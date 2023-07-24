Giấu gia đình quan hệ với trai đã có vợ, người phụ nữ lao đao vì bị chính thất kéo đến tận nhà và cái kết 

Nuôi một đứa con khôn lớn, họ đặt vào đó biết bao hy vọng, biết bao hoài bão. Niềm vui lớn nhất chính là nhìn con cái hạnh phúc, trọn vẹn.

Điều mà những người làm cha làm mẹ mong muốn nhất chính là con cái của mình được hạnh phúc, bình yên. Niềm vui tuổi già không gì ngoài việc nhìn con cháu vui vẻ, sum vầy. Thế nhưng, bao nhiêu người đàn bà lựa chọn làm người thứ ba đã tước đoạt đi niềm vui đó của cha mẹ mình. Có con gái phá hoại gia cang người khác, người làm cha mẹ không chỉ xấu hổ mà còn cảm thấy đau đớn và tủi nhục vô cùng. Ba mẹ chị vốn là giáo viên đã nghỉ hưu. Mọi người trong khu phố ai cũng bày tỏ sự kính trọng với họ, khi có những việc hệ trọng đều hỏi xin ý kiến. Ba mẹ chị đã lên chức ông bà nội, nhà chỉ còn mình chị là chưa có gia đình. Ba mẹ nhiều khi hối thúc, mong muốn chị sớm yên bề gia thất nhưng chị chỉ cười bảo rằng để công việc ổn định hơn một chút. Vài năm nay, chẳng thấy chị yêu ai, hẹn hò với ai nên ông bà cũng sốt ruột.

Ảnh minh họa: Internet Cho đến một ngày, có người đàn bà kéo theo nhiều thanh niên đến tận nhà chị, chửi bới với nhiều lời lẽ nặng nề xúc phạm. Ông bà ra xem thì người đàn bà kia hung hổ bảo rằng chị là kẻ giật chồng người khác, qua lại với chồng bà ta đến tận 2 năm. Ba mẹ chị mặt biến sắc, sửng sốt đến mức chẳng nói nên lời. Hàng xóm nghe ồn ào kéo nhau qua xem rất đông, họ xì xầm bàn tán. Trước khi về, người đàn bà kia còn chỉ vào mặt ông bà mà nói rằng: “Tôi nghe hai người là giáo viên mà không biết dạy con. Bây giờ đã biết nhục chưa khi có đứa con gái cướp chồng người khác?". Nói xong họ bỏ về, mẹ chị giận đến nỗi ngất xỉu, còn ba chị ngồi thụp xuống đất ôm đầu đau đớn. Chị về nhà, có lẽ đã nghe mọi người nói lại nên chị thú nhận với ba mẹ tất cả và cầu xin họ tha thứ. Dường như ba mẹ chị vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu lầm nên khi nghe chị nói họ ôm ngực đau đớn. Chị bảo rằng mình yêu người đàn ông đó thật lòng, chỉ muốn sống cho tình yêu của mình. Ba chị giận dữ hét lên: “Thứ tình yêu sai trái đó có lớn hơn nhân phẩm của một người con gái? Có lớn hơn danh dự của gia đình mình không? Bao nhiêu năm dạy học mà tôi không thể dạy được con mình, để nó phá hoại hạnh phúc của người khác, còn gì nhục nhã hơn?”.

Ảnh minh họa: Internet Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của cha mẹ chị bị đảo lộn hoàn toàn. Trước kia vui vẻ, thanh thản bao nhiêu thì bây giờ chỉ là tiếng thở dài, đêm đêm trằn trọc mất ngủ. Mẹ chị vốn bị bị huyết áp, bây giờ thường xuyên phải vào viện. Trong nhà không khí nặng như chì. Ba mẹ chị cũng ngại ra ngoài. Họ sợ gặp phải ánh mắt ái ngại, những lời bàn tán, xì xầm của mọi người sau lưng. Phụ nữ à, trước khi làm kẻ thứ ba hãy nghĩ đến cha mẹ của mình. Nuôi một đứa con khôn lớn, họ đặt vào đó biết bao hy vọng, biết bao hoài bão. Niềm vui lớn nhất chính là nhìn con cái hạnh phúc, trọn vẹn. Lựa chọn làm kẻ thứ ba là sự bất hiếu bởi điều đó sẽ giết chết niềm vui, sự bình yên tuổi già của cha mẹ.

Trái tim 'thổn thức' khi gặp người đàn ông trung niên chưa vợ, tôi sững sờ vì nghe câu nói này từ anh Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt. Ở bên tôi những lúc mệt mỏi, khó khăn. Con riêng của tôi anh đối xử yêu thương như con ruột của mình.

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