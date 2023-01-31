Giật ‘điếng người’ vì vợ mới cưới gõ cửa xin được ‘trả chồng’ trong đêm khuya, nhìn bộ mặt đáng thương của cô ta và chồng mà tôi cười ngặt nghẽo

Cô ta xấu hơn tôi, nhưng có vẻ đàn bà hơn, ánh mắt đong đưa gợi tình và có điều gì đấy khiến anh bị thu hút. Tôi vốn là người ít nói, cũng không bao giờ tranh giành thứ gì với ai. Khi biết chuyện, tôi chỉ bảo anh hãy lựa chọn gia đình hoặc người tình, nếu anh nói ra được lý do anh phản bội hợp lý, tôi sẽ tha thứ cho anh quay về.

Vợ chồng tôi là bạn thanh mai trúc mã, từ bé lớn lên cùng nhau, hai gia đình cũng vô cùng thân thiết. Tôi cứ ngỡ đấy là mấu chốt quan trọng nhất cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi sau này. Không ngờ, một ngày tôi phát hiện anh ngoại tình với cô nhân viên hành chính trong công ty.

Vậy là đã rõ, chính mối quan hệ lâu năm khiến anh ấy chán tôi. Vậy tôi còn giữ làm gì?

Anh thề thốt xin lỗi, anh bảo anh ngoại tình vì: "Chúng ta ở gần nhau quá lâu. Cô ấy xấu hơn em mọi thứ, nhưng lại khiến anh chao đảo".

Ảnh minh họa: Internet

Cô ta cũng không vừa, khi vợ chồng tôi còn dùng dằng phân vân không dứt bỏ. Cô ta đã khóc lóc, tự tử, yếu đuối đòi anh ly hôn vợ để cho cô ta danh phận. Bốn tháng sau, cô ta đến tận nhà tìm tôi cho xem giấy siêu âm thai đã 12 tuần. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, dù chồng tôi có chối cãi thế nào, anh vẫn là cha của đứa bé. Lần này, tôi quyết định để anh đi.

Tôi chuyển nhà về gần bố mẹ đẻ, một mình nuôi dạy con trai, cũng chưa có ý định đi bước nữa. Cuộc sống của hai mẹ con có buồn, có vui, ít khi anh thăm con, anh chỉ gửi 3 triệu mỗi tháng để hoàn thành nghĩa vụ. Có lẽ anh sợ phải đối mặt với tôi và gia đình hai bên. Tôi vẫn thăm nom bố mẹ anh, vì họ vẫn là ông bà nội của con trai tôi.

Cho đến một ngày mưa gió, cô ta xuất hiện trước cửa nhà tôi. So với 5 năm trước, cô ta già đi quá nhiều. Cô ta run run xin tôi mở cửa, bộ quần áo trên người cũ và nhăn nhúm, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ta vừa khóc lóc vừa nói: "Anh Kiên bị tai nạn xe, giờ anh ấy liệt nửa người. Em vừa chăm con nhỏ hay ốm đau, vừa đi làm nuôi chồng liệt. Tiền cơm nước, tiền thuốc thang em không kham nổi. Chị có thể về với anh ấy không? Dù sao hai người cũng có nhiều năm tình nghĩa". Vậy mà tôi không hề nghe bố mẹ chồng nói gì, có khi anh ta cũng giấu ông bà. Nghe đâu ông bà chưa một lần nhận con dâu mới.

Tôi nghe cô ta nói, lại nhìn dung mạo cô ta mà chua xót. Năm xưa anh lắm tiền, sự nghiệp thênh thang, cô ta mới tốt nghiệp đại học, làm công việc hành chính lương 4 triệu, bám dính lấy anh. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ thứ tình cảm nhiều năm của chúng tôi, giật chồng người khác. Giờ đây cô ta lại đòi "trả chồng". Thật nực cười.

Đúng là một ngày nên nghĩa vợ chồng thì ân tình khó mà dứt. Nhưng tôi chỉ hứa cho con trai đến thăm anh ta. Báo tin cho bố mẹ anh ta. Còn tôi, tình nghĩa đã cạn, tôi suy nghĩ suốt nhiều ngày qua, vẫn không muốn nhận người đàn ông tệ bạc ấy về chăm nom. Với anh ta, giờ tôi thấy gượng gạo và xa lạ quá.

Mẹ chồng tỉ tê tâm sự, mong tôi cho anh cơ hội quay về. Vì nghĩa hay vì tình? Tôi thực sự rối bời không biết phải làm sao.