, bông tai bị bới tung hết cả.

Hương nhờ chồng góp ý chuyện này thì bà cãi bay cãi biến, nói rằng thấy phòng Hương bụi, bẩn nên chỉ vào dọn dẹp. Chồng Hương thì nghe lời mẹ nên mắng Hương đặt điều rồi đổ tại chuột, mèo trong nhà. Chuột, mèo trong nhà Hương làm gì biết mở ngăn kéo có khoá đâu!

Mẹ chồng Hương vẫn tiếp tục thói quen lục lọi đồ đạc của Hương nhiều lần. Có những chiếc áo Hương mới mặc được 1 lần cũng mất tăm. Hương quyết làm chuyện này cho ra nhẽ. Hương nhờ người bạn đến lắp một chiếc camera ở góc khuất trong phòng ngủ của vợ chồng Hương.

Bất lực vì mẹ chồng thích soi mói, lục lọi đồ đạc trong phòng, con dâu cao tay, bí mật làm một việc khiến mẹ chồng tái mét - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, Hương sang nhà bạn chơi về nhà thấy trong phòng "khang khác", Hương liền mở phần mềm camera ra xem lại. Không nằm ngoài suy đoán của Hương, mẹ chồng Hương vào phòng, đóng chặt cửa lại rồi thoả sức lục lọi. Không những xem từng chiếc áo, bà còn mở từng lọ mỹ phẩm của Hương lên hít lấy hít để.

Hương âm thầm cắt đoạn clip quý giá này và chiếu lên TV cho cả chồng và mẹ chồng Hương để “ba mặt một nhời”, giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Hương không muốn mang tiếng là đổ tiếng oan cho mẹ chồng. Mẹ chồng Hương xem được đoạn clip thì mặt tái mét, lắp bắp một hồi. Hương là dâu mới nên không nói gì cả.

Chồng Hương biết rõ ngọn ngành đã tin rằng Hương nói sự thật nên lớn tiếng trách móc mẹ chồng Hương. Mẹ chồng Hương đến lúc đấy mới thừa nhận rằng mẹ hay vào phòng vợ chồng Hương để dọn dẹp. Mẹ thấy Hương ăn mặc lôi thôi nên đã vứt bỏ một số quần áo mà bà thấy không phù hợp. Thấy mẹ chồng nói thế, chồng Hương đùng đùng nổi giận mắng mẹ chồng Hương vứt đồ mà chẳng hỏi ý kiến của Hương. Hai người đôi co một hồi. Chồng Hương to tiếng và đã đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ chồng Hương đuối lý nên lăn đùng ra ăn vạ, mắng rằng chồng Hương có vợ quên mẹ, đội vợ lên đầu…Bà cũng mắng Hương, bà nói vì Hương mà con bà mới xử sự như thế.

Bất lực vì mẹ chồng thích soi mói, lục lọi đồ đạc trong phòng, con dâu cao tay, bí mật làm một việc khiến mẹ chồng tái mét - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, mẹ chồng không lục lọi đồ đạc của Hương nữa. Bà cũng ít soi mói, xét nét Hương hơn hẳn. Nhưng thái độ của bà lạnh nhạt, cả ngày chẳng nói chuyện với Hương câu nào. Có khi Hương chào bà hoặc mời bà ăn cơm bà cũng làm thinh. Chắc mấy nữa, Hương với chồng cũng xin ra ngoài ở riêng chứ ở chung thế này, Hương thấy ngột ngạt quá.

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