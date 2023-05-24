Gọi cả gia đình đến bắt gian vợ ngoại tình, vừa đẩy cửa bước vào, tôi và bố ngỡ ngàng đến sốc ngất

Tâm sự 24/05/2023 18:37

Đến khi chứng kiến cảnh tượng người phụ đang trong khách sạn, tôi và bố lặng người không nói nên lời.

Tôi lập gia đình đã 7 năm, có một con trai 5 tuổi. Cho đến gần đây, tôi thấy vợ thường ra ngoài nghe điện thoại, tin nhắn thì trống trơn bị xóa hết. Vợ tôi còn thường xuyên về trễ, nói rằng phải đi tiếp khách hàng. Tôi thấy nghi ngờ nên quyết định cài định vị vào điện thoại của vợ.

Tôi theo dõi vợ thì phát hiện vợ thường xuyên ra một quán cà phê vào buổi tối. Tôi nghĩ chắc đó là nơi vợ hẹn hò với nhân tình. Nhưng dù sao cũng chỉ là một quán cà phê, tôi chưa muốn bắt tại trận vợ ngoại tình ở đó.

Đến một tối, tôi thấy vợ vào một khách sạn thì tôi lập tức hành động. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ đến địa chỉ đó. Tôi không gọi được cho mẹ mình, đành gọi bố đi cùng. Tôi muốn để hai bên gia đình bắt tại trận vợ ngoại tình. Tôi càng hận vợ phản bội thì càng muốn cô ấy mất hết mặt mày trước bố mẹ hai bên.

Gọi cả gia đình đến bắt gian vợ ngoại tình, vừa đẩy cửa bước vào, tôi và bố ngỡ ngàng đến sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi chúng tôi đập cửa xông vào thấy hai người không mảnh vai che thân trên giường thì tôi và bố “đứng tim” chết lặng. Người phụ nữ nằm trên giường không phải là vợ tôi mà là mẹ tôi. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng định vị điện thoại của vợ tôi ở đây nhưng sao người trước mắt lại là mẹ tôi?

 

Ngay sau đó, vợ tôi đi vào phòng. Chẳng hiểu sao thấy khuôn mặt bình thản của vợ mà tôi thấy đáng sợ vô cùng. Cô ấy nói mình lỡ bỏ quên điện thoại im lặng trong túi của mẹ chồng, chẳng ngờ bà lại đi đến đây. Nhưng tôi biết là vợ mình cố tình.

Mẹ tôi lao ra ôm lấy chân bố tôi xin tha thứ. Tôi và bố cứng mặt sốc ngất. Bố mẹ vợ tôi thì ngỡ ngàng không nói nên lời. Tôi nhìn tình cảnh gia đình mình rối loạn tan nát, còn vợ thì mặt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

Gọi cả gia đình đến bắt gian vợ ngoại tình, vừa đẩy cửa bước vào, tôi và bố ngỡ ngàng đến sốc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng. Mẹ tôi không thích vợ tôi, thường xuyên đay nghiến, kiếm chuyện gây sự với vợ tôi. Nhưng vợ tôi mấy năm nay đều cố gắng sống vì chồng con, chưa từng hỗn láo với mẹ chồng. Đến hôm nay, chắc là vì cô ấy đã chịu đựng hết nổi, lại thấy mẹ chồng ngoại tình sai trái nên quyết định vạch mặt mẹ chồng.

Sau chuyện này, gia đình tôi đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bố tôi thấy quá mất mặt nên muốn ly hôn với mẹ tôi, còn vợ tôi vì chán nản muốn ly hôn với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

Quyết định ở vậy sau ly hôn, nửa đêm tôi lại thấy dấu hiệu kì lạ trong người, tôi hỏi mẹ thì bàng hoàng khi biết bí mật

Quyết định ở vậy sau ly hôn, nửa đêm tôi lại thấy dấu hiệu kì lạ trong người, tôi hỏi mẹ thì bàng hoàng khi biết bí mật

Ly hôn, tôi quyết định không đi bước nữa mà chỉ ở vậy một mình nhưng nào ngờ sau 10 tháng, mọi sự thay đổi khiến tôi phải thót tim.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ