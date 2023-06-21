Giữ gìn cái 'ngàn vàng' suốt 27 năm, nào ngờ vừa 'ân ái' xong anh lại tát tôi 2 cái 'điếng người' chỉ vì một lí do kinh tởm

Tâm sự 21/06/2023 07:57

Anh ta vừa ân ái xong thì cầm ngay cái đèn rọi xuống giường có lẽ chẳng thấy có máu nên nghĩ tôi giả vờ than đau để lừa anh ta nên tôi bị ăn ngay 2 cái tát.

Tôi năm nay 27 tuổi, tính ra còn trẻ nhưng cha mẹ lại khá cổ hũ vì thế ép lấy chồng, thậm chí mẹ tôi còn mang cái chết ra để dọa nếu tôi không kết hôn. Thế là tôi nhắm mắt đưa chân lấy người đàn ông mình vừa quen được 2 tháng, đó là người do cô họ mai mối công ăn việc làm ổn định, gia đình có điều kiện nhìn vẻ bề ngoài khá được năm nay đã 33 tuổi.

Tính ra ở độ tuổi này so với tôi cũng chẳng chênh lệch nhiều anh khá nhã nhặn cha mẹ tính cách cũng dễ gần vì tôi có đến đôi 3 lần thăm nhà và thế là hai bên tự bàn nhau cưới. Đôi khi tự nghĩ sao gả con mà cha mẹ tôi giống như trả được gánh nợ đi vậy khi mà tôi mới vừa tròn 27 tuổi.

Giữ gìn cái 'ngàn vàng' suốt 27 năm, nào ngờ vừa 'ân ái' xong anh lại tát tôi 2 cái 'điếng người' chỉ vì một lí do kinh tởm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng anh chồng với tính cách hòa đồng thân thiện nhiều tuổi hơn sẽ biết cách chăm chút nuông chiều ai ngờ ngày sau khi đồng ý cưới anh ta tỏ ra khá chặt chẽ từ chi tiêu tới ăn uống nhưng tôi lại tự nghĩ rằng cũng chả sao vun vén vào gia đình cả.

Để rồi đến đêm tân hôn ấy khi mà đó là lần đầu tiên trong đời của tôi anh ta vừa ân ái xong thì cầm ngay cái đèn rọi xuống giường có lẽ chẳng thấy có máu nên nghĩ tôi giả vờ than đau để lừa anh ta nên tôi bị ăn ngay 2 cái tát.

Tôi oán hận vô cùng chẳng hiểu sao chưa từng quan hệ mà chẳng có máu và tôi cũng chẳng thèm giải thích gì cả. Tôi ôm mặt khóc và đi ngủ ngay sau đó. Thế rồi tôi âm thầm lên kế hoạch để riêng về tiền bạc anh ta là con 1 thế nên cha mẹ khá giả cho rất nhiều tiền vàng khi cưới tôi cũng cất riêng.

Giữ gìn cái 'ngàn vàng' suốt 27 năm, nào ngờ vừa 'ân ái' xong anh lại tát tôi 2 cái 'điếng người' chỉ vì một lí do kinh tởm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta có lẽ quá quan trọng chuyện trinh tiết nghĩ rằng tôi lừa anh ta thế nên đối xử với tôi chẳng ra gì, tôi cắn răng chịu đựng hơn 1 năm lúc đó tôi đã sinh được cậu con trai bụ bẫm, tiền để riêng cũng nhiều mua được 1 căn hộ riêng cho hai mẹ con và tôi quyết định ly hôn.

Ai cũng ngỡ ngàng có lẽ anh ta cũng vậy nhưng tôi đưa ra những lý do bằng chứng anh ta hành hạ tôi ngược đãi tôi thậm chí đánh đập tôi. và thế là anh ta phải trả giá cho những lỗi đã gây ra, tôi làm thế có đúng không, nghĩ lại cũng thương con còn quá bé, tôi nên làm sao đây?

Giữ gìn cái 'ngàn vàng' suốt 27 năm, nào ngờ vừa 'ân ái' xong anh lại tát tôi 2 cái 'điếng người' chỉ vì một lí do kinh tởm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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