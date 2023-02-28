Giận bạn trai, tôi tìm ‘tình một đêm’ với trai Tây mang lại cảm giác lạ, vừa leo lên giường, tôi kinh hãi nhận ra điều chua chát

Tâm sự 28/02/2023 05:15

Tôi lao vào cuộc tình với gã trai Tây chỉ để khỏa lấp nỗi buồn, nào ngờ nhận và sự điều không tin nổi.

Ra trường, với tấm bằng giỏi Thắng nhanh chóng kiếm được công việc với mức lương nhiều người ngưỡng mộ, còn tôi thì chỉ làm công việc văn phòng với mức lương chục triệu.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người yêu tôi không phải nuôi cô em gái năm nhất đại học và một đứa em trai tật nguyền ở quê.

Thắng nói bố mẹ nuôi anh vất vả bao năm mới có ngày hôm nay nên là anh cả thì anh phải có trách nhiệm chăm lo cho các em của mình.

Những năm trước, bố anh vẫn là lao động chính trong nhà nên người yêu tôi không mấy bận tâm đến chuyện kinh tế và lo toan cho mọi người. Thế nhưng, cuối năm vừa rồi, bố anh bị đột quỵ phải cấp cứu trong bệnh viện.

Và tất nhiên sau lần đó sức khỏe ông cụ giảm hẳn, không thể đi làm như trước nên gánh nặng kinh tế đè lên vai Thắng.

Giận bạn trai, tôi tìm ‘tình một đêm’ với trai Tây mang lại cảm giác lạ, vừa leo lên giường, tôi kinh hãi nhận ra điều chua chát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là làm được bao nhiêu tiền anh gửi về cho bố mẹ và nuôi các em đến 80% chỉ giữ lại cho mình vài triệu trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, xăng xe…

Tôi phản đối chuyện đó ra mặt vì việc nuôi các em là trách nhiệm của bố mẹ anh chứ sao lại bắt anh gánh vác, anh chỉ có trách nhiệm nuôi con của anh thôi chứ. Thế nhưng anh thì không nghĩ vậy. Chỉ vì chuyện ấy mà chúng tôi ba ngày cãi nhau một trận nhẹ, năm ngày cãi nhau một trận nặng.

Thực ra, bản thân tôi cũng rất bế tắc. Hai chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ nên tôi mơ ước sau khi cưới, sinh con, chúng tôi mua được một căn chung cư của riêng mình để con cái có chỗ chui ra chui vào. Nhưng với việc Thắng lo cho gia đình như hiện nay thì mọt kiếp chúng tôi mới mua được nhà thủ đô.

Giận bạn trai, tôi tìm ‘tình một đêm’ với trai Tây mang lại cảm giác lạ, vừa leo lên giường, tôi kinh hãi nhận ra điều chua chát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc ấy, tôi gặp và quen một anh bạn người nước ngoài trong bữa tiệc sinh nhật chị đồng nghiệp cùng cơ quan. Nói thật, tôi cũng là cô gái ngoại hình ưa nhìn, vì nghĩ mình là hoa có chủ nên tôi không muốn thả thính chứ tôi mà rắc thính thì mấy ai qua được cửa của tôi.

Sẵn chán người yêu hiện tại, tôi bật đèn xanh và rắc thính anh bạn người nước ngoài. Chỉ quen nhau 2 tháng, nhận thấy bạn trai Tây rất có tương lai nên tôi chia tay người yêu thanh mai trúc mã, quyết một phen làm Việt kiều.

Cho đến khi lên giường với bạn trai Tây tôi mới biết mình sai lầm trầm trọng. Người ta nói đàn ông ngoại quốc rất quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ nhưng anh ta thì không. Bên ngoài anh ta lịch thiệp, nhẹ nhàng, tâm lý và tỏ ra chiều chuộng, nâng niu tôi bao nhiêu thì trong chuyện ấy anh ta biến thành người hoàn toàn khác.

Cả 2 tuần sau tôi cắt liên lạc với bạn trai Tây vì chưa hết hoảng sợ sau đêm đi chơi ấy. Khốn khổ hơn là tôi phát hiện sau đó vùng kín của mình có vấn đề nên đến phòng khám phụ khoa.

Thật chua chát khi bác sĩ kết luận tôi mắc bệnh lậu. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính, nghĩ đến căn bệnh đó với những gì trải qua mà tôi ứa nước mắt.

Giá như tôi không tham danh vọng thì giờ đâu đến nỗi này. Dù còn tình cảm với người yêu cũ nhưng tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại xin anh tha thứ.

 

Ngày cưới, vợ cũ của chồng đến tận nơi tặng chỉ vàng rồi đi nhưng cái nháy mắt phía sau của chị ta khiến tôi chết lặng

Ngày cưới, vợ cũ của chồng đến tận nơi tặng chỉ vàng rồi đi nhưng cái nháy mắt phía sau của chị ta khiến tôi chết lặng

Thời điểm đến với anh, tôi như lạc vào cơn mơ, vô cùng hạnh phúc. Bất chấp anh đã có vợ con và ly hôn trước đây thì...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường