Cuộc sống hôn nhân không có nhiều sóng gió, chúng tôi ít khi xảy ra to tiếng. Tôi bất ngờ giận dỗi chồng, nhưng lời thú nhận của chồng khiến tôi sốc nặng.

Tôi kết hôn đến nay đã được gần 3 năm nhưng vợ chồng tôi chưa có con. Dù vậy, tôi cũng không gặp áp lực về nhà chồng vì mẹ chồng tôi là một người thoáng tính và có suy nghĩ hiện đại. Thêm vào đó, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng không có nhiều sóng gió, chúng tôi ít khi xảy ra to tiếng. Điều kiện kinh tế gia đình thì là niềm mong ước của nhiều người khi chúng tôi có nhà, có xe ô tô đầy đủ. Chồng tôi làm giám đốc, thu nhập của anh đã đủ cho chúng tôi sống thoải mái, vậy nên tôi chỉ đi làm cho vui. Hôm trước, tôi đi làm thì thấy đồng nghiệp xúm lại với nhau cười nói, kể chuyện chị Hoàng Anh giả vờ giận chồng khiến anh chồng vội vàng khai ra "quỹ đen" gần 40 triệu đồng. Sau đó, mọi người ai nấy nửa thật nửa đùa bàn nhau cách thử chồng mình để tìm ra bí mật.

Ảnh minh họa: Internet Vào một buổi tối nhân lúc khi chồng bảo đi nhậu về muộn, tôi cố ý đợi chồng về chứ bình thường biết tính chất công việc của anh phải thường xuyên tiếp khách nên tôi toàn đi ngủ trước. Gần 12h đêm anh mới về tới cửa, biết anh say nhưng tôi không ra đón mà nằm yên trên giường. Đến lúc anh vào phòng, không thấy tôi nói gì nên anh thấy lạ mới hỏi xem tôi có ốm bệnh gì không. Sau một hồi im lặng, tôi giả giọng giận dỗi nói: “Anh còn biết vác mặt mũi về đấy ư? Sao anh không đi luôn đi?. Anh đừng tưởng tôi không biết gì, tôi đã có tất cả chứng cứ rồi. Tôi sẽ không tha thứ đâu".

Tôi quay lưng vào tường để nín cười, nhưng bất ngờ không khí trong phòng lại im lặng đến khó thở. Tiếp đó, chồng hạ giọng nói ngập ngừng: “Anh xin lỗi. Anh không cố ý giấu em, chỉ là anh chưa biết phải nói ra như thế nào. Thật ra… lúc đầu anh chỉ vì nhu cầu, nhưng giờ cô ấy lại có thai”. Hóa ra, sự thật là chồng tôi đã qua lại với một cô gái trẻ chừng 6 tháng nay. Chồng nói nguyên nhân anh trót ngoại tình là vì cảm thấy chuyện vợ chồng của chúng tôi nhạt nhẽo, đôi khi cảm thấy tôi vô tư đến mức vô tâm. Quá tức giận trước bí mật của chồng, tôi khoác vội cái áo rồi lái xe về nhà ngoại trong đêm. Chồng năn nỉ tôi tha thứ cho anh nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật này. Chẳng nhẽ bây giờ anh muốn tôi phải rộng cửa đón mẹ con người phụ nữ kia? Ảnh minh họa: Internet Biết chuyện bố mẹ tôi cũng giận lắm, anh đến đón tôi về nhưng ông bà không cho vào nhà. Tôi cũng không muốn gặp anh lúc này. Bên cạnh đó, bạn thân khuyên tôi nên bỏ gã chồng lăng nhăng, hơn nữa nếu chấp nhận thì việc nuôi con của người khác cũng rất phức tạp. Mẹ tôi thì nói rằng tôi bỏ cuộc lúc này là hai tay dâng hạnh phúc gia đình cho người phụ nữ kia... Mỗi người mỗi ý còn tôi thì quá mông lung, chưa biết quyết định thế nào.

Đưa hết cả tỷ đồng cho mẹ chồng giữ hộ, tôi 'tay chân bủn rủn' khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau Từ khi xác định lấy chồng tôi cũng luôn coi nhà chồng là nhà mình, bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên ngay sau khi thấy mẹ chồng nói thế tôi đồng ý giao luôn số tiền, vàng lên tới cả tỉ đồng.

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