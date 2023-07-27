Giao hàng lúc 23h đêm, anh shipper bị chị chủ lôi vào nhà gạ gẫm 'chiều chị một đêm chị mua iPhone cho', ngỡ tưởng một đêm là xong ai ngờ hôm sau...

Tâm sự 27/07/2023 14:02

Nghe đến đó mà Thắng sung sướng lắm, anh nghĩ thôi cứ ngủ với chị ta một thời gian rồi lại giàu có. Chính vì thế mà Thắng quyết định đồng ý.

Ngày vào giảng đường đại học Thắng đã nghĩ con đường tri thức có thể giúp mình thoát nghèo, ấy thế nhưng sau 4 năm dù ra trường với tấm bằng loại ưu thì nhà nghèo không có "ô dù" nên anh rơi vào con đường thất nghiệp. Khỏi phải nói lúc đó Thắng mệt mỏi và chán như nào, vậy nhưng chẳng còn cách nào khác anh đành phải đi làm thuê để kiếm sống. Vậy nhưng đi làm bị người ta chửi bới Thắng lại có cái tôi lớn nên anh nghỉ việc nhanh chóng sau đó.

Thế rồi Thắng nghĩ đến việc là đi làm shipper, công việc không nặng nhọc gì mà lại khá thoải mái. Có con xe số chạy đi chạy lại Thắng cũng kiếm được số tiền lớn mỗi tháng. Để có nhiều tiền đổi con xe mới nên Thắng nhận ship hàng cho các quán ăn đến 2 giờ đêm mới nghỉ.

Mọi chuyện sẽ có không có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó tầm 11 giờ đêm rồi mà vẫn có người gọi ship đồ ăn, tất nhiên là Thắng đi luôn vì làm đêm tiền của anh nhận được cũng nhiều. Thế rồi khi đến căn biệt thự thì có người phụ nữ tầm 30 tuổi ra mở cửa, đưa đồ ăn cho chị ta thì Thắng đợi lấy tiền. Thế nhưng thấy anh cao to lại đẹp trai, chị ta nhìn 3 giây rồi kéo Thắng luôn vào trong nhà.

Giao hàng lúc 23h đêm, anh shipper bị chị chủ lôi vào nhà gạ gẫm 'chiều chị một đêm chị mua iPhone cho', ngỡ tưởng một đêm là xong ai ngờ hôm sau... - Ảnh 1
Vậy thì ở lại qua đêm với chị nhé, chị tặng cậu cả chiếc iPhone X - Ảnh minh họa: Internet

- Ơ...chị...chị làm gì vậy? Chị trả tiền đi để em về.

- Cái gì mà cậu em vội thế...vào đây chị nhờ tý đã.

- Chị nhờ gì nói luôn đi...em còn nhiều đơn hàng cần ship lắm...đi muộn là bị khách quát..chị thông cảm.

- 1 đêm đi ship cậu được bao nhiêu hả?

- Tầm 300, 400 ngàn chị ạ.

- Vậy thì ở lại qua đêm với chị nhé, chị tặng cậu cả chiếc iPhone X. Chỉ một đêm thôi còn hơn cậu vất vả đi xe cả đêm đấy.

Thấy chị khách nhắc đến điện thoại iPhone X thì Thắng hí hửng lắm vì nếu anh bán con điện thoại đó thì mua được con xe máy tốt rồi. 

- Có thật là 1 đêm em sẽ được iPhone X không?

- Cậu nhìn chị có cả biệt thự như này mà còn sợ chị lừa ạ. Tiền xưa nay chị không thiếu, chị chỉ thiếu tình cảm thôi. Chiều chị nhé...1 đêm thôi.

- Được rồi, 1 đêm thôi nhé.

Cứ tưởng chỉ cần một đêm là xong, ai dè thấy Thắng cao to không kiềm chế được nên chị khách làm luôn 3 hiệp liên tiếp. Xong chuyện Thắng bò lê lết dậy mặc quần áo.

- Khiếp...chị khỏe thật đấy. Giờ đưa iPhone cho e được chưa?

- Tất nhiên rồi, nhưng cậu cho chị địa chỉ. Mai chị mua rồi chị chuyển tận nơi cho cậu. Cơ mà cậu nghĩ sao nếu mỗi đêm cậu đến đây chiều chị thế này sẽ được quà tiếp, hôm nay là điện thoại...mai chị có thể mua cho cậu cả ô tô.

Giao hàng lúc 23h đêm, anh shipper bị chị chủ lôi vào nhà gạ gẫm 'chiều chị một đêm chị mua iPhone cho', ngỡ tưởng một đêm là xong ai ngờ hôm sau... - Ảnh 2
Sáng hôm sau Thắng đi không nổi vì bị "hành" xác đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đó mà Thắng sung sướng lắm, anh nghĩ thôi cứ ngủ với chị ta một thời gian rồi lại giàu có. Chính vì thế mà Thắng quyết định đồng ý, sáng hôm sau Thắng nhận được iPhone đúng như lời chị khách hứa nên anh tin chắc mình vớ được mồi ngon.

Tối hôm đó Thắng lại đến nhà chị khách kia, cứ tưởng chỉ cần chiều chị ta như hôm qua là có ô tô. Ai dè vừa xong 1 hiệp thì chị ta kêu mệt, Thắng cũng mặc quần áo nhưng bỗng có 3 người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi lao vào đè ngửa anh ra mà cưỡng bức. Thắng sức đàn ông nhưng không chống cự nổi sức mấy người đàn bà đó.

Kết quả là sáng hôm sau Thắng đi không nổi vì bị "hành" xác đau đớn. Nhân lúc mấy người đàn bà đó đang ngủ say anh bỏ chạy ra ngoài, nếu không chắc Thắng sẽ không sống sót mà rời khỏi đây. Chỉ vì hám xe mà đời trai của Thắng đã bị hủy hoại bởi những kẻ biến thái như thế. Giờ thì hay rồi, sẽ ra sao khi Thắng bị đồn là trai bao, trai gái anh đã ngủ hết rồi đây.

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